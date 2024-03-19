Я убедился, что POCO M6 Pro — лучший смартфон за 15 тысяч. Такой надо брать не раздумывая

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Герман Вологжанин

Под брендом POCO всегда выходили смартфоны, предлагающие оптимальное соотношение цены и характеристик. Причем производитель не делает упор на одной фишке, а выпускает сбалансированные со всех точек зрения устройства. Недавний пример — смартфон POCO M6 Pro. Модель, недавно поступившая в продажу, громко заявила о себе, предложив топовую начинку по более чем вменяемой цене. Но главное: анонсированные характеристики оказались не пустым звуком, а настоящим залогом качества, в чем мы смогли убедиться, взяв смартфон на обзор.

Я убедился, что POCO M6 Pro — лучший смартфон за 15 тысяч. Такой надо брать не раздумывая. Хитовый POCO снова можно купить со скидкой. Фото.

Хитовый POCO снова можно купить со скидкой

Единственная проблема POCO M6 Pro — плавающая цена. После скидок на старте продаж она поднялась, но на днях готова вновь опуститься до привлекательных значений. В период с 18 по 27 марта купить POCO M6 Pro получится всего за $175 (~ 16 000 ₽) в версии 8/256 ГБ (еще есть вариант на 12/512 ГБ). И это просто отличная цена, учитывая то, какие впечатления оставил смартфон после обзора.

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Что входит в комплект POCO M6 Pro

Хотя POCO M6 Pro относится к сегменту недорогих устройств, укомплектовали его по полной программе. В коробке помимо мощного адаптера питания на 67 Вт, с помощью которого смартфон заряжается от 0 до 100% за 45-50 минут, лежит силиконовый. Причем не прозрачный, а темно-серый, что сулит аксессуару долгую жизнь.

Что входит в комплект POCO M6 Pro. Солидный комплект для недорогого смартфона. Фото.

Солидный комплект для недорогого смартфона

На экран POCO M6 Pro аккуратно нанесена прозрачная пленка. Под ней нет никаких пылинок, поэтому заводская защита дисплея спокойно прослужит и полгода, и год. Но при желании ее можно сразу снять, чтобы еще ближе познакомиться с экраном смартфона.

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Экран POCO M6 Pro

POCO M6 Pro получил матрицу Flow AMOLED. От обычного AMOLED она отличается отсутствием подбородка. Рамки выглядят симметричными и тонкими, из-за чего создается впечатление, будто перед тобой не смартфон за 15 тысяч, а флагман, купленный в кредит.

Экран POCO M6 Pro. Только посмотрите на эти узкие рамки! Фото.

Только посмотрите на эти узкие рамки!

Помимо тонких рамок экран POCO M6 Pro примечателен высокой яркостью. В режиме просмотра HDR-контента она достигает 1300 нит, а при автонастройке — 1000 нит. Этого полностью достаточно, чтобы видеть происходящее на экране даже в солнечную погоду. Еще один плюс — реальные 120 Гц, делающие анимации максимально плавными, в чем характеристикам матрицы помогает мощное для своей цены железо.

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В экран встроен оптический сканер отпечатков. Срабатывает он чуть медленнее своих емкостных и ультразвуковых аналогов, но все равно быстро. Причем каждая разблокировка экрана сопровождается приятной отдачей, благо в POCO M6 Pro установлен линейный вибромотор. Работает как настоящий Taptic Engine!

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Производительность POCO M6 Pro

За работу смартфона отвечает процессор Helio G99-Ultra. Это все тот же Helio G99, который я неоднократно называл одним из лучших мобильных чипсетов, но с настройками от POCO. Железо отлично показывает себя при выполнении базовых задач, в чем ему помогает быстрый накопитель стандарта UFS 2.2, да и в игры на POCO M6 Pro позалипать можно, даже если это не «Три в ряд», а ресурсоемкие танки.

Производительность POCO M6 Pro. 400K в AnTuTu даже без турбо-режима! Фото.

400K в AnTuTu даже без турбо-режима!

В тесте AnTuTu POCO M6 Pro набирает почти 400 тысяч баллов. Но можно выжать и больше, если добавить бенчмарк в игровую утилиту Game Turbo. Впрочем, и без того ясно: стабильные 60 fps гарантированы, пускай в наиболее требовательных играх придется понижать графику.

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Когда выйдет HyperOS на POCO M6 Pro

Из коробки POCO M6 Pro работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой MIUI, а не на более современном Android 14 в обрамлении HyperOS. С одной стороны, это плохо. С другой — для глобальной версии смартфона уже вышла долгожданная HyperOS, так что нужно лишь подтвердить установку обновления в настройках устройства.

Когда выйдет HyperOS на POCO M6 Pro. Из коробки смартфон работает на Android 13 с оболочкой MIUI 14, но можно накатить HyperOS через настройки. Фото.

Из коробки смартфон работает на Android 13 с оболочкой MIUI 14, но можно накатить HyperOS через настройки

В оболочке есть все привычные функции POCO, а еще много нового. После загрузки HyperOS с Android 14 на смартфоне появляется гибкая настройка экрана блокировки и полезные функции вроде установки вспышки на уведомления.

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Как фотографирует POCO M6 Pro

Завершить обзор POCO M6 Pro хочется описанием возможностей его камеры. Смартфон использует 64-мегапиксельную матрицу с оптической стабилизацией. Наличие OIS позволяет делать хорошие снимки при недостаточном освещении с минимальным количеством смазов, а вычислительные способности Helio G99 вытягивают свет в проблемных участках после активации ночного режима.

Как фотографирует POCO M6 Pro. Оптическая стабилизация с алгоритмами ИИ вывозят вечерние снимки. Фото.

Оптическая стабилизация с алгоритмами ИИ вывозят вечерние снимки

Фронтальная камера POCO M6 Pro попроще. Здесь нет оптической стабилизации и даже автофокуса, но при хорошем освещении она всегда выдает отличные селфи. Разве что периодически камера засвечивает задний план.

Как фотографирует POCO M6 Pro. Фронталка попроще, но тоже ничего. Фото.

Фронталка попроще, но тоже ничего

Имея под капотом аккумулятор на 5000 мАч и энергоэффективный процессор Helio G99, POCO M6 Pro работает весь день, даже если нагружать его комбинированными задачами от веб-серфинга и постоянных переписок в мессенджерах до использования в качестве навигатора и ресурсоемких игр. А больше ничего от смартфона за 15 тысяч и не нужно: классно выглядит, хорошо фотографирует, не тормозит и долго работает.

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