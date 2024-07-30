Вышел камерофон realme 13 Pro+. За 30 тысяч обещают камеру круче, чем у дорогих флагманов Samsung

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Герман Вологжанин

В отличие от прямых конкурентов из Redmi, компания realme старается обновлять свою номерную серию смартфонов не один, а сразу два раза в год. Если в январе состоялась презентация realme 12 Pro, то уже 30 июля вышел realme 13 Pro. Эта модель, а точнее ее версия с приставкой «Plus», является сравнительно недорогим камерофоном, в котором все заточено на то, чтобы новинка делала фотографии флагманского уровня и снимала видео не хуже, чем субфлагманы. Получилось ли реализовать задуманное — сейчас узнаем.

Вышел камерофон realme 13 Pro+. За 30 тысяч обещают камеру круче, чем у дорогих флагманов Samsung. realme выпустила новую линейку недорогих камерофонов. Фото: Trakin Tech. Фото.

realme выпустила новую линейку недорогих камерофонов. Фото: Trakin Tech

Характеристики realme 13 Pro Plus

Главное отличие realme 13 Pro+ от realme 12 Pro+ заключается в визуальных особенностях. Если в предыдущем поколении использовался сильно изогнутый экран, то в новинке изгиб стал менее выраженным, что при желании можно занести в плюс. Также немного изменилось оформление блока камер, хотя форма осталась прежней.

Характеристики realme 13 Pro Plus. Экран realme 13 Pro+ имеет небольшие изгибы по краям. Фото: Trakin Tech. Фото.

Экран realme 13 Pro+ имеет небольшие изгибы по краям. Фото: Trakin Tech

С точки зрения начинки смартфон realme 13 Pro Plus почти не отличается от своего предшественника. За полгода, прошедшие с момента выхода 12-го поколения, realme не стала экспериментировать с процессором, а лишь немного увеличила емкость аккумулятора и слегка прокачала мощность зарядки.

Характеристикиrealme 13 Pro+
Экран6.7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера50 + 8 + 50 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 7s Gen 2
Память8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5200 мАч
Зарядка80 Вт

Купить realme 13 Pro+

Процессор Snapdragon 7s Gen 2 — довольно шустрый чип, набирающий под 700 тысяч баллов в AnTuTu. Но при этом он отличается серьезным энергопотреблением (спасибо техпроцессу Samsung), из-за чего аккумулятор на 5200 мАч не дает никакого прироста автономности в сравнении с большинством смартфонов, имеющих аккумулятор на 5000 мАч.

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Смартфон с хорошей камерой

Смартфон с хорошей камерой. Дизайн смартфона немного видоизменили по сравнению с предыдущим поколением. Фото: Trakin Tech. Фото.

Дизайн смартфона немного видоизменили по сравнению с предыдущим поколением. Фото: Trakin Tech

Отдельного разговора заслуживает камера realme 13 Pro+. Задний блок оснащен тремя сенсорами:

  • основа — Sony LYT-701 (1/1.56″) с OIS;
  • сверхширик — Hynix HI-846 (1/4.0″) на 112°;
  • перископ — Sony LYT-600 (1/1.2″) с OIS и 3-кратным оптическим зумом.

На фоне realme 12 Pro+ изменению в новом смартфоне подверглись основа и перископический модуль. Впрочем, несмотря на использование других сенсоров, никакого апгрейда не произошло: они имеют тот же размер, что и у предшественника, а наличие аналогичного процессора не позволяет рассчитывать на хоть сколько-нибудь заметное улучшение по сравнению с предыдущим поколением.

Смартфон с хорошей камерой. Хитрые маркетологи сравнили размер матрицы перископа realme 13 Pro+ с параметрами телевика Galaxy S24 Ultra, забыв о том, что у Samsung есть свой перископ на 1/2.52″ с 5-кратным оптическим зумом. Фото.

