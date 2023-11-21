Это лучший фитнес-браслет для любого смартфона в 2023. У него почти нет недостатков и он стоит дешевле Mi Band

Фитнес-браслеты Xiaomi не первый год считаются эталоном в своем сегменте, за что их и любят пользователи. Однако нельзя сказать, что другие производители делают устройства хуже: они давно догнали Mi Band не только по автономности, но и по удобству использования. В 2023 году у него появился поистине достойный конкурент в лице нового HONOR CHOICE Band. Опробовали этот новый недорогой фитнес-браслет, ради которого вы с удовольствием избавитесь от своего нынешнего гаджета и даже смарт-часов. Он действительно того стоит!

Какой недорогой фитнес-браслет выбрать

Чем хорош HONOR CHOICE Band — так это своим внешним видом, который слегка обманчив. На первый взгляд, издалека кажется, что гаджет крупный и увесистый, но по факту он нереально компактный и легкий. Габариты фитнес-браслета 31.78 * 48.58 * 10.06 — и это поистине эталонные размеры, которыми должно обладать носимое устройство в 2023 году. Доказываю: благодаря им HONOR CHOICE Band идеально помещается на руке, не задевает ни рукава рубашки, ни толстовки, ни куртки. То есть, если вам нужно взглянуть на экран, он идеально пролезает и не цепляет одежду.

Добавляют эргономики гаджету закругленное стекло экрана и рамки, а также матовое покрытие снизу корпуса, на котором не остается следов после длительного использования и даже очень сложной тренировки в зале. Кроме того, фанаты тактильно приятных аксессуаров оценят то, из чего сделан ремешок: это не обычный силикон, а какой-то очень мягкий и эластичный.

Он не сдавливает руку, а также имеет классическую застежку, отличающуюся надежностью, а не ту, с кнопкой, что предлагают другие производители. Вдобавок хочу отметить способ его крепления: оно утоплено поглубже, но легко поддевается ногтем и снимается.

Фитнес-браслет с большим экраном

Сейчас пользователи делятся на два лагеря: одни недолюбливают фитнес-браслеты за их маленькие экраны, другие же считают, что они слишком выросли в размерах (раньше было лучше!). Я отношу себя ко вторым, но готов признать, что экран HONOR CHOICE Band оптимальных размеров! У меня достаточно крупные пальцы, поэтому управлять гаджетом оказалось очень удобно.

В HONOR CHOICE Band установлен AMOLED-дисплей на 1,64 дюйма с оптимальным разрешением, которое не портит изображение. Яркость экрана более чем устроила — я никогда не ставлю ее на максимум, но только в фитнес-браслете HONOR CHOICE этого оказалось достаточно, чтобы видеть изображение и не щуриться в солнечный ноябрьский день.

К тому же, экран поддерживает 60 Гц, поэтому плавно скроллить экран хочется просто без повода! А можно — не трогать и просто любоваться Always On Display: он здесь тоже есть и настраивается по времени активности.

В приложении для смартфона можно выбрать любой из десятков циферблатов. Что удивительно — все они прорисованы очень качественно, в результате чего получилась библиотека реально нестыдных заставок на любой вкус. Такого практически не встретить в наручных гаджетах 2023 года, не говоря уже о тех, что вышли раньше.

Приложение для фитнес-браслета HONOR CHOICE

Управление и настраивать смарт-часы нужно за счет приложения Wear Sync для смартфона. В целом, утилиты разных гаджетов схожи друг с другом по функциональности, но в HONOR CHOICE Band хотелось бы отметить нормальный точный перевод каждого пункта меню.

Главная страница представлена в виде табло с кольцами активности и удобных карточек с остальными показателями. Их, кстати, можно двигать: например, вверх переместить калории и стресс, а записи данных о тренировках передвинуть пониже, если не тренируетесь. При открытии каждой карточки отображается текущий показатель, а при необходимости его можно посмотреть за любой другой день.

