Здесь лучшие смартфоны до 15000 рублей, которые можно смело купить в 2023 году

Несмотря на обилие флагманов, выпускаемых пачками практически всеми брендами, пользователи по-прежнему высоко ценят дешевые смартфоны. Если в категории до 10 000 рублей сориентироваться крайне сложно, то прибавив еще около 5000 рублей, можно найти реально достойное устройство, которое вас явно не разочарует даже через год. Ко мне часто обращаются друзья с просьбой посоветовать хороший смартфон до 15 000 рублей, но из-за постоянного колебания курса валют определиться с выбором не так-то просто. К тому же, навскидку не сразу вспомнишь, какой гаджет действительно достоин упоминания, а какой рекомендовать все же не стоит. Вот список тех устройств, которыми будет не стыдно пользоваться даже в 2024 году.

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Infinix Note 30i — смартфон с хорошей камерой

Первым я бы хотел посоветовать рассмотреть к покупке Infinix Note 30i — недорогой смартфон с хорошей камерой на 64 мегапикселя. Он не делает шедевров как какой-нибудь Xiaomi 13 Ultra, но получаются отличные снимки для соцсетей, аватарок да и вообще для себя — их не стыдно распечатать и поставить в рамку. За улучшение качества отвечают модули AI, и доводят снимок до ума лучше более дешевых аналогов и даже какого-нибудь iPhone SE 2022.

Впридачу вы получаете стильный внешний вид, а также хорошую начинку в виде чипа MediaTek Helio G85, выдающего под 300к в AnTuTu, и 8 Гб ОЗУ, чего более чем достаточно даже для игр. Одна из фишек — это динамики со звуком от JBL, что подтверждает логотип на комплектном прозрачном чехле! Отдельного упоминания стоит оболочка XOS, в которой масса полезных функций.

Недорогой смартфон Infinix

HOTWAV Note 13 Pro — смартфон с большой памятью

HOTWAV — довольно молодой бренд, который делает хорошие недорогие устройства. Одна из недавних новинок — HOTWAV Note 13 Pro — определенно достойна вашего внимания. Отдаленно дешевый телефон похож на Айфон, но при ближайшем рассмотрении выглядит немного иначе хотя бы за счет логотипа в нижней части задней крышки. В любом случае, это красивый смартфон с экраном 90 Гц, который приятно держать в руках.

Топовой начинки вы здесь не найдете, что логично, зато по умолчанию вас ожидает 16 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной с возможностью расширения до 1 Тб с помощью MicroSD. За производительность отвечает «народный» Unisoc T606, выдающий около 300к, но этого хватает для плавной работы оболочки на Android 13. Ну, а 50-мегапиксельная камера вас явно не разочарует, так как отрабатывает каждый вложенный рубль.

Смартфон HOTWAV

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POCO M5s — смартфон с AMOLED-экраном и хорошим процессором

Многие остались довольны POCO M5, как вдруг компания довольно быстро выпустила обновленный M5s — смартфон с хорошим Full HD+ AMOLED-экраном, который реально радует глаз. А еще он его бережет, так как гасит мерцание при низкой яркости. Вдобавок смартфон работает на базе проверенного MedeaTek Helio G95, поэтому справедливо набирает под 400 000 очков в AnTuTu — даже при использовании требовательных приложений проблем возникнуть не должно.

Приятно и то, что смартфон POCO за 15 000 рублей еще продается в нескольких конфигурациях, в которых от 4 до 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенного хранилища — сможете выбрать столько, сколько вам реально нужно. Вдобавок он имеет быструю зарядку на 33 Вт, что позволит вернуть аккумулятор на 5000 мА*ч к жизни довольно быстро!

POCO M5s недорого

Doogee S88 Pro — противоударный смартфон с мощной батареей

Менее чем за 15 000 рублей вы можете смело купить не обычный, а защищенный смартфон! Под ценовую категорию идеально попадает Doogee S88 Pro с противоударным корпусом, которому не страшны падения, царапины и другие невзгоды. Однако запоминающаяся внешность — вовсе не самое главное: недорогой смартфон 2023 года работает на производительном MediaTek Helio P70 и имеет 6 Гб оперативки в базе, а также мощную основную 21-мегапиксельную камеру!

Главная фишка смартфона Doogee — мощный аккумулятор на 10 000 мА*ч, благодаря чему гаджет превращается в полноценный повербанк с быстрой зарядкой до 24 Вт. В режиме ожидания смартфон проработает до месяца, а при активном использовании — несколько дней, о чем обычные гаджеты могут только мечтать. Берите Doogee на карандаш!

Защищенный смартфон дешево

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Oppo A58 — красивый недорогой смартфон

В 2023 году дизайн смартфонов повело куда-то не туда: как итог — многие устройства имеют невразумительные огромные блоки камер, из-за чего их сложно назвать красивыми. Дизайнеры Oppo подошли к этому с умом и сделали нереально красивый недорогой смартфон Oppo A58 со стильным блоком камер. Основная, на 50 Мп, делает детализированные снимки.

Есть нюанс: в смартфон OPPO установлен IPS-экран на 60 Гц, но этот недостаток нивелируется диагональю в 6,72 дюйма и высоким FHD+ разрешением. Вдобавок вы получаете удобную оболочку ColorOS, которая является объективно одной из самых удобных на рынке, а также SUPERVOOC-зарядку на 33 Вт. В общем, стильно, модно, молодежно — надо брать!

Дешевый OPPO