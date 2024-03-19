Я убедился, что POCO M6 Pro — лучший смартфон за 15 тысяч. Такой надо брать не раздумывая

Под брендом POCO всегда выходили смартфоны, предлагающие оптимальное соотношение цены и характеристик. Причем производитель не делает упор на одной фишке, а выпускает сбалансированные со всех точек зрения устройства. Недавний пример — смартфон POCO M6 Pro. Модель, недавно поступившая в продажу, громко заявила о себе, предложив топовую начинку по более чем вменяемой цене. Но главное: анонсированные характеристики оказались не пустым звуком, а настоящим залогом качества, в чем мы смогли убедиться, взяв смартфон на обзор.

Единственная проблема POCO M6 Pro — плавающая цена. После скидок на старте продаж она поднялась, но на днях готова вновь опуститься до привлекательных значений. В период с 18 по 27 марта купить POCO M6 Pro получится всего за $175 (~ 16 000 ₽) в версии 8/256 ГБ (еще есть вариант на 12/512 ГБ). И это просто отличная цена, учитывая то, какие впечатления оставил смартфон после обзора.

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Что входит в комплект POCO M6 Pro

Хотя POCO M6 Pro относится к сегменту недорогих устройств, укомплектовали его по полной программе. В коробке помимо мощного адаптера питания на 67 Вт, с помощью которого смартфон заряжается от 0 до 100% за 45-50 минут, лежит силиконовый. Причем не прозрачный, а темно-серый, что сулит аксессуару долгую жизнь.

На экран POCO M6 Pro аккуратно нанесена прозрачная пленка. Под ней нет никаких пылинок, поэтому заводская защита дисплея спокойно прослужит и полгода, и год. Но при желании ее можно сразу снять, чтобы еще ближе познакомиться с экраном смартфона.

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Экран POCO M6 Pro

POCO M6 Pro получил матрицу Flow AMOLED. От обычного AMOLED она отличается отсутствием подбородка. Рамки выглядят симметричными и тонкими, из-за чего создается впечатление, будто перед тобой не смартфон за 15 тысяч, а флагман, купленный в кредит.

Помимо тонких рамок экран POCO M6 Pro примечателен высокой яркостью. В режиме просмотра HDR-контента она достигает 1300 нит, а при автонастройке — 1000 нит. Этого полностью достаточно, чтобы видеть происходящее на экране даже в солнечную погоду. Еще один плюс — реальные 120 Гц, делающие анимации максимально плавными, в чем характеристикам матрицы помогает мощное для своей цены железо.

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В экран встроен оптический сканер отпечатков. Срабатывает он чуть медленнее своих емкостных и ультразвуковых аналогов, но все равно быстро. Причем каждая разблокировка экрана сопровождается приятной отдачей, благо в POCO M6 Pro установлен линейный вибромотор. Работает как настоящий Taptic Engine!

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Производительность POCO M6 Pro

За работу смартфона отвечает процессор Helio G99-Ultra. Это все тот же Helio G99, который я неоднократно называл одним из лучших мобильных чипсетов, но с настройками от POCO. Железо отлично показывает себя при выполнении базовых задач, в чем ему помогает быстрый накопитель стандарта UFS 2.2, да и в игры на POCO M6 Pro позалипать можно, даже если это не «Три в ряд», а ресурсоемкие танки.

В тесте AnTuTu POCO M6 Pro набирает почти 400 тысяч баллов. Но можно выжать и больше, если добавить бенчмарк в игровую утилиту Game Turbo. Впрочем, и без того ясно: стабильные 60 fps гарантированы, пускай в наиболее требовательных играх придется понижать графику.

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Когда выйдет HyperOS на POCO M6 Pro

Из коробки POCO M6 Pro работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой MIUI, а не на более современном Android 14 в обрамлении HyperOS. С одной стороны, это плохо. С другой — для глобальной версии смартфона уже вышла долгожданная HyperOS, так что нужно лишь подтвердить установку обновления в настройках устройства.

В оболочке есть все привычные функции POCO, а еще много нового. После загрузки HyperOS с Android 14 на смартфоне появляется гибкая настройка экрана блокировки и полезные функции вроде установки вспышки на уведомления.

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Как фотографирует POCO M6 Pro

Завершить обзор POCO M6 Pro хочется описанием возможностей его камеры. Смартфон использует 64-мегапиксельную матрицу с оптической стабилизацией. Наличие OIS позволяет делать хорошие снимки при недостаточном освещении с минимальным количеством смазов, а вычислительные способности Helio G99 вытягивают свет в проблемных участках после активации ночного режима.

Фронтальная камера POCO M6 Pro попроще. Здесь нет оптической стабилизации и даже автофокуса, но при хорошем освещении она всегда выдает отличные селфи. Разве что периодически камера засвечивает задний план.

Имея под капотом аккумулятор на 5000 мАч и энергоэффективный процессор Helio G99, POCO M6 Pro работает весь день, даже если нагружать его комбинированными задачами от веб-серфинга и постоянных переписок в мессенджерах до использования в качестве навигатора и ресурсоемких игр. А больше ничего от смартфона за 15 тысяч и не нужно: классно выглядит, хорошо фотографирует, не тормозит и долго работает.