Выбираем смартфон с хорошим звуком. Нашли 5 лучших моделей для меломанов

Сегодня каждый смартфон помимо прочего используется в качестве аудиоплеера, с помощью которого вы можете слушать музыку как через наушники, так и через внешний динамик. Но далеко не каждая модель готова порадовать своего владельца действительно качественным звучанием. Поэтому, если музыка для вас — не пустые слова, взгляните на рейтинг смартфонов 2022 года, которые лучше всего подходят для воспроизведения и записи звука.

Xiaomi 11T — недорогой смартфон со стереозвуком

Презентуя этот смартфон в конце 2021 года, Xiaomi сделала упор на его «киномагию», однако камера — не главное достоинство Xiaomi 11T, и по части звука он может посоревноваться с полноценными флагманами. Данная модель имеет два внешних динамика, которые выдают стереофоническое звучание. И, хотя стерео здесь полуторное (верхний спикер чуть тише), Xiaomi 11T воспроизводит музыку чисто и без заметных артефактов.

Также смартфон поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos, но громкости ему все-таки не хватает: лидеры рейтинга способны выдать более насыщенный бас. Еще один относительный недостаток Xiaomi 11T — отсутствие 3,5-мм аудиоразъема. Но его с лихвой компенсирует комплектный переходник, а также сертификация смартфона Hi-Res Audio. На практике эта модель действительно хороша в сочетании с проводными наушниками.

А вот с точки зрения записи аудио Xiaomi 11T может вас разочаровать: звук ориентирован только на средние и высокие частоты и практически полностью исключает басы. В то же время данный смартфон представляет собой оптимальное соотношение цены и характеристик за счет 108-мегапиксельной камеры с кучей программных фишек и мощного процессора предфлагманского уровня Dimensity 1200.

Цена: 21 000 рублей

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Google Pixel 6 — смартфон с хорошей камерой и звуком

Шестой Пиксель не критиковал только ленивый, и есть за что: процессор Google Tensor нельзя назвать по-настоящему флагманским, однако фишки смартфона все-таки перевешивают его недостатки. Начнем с аудио, и в этом отношении Pixel 6 предлагает отличное качество записи звука при помощи трех микрофонов.

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Но вас наверняка больше интересуют особенности Pixel 6, касающиеся воспроизведения. У смартфона два стереодинамика, которые за счет функции «Адаптивный звук» подстраиваются под музыкальные предпочтения пользователя. В то же время Google Pixel 6 фокусируется на средних частотах, немного заглушая проявления баса и верхних частот.

В целом, звук соответствует стоимости устройства и превосходит по своему качеству такие смартфоны, как Samsung Galaxy S22. Но покупать Google Pixel 6 только в качестве устройства для музыки — сомнительная затея. Смартфон ориентирован на фотолюбителей, которые оценят фирменные алгоритмы обработки изображения, ну а ценителей воспроизведения звука через наушники немного расстроит отсутствие 3,5-мм minijack.

Цена: 43 000 рублей

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Samsung Galaxy A53 — смартфон с хорошим звуком и аккумулятором

Как ни странно, смартфон с хорошим звуком динамика есть в линейке недорогих устройств Samsung. Если верить данным аудиотеста DXoMark, по качеству внешних динамика Samsung Galaxy A53 опережает, например, iPhone 11 Pro Max. Смелое заявление, согласитесь? Вместе с тем стереодинамики смартфона и правда выдают звук без артефактов, но имеют ограниченный бас и невысокий уровень громкости.

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Частично недостатки основного спикера компенсируются крутым звуком на аудиозаписях. Он хорош даже при записи видео на фронтальную камеру, и в этом отношении Galaxy A53 может дать фору любому конкуренту в среднебюджетном сегменте. Но вот отсутствие разъема 3,5 мм вынудит владельца в спешке искать переходник при необходимости подключения наушников.

Если абстрагироваться от звуковых особенностей, Galaxy A53 можно назвать удачным смартфоном среднего класса с хорошей камерой, которая оснащена системой оптической стабилизации, и отличной автономностью за счет емкого аккумулятора на 5000 мАч и энергоэффективного процессора Exynos 1280.

Цена: 22 000 рублей

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Black Shark 4 Pro — смартфон с хорошим звуком в наушниках

Существенно впереди оказался телефон суббренда Xiaomi, ориентированный на аудиторию геймеров. Если вы хоть немного знакомы с мобильными игроками, то наверняка знаете, что звук для них — одна из главных фич, позволяющих получить превосходство над соперников. Поэтому разработчики Black Shark 4 Pro не могли отказать себе в удовольствии оснастить устройство аудиоразъемом с выдающимся звуком в наушниках.

Но в музыкальном плане Black Shark 4 Pro хорош не столько в гарнитуре, сколько без нее. Смартфон получил 4 динамика, 2 из которых ориентированы на низкие частоты, а ведь их так не хватает тому же Galaxy A53 или Xiaomi 11T. Мало того, что динамики громкие, так они еще не искажают звук на высокой громкости. На запись Black Shark 4 Pro тоже хорош, но не при съемке на селфи-камеру.

Как и Google Pixel 6, телефон Black Shark 4 Pro нельзя назвать сугубо меломанским. Он подойдет тем, кто ищет игровое устройство или просто хочет получить запас производительности на несколько лет вперед. Вместе с тем смартфон большой и не очень автономный, а камера соответствует среднебюджетному уровню.

Цена: 30 000 рублей

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Black Shark 5 Pro — лучший смартфон для музыки

Превзойти прошлогодний Black Shark 4 Pro смог его наследник. На бумаге здесь все то же самое: 4 динамика, аудиоразъем, поддержка компонентов DTS и Cirrus Logic. А с учетом того, что, по сути, в Black Shark 5 Pro просто установили новый процессор, его покупка может показаться не слишком рациональным решением. Однако на практике смартфон творит чудеса.

Во-первых, его динамики стали невероятно громкими, что отмечают эксперты DXoMark. В то же время качество записи звука вышло на невероятно высокий уровень, за счет чего Black Shark 5 Pro может спокойно конкурировать с iPhone 13 Pro Max за звание лучшего смартфона для съемки концертов. Хотя, конечно, камера здесь намного проще, и не сравнится с аналогами, оснащенными OIS.

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Кому подойдет этот телефон? Геймерам, любителям мощных устройств и тех, кто ратует за то, что воспроизведение музыки через внешние динамики имеет право на жизнь. Если же вам важен исключительно звук в наушниках, то в сравнении Black Shark 4 Pro и Black Shark 5 Pro не продемонстрирует хоть сколько-нибудь существенный прирост.

Цена: 44 000 рублей

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