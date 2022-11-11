На что обратить внимание, если ищете телефон с хорошим экраном

Первое, на что обращает внимания покупатель, посещая магазин, где продаются смартфоны, — экран. Конечно, кто-то смотрит и на оформление крышки устройства, но ведь большинство из нас все равно наденет чехол на телефон. А вот дисплей мы будем видеть всегда, поэтому от его качества зависит общее впечатление от смартфона. На хорошей матрице даже фотографии, сделанные на одну и ту же камеру, кажутся сочнее. В этой связи важно понять, какой экран лучше, и что влияет на его качество.

IPS или AMOLED

Как правило, в современных смартфонах применяется один из двух типов экрана: IPS или AMOLED. Они отличаются технологией изготовления матрицы. Если IPS-панели построены на жидких кристаллах с подкладкой для подсветки, то AMOLED-матрицы используют органические светодиоды, то есть каждый отдельно взятый пиксель может излучать собственный свет. Сегодня можно с уверенностью сказать, что IPS — устаревший тип экрана, поскольку матрицы AMOLED имеют следующие плюсы на фоне конкурента:

потребляют меньше энергии;

передают больше оттенков цвета;

имеют в 2, а то и в 3 раза более высокий порог яркости;

меньше влияют на толщину устройства, поэтому при прочих равных смартфоны с AMOLED на 1 мм тоньше конкурентов.

Вы можете самостоятельно убедиться в преимуществах AMOLED, взглянув на сравнение IPS-экрана iPhone 11 с дисплеем iPhone 12, который выполнен по более современной технологии.

За счет того, что каждый пиксель в AMOLED является светодиодом, изображение на такой матрице выглядит более глубоким. Кроме того, подобный тип экранов эстетичнее. Дисплей лишен засветов по углам, а особенности матрицы позволяют сделать рамки тоньше.

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Наконец, AMOLED-экраны технологичнее IPS-аналогов. Только на таком типе дисплея можно без всяких костылей использовать функцию Always-On-Display, а производитель получает возможность внедрить сканер отпечатков или фронтальную камеру под экран.

ШИМ экрана

Единственным недостатком AMOLED-матриц является ШИМ (широтно-импульсная модуляция). С ее помощью регулируется яркость экрана. Принцип работы ШИМ заключается в изменении частоты работы пикселей, из-за чего возникает мерцание. Как правило, его можно заметить, если снять экран смартфона с высоким коэффициентом пульсации на камеру, а затем — посмотреть видеоролик.

Визуально это выглядит так, будто по экрану проходят полосы. Обычно человеческий глаз не замечает мерцание, но около 5% пользователей испытывают дискомфорт от высокого коэффициента ШИМ, жалуясь на резь в глазах и головные боли при длительной эксплуатации смартфона.

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Сказать точно, как повлияет ШИМ AMOLED-экрана на вас, можно только на практике, когда вы несколько дней попользуетесь смартфоном с подобным типом матрицы. А до этого момента стоит отметить, что самая высокая частота пульсации замечена на устройствах компании Samsung, в то время как на телефонах других марок либо в настройках предусмотрена функция DC Dimming, подавляющая мерцание, либо коэффициент снижен по умолчанию. Поэтому наличие ШИМ, а также сравнительную дороговизну AMOLED-панелей сложно назвать весомым аргументом в пользу того, чтобы отказаться от выбора телефона с подобным типом экрана.

Разрешение экрана и PPI

Помимо типа используемой матрицы на качество картинки влияет разрешение, а точнее — PPI экрана. В характеристиках смартфона производитель обязательно указывает диагональ и соотношение пикселей. К примеру, Redmi 10 имеет 6,5-дюймовый экран с разрешением 1080х2400 пикселей, а Redmi 10C — 6,71-дюймовую HD-матрицу (720х1650). Получается, что на одном дюйме экрана Redmi 10 располагается 405 пикселей, а на дисплее Redmi 10C — всего 268. Это и есть PPI (Pixel Per Inch).

Чем выше PPI, тем четче картинка. Особенно это заметно в начертании букв и иконок. На современных лопатофонах обеспечить достаточный показатель PPI способны только экраны с разрешением FullHD (1080p по ширине) и выше. Однако многое будет зависеть от сценария использования смартфона. На расстоянии 20 сантиметров достаточно и 300 PPI, чтобы не заметить пикселизацию, в то время как при более близком расположении экрана требуется 350, а то и 400 PPI.

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Минус высокого PPI — потребление ресурсов. Чем больше пикселей располагается на дисплее, тем быстрее при прочих равных смартфон разряжается. А еще высокий PPI сильнее нагружает процессор. Но разница в этом отношении не столь велика, чтобы отдать предпочтение HD-экрану.

Частота обновления экрана

Стандартная частота обновления экрана — 60 Гц. Это значит, что дисплей смартфона способен отрисовывать до 60 кадров в секунду. Чем выше данный показатель, тем плавнее анимации. Еще в прошлом веке было принято считать, будто человеческий глаз не способен различить более 24 кадров в секунду, но на практике мы можем заметить разницу и между 24 и 60, и между 60 и 120 кадрами.

Это вынудило производителей смартфонов начать выпуск моделей с повышенной частотой экрана: 90, 120 или 144 Гц. С визуальной точки зрения такие устройства кажутся более шустрыми. Но из-за особенностей матриц 90 Гц на AMOLED выглядят лучше, чем 144 Гц на IPS. Второй тип панелей характеризуется остаточным изображением (шлейфом), практически нивелирующим повышенную герцовку.

Я настоятельно рекомендую покупать смартфоны с частотой 120 Гц. Да, повышенная герцовка чуть сильнее разряжает аккумулятор, однако производители нередко внедряют технологию адаптивной частоты, когда этот показатель подстраивается под сценарий использования устройства. Так, в простое частота составляет 30 Гц, во время просмотра видео — 60 Гц, а в играх и приложениях — 120 Гц. Еще в настройках всегда можно переключиться на 60 Гц, если вы решите оптимизировать энергопотребление.

HDR-экран — что это

Глядя на характеристики смартфона, вы можете обратить внимание на отметки HDR10 или Dolby Vision. Все это — стандарты изображения. Первый свидетельствует о поддержке 10-битного цветового пространства (1,07 млрд. цветов), а второй — 12-битного (68,7 млрд. цветов). Подробнее об этом я рассказывал здесь.

Порой, когда мы смотрим видео на телефоне, некоторые участки изображения кажутся пересвеченными или слишком темными. И вот как раз HDR позволяет понять, что скрывается в этих областях. Еще проще поддержка этих стандартов объясняется способностью отобразить больше оттенков цветов. Поэтому наличие HDR или Dolby Vision является обязательным условием для экрана, который претендует на звание хорошего и уж тем более лучшего.

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Чувствительность экрана

И последнее. Особенностью экранов смартфонов является то, что они интерактивные. То есть, в отличие от обычного монитора, пользователь напрямую взаимодействует с таким дисплеем, нажимая на него. Поэтому важно обращать внимание не только на качество картинки, но и на отзывчивость экрана.

При выборе смартфона рекомендую изучить заявленные показатели частоты дискретизации. Стандартное значение — 120 Гц. Если оно выше, то тачскрин будет лучше воспринимать касания, точнее и быстрее реагируя на них. За подробностями отправляю вас сюда.