7 крутых фишек глобальной версии HyperOS, ради которых я жду обновление Xiaomi

На прошлой неделе компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые первыми получат глобальную версию HyperOS. В него вошли флагманы Xiaomi 13 и 13T, недорогие смартфоны Redmi Note 12 и Note 12S, POCO F5 и планшет Xiaomi Pad 6. Обладатели этих устройств начнут получать апдейт уже в начале 2024 года. И, хотя мы еще не познакомились с глобальной версией прошивки лично, уже сейчас можно выделить главные функции HyperOS, заставляющие с нетерпением ждать обновление.

Шрифт MiSans на Xiaomi

Еще с выпуском MIUI 13 Xiaomi представила новый фирменный шрифт MiSans. Правда, он был доступен только на китайской версии прошивки. И лишь после выхода HyperOS он появится на глобалках Xiaomi, которые в том числе продаются в России.

В настройках шрифта Xiaomi можно будет изменить не только размер, но и толщину букв. А еще разработчики позволят переключиться на старый вариант системного текста, если кому-то не понравится MiSans.

Читайте также: какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS

Плеер в Центре управления

После установки обновления HyperOS в Центре управления появится виджет плеера. Он сделает интерфейс Xiaomi еще более похожим на iPhone с iOS, но главное — повысит уровень комфорта при управлении музыкой.

В MIUI 14 плеер отображается в шторке уведомлений, вызываемой свайпом от левой части экрана. И это сильно раздражает! Во-первых, он появляется только при запуске музыки через отдельное приложение. Во-вторых, просто неудобно, когда одни элементы управления расположены в Центре управления, а другие — в шторке. Поэтому ждем глобалку HyperOS.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Dynamic Island на Xiaomi

Еще одним визуальным нововведением оболочки станет появление Dynamic Island в HyperOS. Некоторые производители (например, TECNO, Infinix и realme) уже интегрировали в свои смартфоны фишку, подсмотренную у Apple. Xiaomi держалась до последнего и сдалась только к релизу HyperOS.

На первых порах Dynamic Island в Xiaomi будет сильно ограничен в возможностях. Он покажет лишь несколько анимаций при подключении зарядки и фирменных беспроводных наушников. Но очевидно, что в будущем функциональность динамического острова расширится.

Читайте также: как сделать Dynamic Island на Android

Часы на экране блокировки

Пожалуй, главной функцией с практической точки зрения станет настройка экрана блокировки Xiaomi. В очередной раз подсмотрев фишку у Apple, в HyperOS Global китайцы позволят менять дизайн часов и других элементов интерфейса, включая информацию о погоде.

В MIUI 14, к слову, можно лишь изменить расположение часов. Теперь сценариев кастомизации станет больше, и у вас появится шанс сделать по-настоящему уникальный экран блокировки HyperOS.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Приложения из HyperOS

Стоковые приложения в HyperOS тоже обновятся. Помимо добавления порции интересных функций они порадуют свежим дизайном. Важное изменение — расположение элементов управления снизу, а не сверху, благодаря чему со смартфоном удобно взаимодействовать даже одной рукой.

Кстати, установить приложения из HyperOS на Xiaomi можно уже сейчас, о чем я рассказывал в рамках отдельного материала. Вам даже не придется дожидаться выхода самой оболочки. При этом учтите, что до официального выхода HyperOS Global приложения могут работать нестабильно.

Читайте также: как установить приложения из HyperOS на MIUI

Подключение смартфонов Xiaomi к планшетам

Как ни крути, глобалка HyperOS все равно уступает китайской версии прошивки. В частности, на смартфонах для продажи за пределами Поднебесной недоступны опции тесного взаимодействия между другими устройствами с HyperOS на борту. Но одну фишку в глобалку все-таки завезли. После установки обновления у нас появится возможность подключить телефон к планшету Xiaomi, чтобы одновременно работать на двух устройствах и быстро обмениваться информацией.

Забавно, но функция подключения к телефону Xiaomi уже есть на планшетах производителя для глобального рынка, которые используют MIUI 14. Почему в таком случае задержалась интеграция совместимости в смартфонах — непонятно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Улучшенные текстуры в HyperOS

Наконец, в настройках экрана Xiaomi появится функция улучшения текстур. Согласно описанию, она добавит в систему различные эффекты (например, размытие) для улучшения визуального восприятия.

Реализация функции на практике остается под вопросом. Плюс она, скорее всего, будет доступна только на флагманах Xiaomi. Что ж, поживем увидим. Совсем скоро наши Xiaomi начнут обновляться на HyperOS, и мы сможем лично проверить все нововведения.