Хитрые маркетологи сравнили размер матрицы перископа realme 13 Pro+ с параметрами телевика Galaxy S24 Ultra, забыв о том, что у Samsung есть свой перископ на 1/2.52″ с 5-кратным оптическим зумом

Главная фишка здешней камеры — возможность максимального приближения объекта съемки. За счет перископического модуля realme 13 Pro+ имеет 3-кратный оптический, 6-кратный гибридный (без потери качества) и 120-кратный цифровой зум.

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В то же время производитель акцентирует внимание на фишках искусственного интеллекта. Правда, из интересных функций можно выделить разве что аудиозум и возможность удаления объектов на фото. Называть все это пафосной аббревиатурой AI — маркетинговая уловка.

Отличия realme 13 Pro и realme 13 Pro+

Отличия realme 13 Pro и realme 13 Pro+. Визуально отличить realme 13 Pro от realme 13 Pro+ будет очень сложно. Фото.

Визуально отличить realme 13 Pro от realme 13 Pro+ будет очень сложно

Помимо Plus-версии вышел базовый смартфон realme 13 Pro. Но это — совершенно проходная модель. Она имеет тот же дизайн и экран, что и старший брат, а еще работает на уже знакомом процессоре Snapdragon 7s Gen 2 и прячет под капотом аккумулятор на 5200 мАч. Разница между realme 13 Pro и realme 13 Pro+ по большей части заключается в камере. Ниже приведены все ключевые отличия.

Отличияrealme 13 Prorealme 13 Pro+
Основная камераSony LYT-600 (1/1.95″)Sony LYT-701 (1/1.56″)
ПерископНетSony LYT-600 (1/2″)
Мощность зарядки45 Вт80 Вт

Купить realme 13 Pro

Таким образом, realme 13 Pro — это тот же realme 13 Pro+ по более низкой цене, но с камерой принципиально более низкого уровня и не самой быстрой зарядкой. Заслуживает ли он внимания среди тех, кто не фотографирует ничего за исключением счетчиков воды и электроэнергии? Сможем сказать, когда узнаем цены.

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Цена realme 13 Pro и realme 13 Pro+

Цена realme 13 Pro и realme 13 Pro+. На старте продаж смартфоны будут продавать со скидкой, но реальная цена выше на 3 000 ₹. Фото.

На старте продаж смартфоны будут продавать со скидкой, но реальная цена выше на 3 000 ₹

Старт продаж realme 13 Pro состоялся в Индии. Там в зависимости от объема памяти за младшую версию смартфона просят:

  • 8/128 ГБ — 26 999 ₹ (~ 28 000 ₽);
  • 8/256 ГБ — 28 999 ₹ (~ 30 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 31 999 ₹ (~ 33 100 ₽).

Цена realme 13 Pro Plus предсказуемо выше, но разница не такая существенная, как можно было бы предполагать:

  • 8/256 ГБ — 32 999 ₹ (~ 34 100 ₽);
  • 12/256 ГБ — 34 999 ₹ (~ 36 200 ₽);
  • 12/512 ГБ — 36 999 ₹ (~ 38 250 ₽).

В версии 8/256 ГБ realme 13 Pro+ дороже realme 13 Pro всего на 4 тысячи рублей, но в обоих случаях мы имеем дело с оверпрайсом (на старте продаж действует скидка в размере 3 000 ₹). Несмотря на минимальные изменения и даже некоторые ухудшения (так, младшая модель лишилась телевика) по сравнению с 12-й серией, цена новых смартфонов заметно выросла. Напомним, realme 12 Pro на старте стоил 25 999 ₹ (~ 26 900 ₽), а realme 12 Pro Plus — 29 999 ₹ (~ 31 000 ₽). И это без скидок.

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Дата выхода realme 13 Pro Plus

Как бы то ни было, все это — дела индийские, а нас в большей степени интересует глобальная версия realme 13 Pro и его старшего брата. Она выйдет в августе, и страницы товаров уже появились на AliExpress.

realme 13 Pro на AliExpress

realme 13 Pro+ на AliExpress

Обратите внимание, что до официального релиза на странице указана цена-заглушка, не имеющая ничего общего с реальностью. Актуальные цены realme 13 Pro и realme 13 Pro+ станут известны в момент выхода, который должен состояться 6 августа.

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