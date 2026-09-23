Что ж, Xiaomi анонсировала Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max на презентации в Китае. Я слежу за этой линейкой с момента первых утечек — и сейчас, когда все характеристики на столе, могу сказать честно: Xiaomi сделала именно то, что и обещала. Если вы ждали Xiaomi 18 Ultra, то о его судьбе читайте в отдельном материале, а сейчас сосредоточимся на «прошках». Разберу оба смартфона.

Два чипа, два размера — в чём принципиальная разница

Начну с главного — с того, чем модели принципиально отличаются друг от друга, потому что похожи они сильнее, чем кажется:

Xiaomi 18 Pro : экран 6.4 дюйма, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, батарея 7000 мАч;

: экран 6.4 дюйма, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, батарея 7000 мАч; Xiaomi 18 Pro Max: экран 6.9 дюйма, процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, батарея 8500 мАч, три динамика вместо двух.

Всё остальное (камеры, задний экран, Privacy Display, зарядка 100 Вт + 50 Вт беспроводная, защита IP68/IP69, оболочка HyperOS 4 на борту) идентично. Выбор между ними — это выбор между компактом с немного менее мощным чипом и большим флагманом с топовым процессором и рекордной батареей.

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Про процессоры подробнее: Snapdragon 8 Elite Gen 6 быстрее предыдущего поколения на 10%, Extreme-версия — на 13%. Оба на 2 нм и оба в 37% экономичнее прошлого поколения. Разница в производительности между двумя версиями минимальная — в играх и в обычных задачах её не заметит никто. Но Extreme в Pro Max даёт лучшую графику и расширенные возможности камеры.

Камера — 200 МП везде, но нюансы важны

Камерная система одинакова для обеих моделей — и это хорошо, потому что оснащение здесь серьёзное.

Три модуля:

основная 200 МП , сенсор 1/1.28 дюйма, f/1.67, OIS — это крупный сенсор, сопоставимый с топовыми флагманами;

, сенсор 1/1.28 дюйма, f/1.67, OIS — это крупный сенсор, сопоставимый с топовыми флагманами; перископный телевик 200 МП , сенсор 1/1.56 дюйма, f/2.4, OIS, 3.2x оптический зум;

, сенсор 1/1.56 дюйма, f/2.4, OIS, ультраширик 50 МП, f/2.2.

Когда оба сенсора по 200 МП, это редкость даже среди флагманов, хотя OPPO пошла ещё дальше, предложив сразу три модуля по 200 МП в своём новом флагмане. Оптика Leica, фирменная обработка Light Hunter 960. Ничего сверхъестественного в зуме нет, но для этой цены — полноценная тройная система высокого уровня.

Задний экран — уже не эксперимент

Маленький экран на задней панели вокруг блока камер перешёл из Xiaomi 17 Pro и явно никуда не уйдёт. На этот раз под него написано уже более 100 оптимизированных приложений: мини-игры, таймеры, напоминания, карточки рецептов, уведомления. Управляется голосом и жестами.

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Задний экран также позволяет делать селфи на основные камеры — видишь себя на заднем дисплее и снимаешь основной камерой. Идея не новая, но реализация у Xiaomi уже устоявшаяся. Буду ли я использовать такой экран активно? Сомневаюсь. Но сам факт, что к нему сделали 100+ приложений, говорит о том, что Xiaomi серьёзно вкладывается в эту идею.

Privacy Display — новинка, которая реально интересна

Вот это меня зацепило по-настоящему. Xiaomi Smart Privacy Display — аппаратная функция защиты от посторонних взглядов. Не программное затемнение, а конструкция самого дисплея: OLED-панель чередует обычные пиксели с пикселями, свет которых ограничивают микроструктуры по бокам. При включении режима обычные пиксели отключаются — и под углом 60 градусов яркость падает до 1% от нормальной.

Практические применения:

включить для конкретного приложения — например, только для мессенджера или банка;

работает и для уведомлений этого приложения;

фронтальная камера замечает человека, который заглядывает через плечо, и предупреждает вибрацией.

Xiaomi честно предупреждает: при включённом режиме вблизи экрана видна некоторая потеря чёткости — часть пикселей выключена. И даже при выключенном режиме под углом яркость немного снижается из-за конструкции панели. Это не минус, это физика.

Цены и когда ждать в России

Цены в Китае:

Xiaomi 18 Pro — от 5999 юаней (~75 000 рублей);

— от 5999 юаней (~75 000 рублей); Xiaomi 18 Pro Max — от 6999 юаней (~88 000 рублей).

Важная оговорка: это китайские цены по текущему курсу. На AliExpress и у серых дилеров они будут другими — учитывайте пошлины и логистику. Xiaomi подтвердила международный релиз в 2026 году, однако точные страны, сроки и состав глобальных версий пока не объявлены. Когда появится информация по России — опубликуем сразу.

Брать или нет — мой вывод

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max — это именно то, что написано в заголовке: лучшие смартфоны Xiaomi 2026 года по общему сочетанию характеристик. То есть не революционные, не переосмысленные — эволюционные и хорошо сделанные. Однако по уровню камер новые смартфоны всё равно уступают Xiaomi 17 Ultra, глобальная версия которого сейчас продаётся на AliExpress примерно за 88 тысяч рублей.

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Если сравнивать с Xiaomi 17 Pro, то у свежей модели новый чип 2 нм, больше батарея, Privacy Display, задний экран с расширенными возможностями. Если сравнивать с конкурентами в классе, то это уровень iPhone 18 Pro и 18 Pro Max по набору характеристик, о чём уже писали мои коллеги с AppleInsider.ru.

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