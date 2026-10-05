Galaxy S26 Ultra вышел ещё в марте, и замену ему Samsung покажет только в 2027 году. А Xiaomi 18 Pro Max представили буквально на прошлой неделе, и цифры у него такие, что владельцы «Ультры» могут занервничать. Оба смартфона стоят как хороший ноутбук, в обоих полно искусственного интеллекта. Но подход к флагману у компаний совсем разный. Разбираю, где Xiaomi действительно впереди, в чём Samsung пока не догнать, что изменится в версии для России и кому какой смартфон брать.

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Второй экран у Xiaomi против стилуса у Samsung

Xiaomi 18 Pro Max выделяется уже своим дизайном. Там стоит второй AMOLED-экран на 2.9 дюйма с частотой 120 Гц. И это не просто часы с уведомлениями. Вот что он умеет:

Показывать ИИ-аватаров, которых можно настроить под себя;

Запускать больше 100 карточек приложений;

Выводить изображение с камеры, чтобы снимать селфи на основной модуль;

Реагировать на мягкие игрушки с NFC: поднёс игрушку, и картинка сменилась.

Спереди рамки ужали до 0.99 мм, а корпус защищён сразу по IP68 и IP69. То есть ему не страшна не только вода, но и струя под давлением.

Samsung пошла привычным путём. S26 Ultra похож на прошлогоднюю модель: плоский экран, встроенный стилус S Pen и чуть более округлый блок камер. Титан из рамки убрали. Теперь там алюминий Armor Aluminum, который, по словам Samsung, лучше отводит тепло. При этом «Ультра» тоньше и легче конкурента: 7.9 мм и 214 г.

Экран: у Xiaomi ярче, но от чужих глаз защищают оба

Диагональ у смартфонов одинаковая, 6.9 дюйма. У Xiaomi 18 Pro Max панель LTPO AMOLED с разрешением 2624 × 1208, частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит.

Здесь же спрятан режим приватности. Часть пикселей прикрыта микроструктурами, которые не пускают свет в стороны. Включаете режим, обычные пиксели гаснут, и сбоку экран почти не видно. Режим можно привязать к банку или мессенджеру. Честно предупрежу: вблизи картинка при этом чуть теряет чёткость.

У Samsung разрешение выше, 3120 × 1440, но яркость ниже, до 2600 нит. Экран закрывает стекло Gorilla Armor 2 с антибликовым покрытием, и на солнце читать удобно. Privacy Display тут тоже есть, его включают для приложений или при вводе ПИН-кода. Но есть нюанс: Samsung признала, что матрица S26 Ultra 8-битная, а не 10-битная, как ждали. На плавных градиентах это иногда бросается в глаза.

Камеры: два модуля по 200 Мп против четырёх у Samsung

Xiaomi сделала ставку на два огромных сенсора:

Основной 200 Мп, сенсор 1/1.28 дюйма, f/1.67, стабилизация, оптика Leica Summilux;

Перископ 200 Мп, сенсор 1/1.56 дюйма, f/2.4, 3.2x оптически и до 12.8x без потерь;

Широкоугольный 50 Мп, f/2.2, с автофокусом, снимает макро с 5 см.

У Samsung камер четыре. Основная на 200 Мп, f/1.4, со стабилизацией. К ней добавили:

Широкоугольную 50 Мп, f/1.9, угол обзора 120 градусов;

Перископ 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом;

Телевик 10 Мп с 3-кратным зумом.

Получается, у Xiaomi крупнее сенсоры, а у Samsung дальше оптический зум. К тому же Samsung расширила диафрагмы по сравнению с S25 Ultra, и света в камеры попадает больше. Ночью и против солнца это должно быть заметно.

Процессор: 2 нм у Xiaomi против 3 нм у Samsung

Оба смартфона работают на Qualcomm, но чипы разные. В Xiaomi 18 Pro Max стоит более новый Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Его делают по 2-нм техпроцессу, все восемь ядер производительные, частота до 5 ГГц. Охлаждает чип кольцевая испарительная камера площадью 5513 мм².

В Galaxy S26 Ultra работает Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, чип прошлого поколения. Он сделан по 3-нм техпроцессу: два ядра до 4.74 ГГц и шесть до 3.62 ГГц. Испарительную камеру Samsung тоже переделала. По данным компании, в сравнении с S25 Ultra:

Процессор стал быстрее на 19%;

Графика на 24%;

Нейроблок на 39%.