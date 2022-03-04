Защищённый смартфон с мощной батарейкой, крутым звуком и Android 12. Вот он!

Не знаю, как вы, но я помню почти о каждом падении своего смартфона. Не потому, что у меня хорошая память, а потому что каждый удар о твёрдую поверхность оставляет на корпусе следы, которые нельзя не заметить. Скол на торце защитного стекла, прикрывающего дисплей, заусенец на алюминиевой рамке, смещение линзы основной камеры — это не только бесит моего внутреннего перфекциониста, но и мешает в повседневном использовании. И это я ещё ношу свой аппарат в чехле. Представляю, что было бы, не будь защитного кейса. Но владельцам «бронированного» AGM H5 о таких мелочах можно не переживать.

Обычно производители защищённых смартфонов делают скучные с программной точи зрения аппараты. AGM H5 - сильно выделяется из их числа.

Как выглядят классические защищённые смартфоны? Как правило, это массивные, не привлекательные внешне и довольно слабые с технической точки зрения телефоны, производители которых почему-то забыли, что в первую очередь делают умное устройство, а не бронежилет. AGM H5 — это защищённый смартфон здорового человека, который меняет представление об устройствах такого типа в принципе, перевернув привычную картинку с ног на голову.

Какой защищённый смартфон купить

Первое, на что я обратил внимание, так это на операционку AGM H5. В то время, пока большинство производителей продолжает выпускать смартфоны на Android 11, AGM H5 из коробки работает на базе Android 12. Это самая новая версия ОС, которая вообще возможна на сегодняшний день, и даже популярные флагманы ещё не предлагают её своим пользователям. Следовательно, пользователям AGM H5 будут открыты все приложения из Google Play, все новые функции, и что стоит отметить, высокий уровень безопасности.

Купить AGM H5

На большом дисплее с диагональю 6,78 дюйма можно с удобством смотреть фильмы, видео из YouTube, ТикТок и листать Инстаграм, а также сёрфить в интернете и, конечно, играть. Большинство производителей стремятся к компактности, но это сильно ограничивает их в возможности оснастить смартфон экраном с большой диагональю. У AGM H5 таких проблем точно нет и не будет.

Ключевая фишка AGM H5 - динамик мощностью 3,5 Вт. Это столько же, сколько у Яндекс.Станции мини, а она звучит довольно здорово для своей цены и размеров.

Основная камера смартфона 48 Мп, дополнительно снабжена инфракрасным модулем для ночной съёмки на 20 Мп. С ним можно фотографировать и снимать видео даже в кромешной темноте, и это ничуть не испортит кадр. В результате вы получите качественные изображения в оттенках серого, совсем как в фильмах про шпионов. Смартфон не просто «вытягивает» тёмную картинку на постобработке, а сразу «пишет» так, чтобы ничего не пришлось дополнительно обрабатывать, в реальном времени.

Модуль ночной камеры можно смело применять вместо очков ночного видения.

AGM H5 оборудован гигантским и звучным динамиком мощностью 3,5 Вт, размещенным на задней части смартфона. Динамик позволяет не просто услышать звук входящего вызова, и уведомлений в шумной обстановке, а буквально превращает смартфон в мощный портативный источник звука с громкостью до 109 дБ, который без проблем заменит маленькую колонку, гарантирующую эффект погружения. Настоящий бэнд в кармане!

Защищённый смартфон AGM — купить

В защищенный смартфон установлена исполинская батарея на 7000 мА*ч. Это больше, чем у среднестатистических защищённых смартфонов, не говоря уже об обычных, с аккумулятором не больше чем на 5000 мА*ч. С таким запасом энергии аппарат проработает и трое, и четверо суток, в зависимости от нагрузки. Это особенно важно в условиях походов или длительных перелётов, когда нет возможности оперативно подзарядиться.

Давно ли вы видели зарядку в виде крэдла, ну или стакана, если вам так понятнее? Я — уже очень давно. Кажется, в последний раз такая штука поставлялась вместе с первым iPhone, который вышел в 2007 году. А AGM H5 предлагает такую зарядку здесь и сейчас. Удобство доки в том, что вам не нужно будет каждый раз откупоривать и расшатывать резиновую заглушку, просто установите смартфон в док-станцию для зарядки. Что особенно приятно, док-станция идёт в комплекте со смартфоном, и за нее не придётся платить дополнительно. Ну, круто же?! А ещё со смартфоном идёт 18-ваттный блок питания для быстрого заряда батареи.

Теперь вопрос, сколько стоит всё это добро? AGM H5 стоит на удивление доступно, учитывая его возможности, богатый комплект поставки и последнюю версию Android. Первое на что советую обратить внимание, для пользователей из России магазин предлагает купон на скидку, который можно взять прямо на странице товара, и тогда цена смартфона будет ещё ниже.

Понятное дело, по мере роста курса доллара к рублю цена тоже будет меняться из стороны в сторону. Поэтому, если вы решились на покупку, то лучше с этим делом не затягивать. Тем более, что и это ещё не всё. Первым 50 покупателям в подарок положены TWS-наушники, которые похожи на AirPods 3. Шанс получить их в подарок есть у каждого. Главное — поторопиться.

Купить AGM H5