При нажатии на изображение с самим фитнес-браслетом открывается настройки циферблатов, функций вроде погоды и звонков и уведомлений. С последними у HONOR CHOICE Band нет никаких проблем: они отображаются в виде читаемого шрифта, но не целиком, если пришло длинное сообщение. Не очень понятно, почему, но в настройках Wear Sync нет отдельного пункта для включения уведомлений из Телеграм — они активируются вместе со всеми при помощи переключателя «Другое».

Приложение для фитнес-браслета HONOR CHOICE действительно достойное, но есть нюанс: в него вам практически не нужно заходить! Да-да, вы настраиваете трекер и забываете про утилиту, так как все параметры уже есть в самом гаджете. За исключением циферблатов, которые нужно подгружать из онлайна, и карты для отслеживания маршрута (GPS здесь нет) всё необходимое — прямо у вас на запястье!

Стоит ли покупать фитнес-браслет для тренировок

Спрос на фитнес-браслеты в 2023 году и смарт-часы неуклонно растет. Только вот одни пользователи берут их по инерции, считая неотъемлемой частью спорта и панацеей от лишнего веса, а другие — для самоконтроля. HONOR CHOICE Band — это золотая середина сразу для всех: даже если вы бросите тренировки, наручный аксессуар вам явно понравится. Но давайте все же о спорте.

Спортивные функции в фитнес-браслете HONOR CHOICE продуманы до мелочей: по умолчанию вшито свыше 100 режимов, но чтобы вам не пришлось с ними возиться, есть автоматическое определение тренировки. Оно предложит вам активировать ее при обнаружении активности и срабатывает буквально через минуту после того, как вы встанете на беговую дорожку или сядете на велотренажер.

Свайпом вверх-вниз отображается подробная статистика, а свайпом вправо — пульт для управления плеером. Последнее выполнено очень грамотно, так как не все дорогие смарт-часы позволяют переключать треки во время занятий спортом. Он активен при воспроизведении из любых приложений, а не только стриминговых сервисов. Завершить тренировку на HONOR CHOICE Band или поставить на паузу можно по нажатию на боковую кнопку.

В список тренировок можно вывести актуальные, отредактировав список прямо с устройства (с пунктами меню — то же самое). Ну, а после занятия можно по отдельности измерить пульс или уровень кислорода в крови по нажатию на соответствующую клавишу. Долго? Тогда запустите полный анализ самочувствия, включая уровень стресса — просто затяните ремешок и сохраняйте неподвижное состояние!

Для каждого измерения отображается полный отчет за несколько дней с графиком, а для мониторинга сна — подробный обзор с глубоким сном, легким, быстрым, а также пробуждением. Кроме того, все это работает даже 24/7, но расходует больше заряда батареи.

Лучший фитнес-браслет 2023

Год потихоньку подходит к концу, поэтому я с уверенностью могу сказать, что HONOR CHOICE Band — лучший фитнес-браслет 2023, а возможно и в 2024 году. Посудите сами: он сочетает в себе не только крутой дизайн и полный набор функций на каждый день, но и высокую автономность. Батареи на 200 мА*ч здесь более чем достаточно — без круглосуточного мониторинга, но с каждодневными тренировками за неделю мне удалось разрядить его всего до 52%. То есть, две недели без подзарядки для него — не проблема!

Гаджет новый и у него есть один мелкий недочет — это неполная функциональность боковой кнопки. Она не только нажимается для активации или выхода на главный экран, но и прокручивается. Последнее, правда, не работает, но я уверен, что инженеры это исправят обновлением уже скоро.

Подытожив, хочу отметить, HONOR CHOICE Band — это просто прикольный гаджет для всех. Не пропустите звонки, уведомления, посчитаете калории и активность. Да просто — будете с удовольствием носить каждый день с любым нарядом, а выглядеть он будет гармонично, а не как пиджак с трениками.

Примерно за 3000 рублей вас еще и ожидает удобная навигация, сделанная с умом, а также процентов на 90 автономное устройство, которому практически не нужен смартфон. Кроме того, работает HONOR CHOICE Band с устройствами на iOS 11 и Android 9, поэтому его можно смело купить фитнес-браслет в подарок на Новый год маме или бабушке, не переживая за совместимость со старым телефоном.