Здесь собраны лучшие смартфоны Redmi в 2024 году. Скоро они будут у всех ваших знакомых

Смартфоны Redmi Note очень востребованы в России, и это легко объяснить. Во-первых, они предлагают отличное соотношение цены и характеристик. Во-вторых, линейка состоит из множества моделей на любой вкус. В 2024 году главными хитами продаж станут смартфоны Redmi Note 13. Серия включает в себя 5 устройств с крутой камерой и классным экраном, а приобрести понравившуюся модель можно уже с 24 января. В связи с этим остается только один вопрос — какой Redmi купить в 2024 году?

Redmi Note 13 — недорогой, но хороший смартфон

Смартфон Redmi Note 13 самый простой в серии. Но не спешите ставить на нем крест, ведь он выгодно отличается от других устройств за 15 тысяч рублей, а еще намного круче своего предшественника Redmi Note 12.

Купить Redmi Note 13

Среди характеристик Redmi Note 13 обращает на себя внимание камера с разрешением 108 МП. Большой размер ее сенсора позволяет делать четкие снимки при недостаточном освещении, а сомнительные на первый взгляд 108 мегапикселей помогают выполнить 3-кратное приближение объекта съемки без потери качества.

Еще одним достоинством Redmi Note 13 является его AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, который наконец-то готов похвастать почти симметричными и крайне узкими рамками, а также встроенным сканером отпечатков. Работает это чудо на процессоре Snapdragon 685 с достаточным запасом производительности для решения любых задач кроме игр на максималках, а батарея на 5000 мАч с 33-ваттным адаптером питания в комплекте спокойно держит заряд полтора дня, восстанавливая при этом энергию чуть более чем за 1 час.

Купить Redmi Note 13

Цена Redmi Note 13 зависит от версии памяти:

6/128 ГБ — $169 (~ 15 500 ₽);

— $169 (~ 15 500 ₽); 8/128 ГБ — $199 (~ 18 000 ₽);

— $199 (~ 18 000 ₽); 8/256 ГБ — $219 (~ 20 000 ₽).

Для получения дополнительной скидки необходимо взять купон продавца. А еще первые 500 покупателей имеют шанс получить в подарок беспроводные наушники Redmi Buds 5. Чем не повод сейчас же купить Redmi Note 13? Ведь за счет классного экрана и стереодинамиков это — оптимальная модель для потребления контента и общения в соцсетях.

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Зачем покупать Redmi Note 13 5G

Но постойте! Кроме базовой модели в новой линейке есть смартфон Redmi Note 13 5G. От 4G-версии он отличается далеко не только поддержкой сетей пятого поколения, которые неактуальны в России. Смартфон работает на более мощном процессоре Dimensity 6080, набирающем свыше 450 тысяч баллов в AnTuTu, а его экран защищает прочное стекло Gorilla Glass 5.

Российская версия Redmi Note 13 5G

Глобальная версия Redmi Note 13 5G

В остальном — это все тот же телефон Redmi Note 13 с видоизмененным дизайном, сохранивший безрамочный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, камеру на 108 МП и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки. После применения купона, действующего до 30 января, цена Redmi Note 13 5G составит $254 (~ 23 000 ₽) за царскую версию на 8/256 ГБ. Совсем неплохо, если вам нужен мультимедийный смартфон с хорошим железом.

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Redmi Note 13 Pro — смартфон с отличной камерой

Логично, что смартфон Redmi Note 13 Pro еще круче. Приставку «Pro» он получил за счет своей камеры. Она имеет разрешение 200 МП, а главное — оснащена системой оптической стабилизации. OIS компенсирует тряску рук, и это очень важно, если вы любите делать быстрые снимки на ходу.

Российская версия Redmi Note 13 Pro

Глобальная версия Redmi Note 13 Pro

Помимо прочего характеристики Redmi Note 13 Pro готовы похвастать энергоэффективным процессором Helio G99-Ultra, AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и узкими рамками, а также аккумулятором на 5000 мАч, для которого заявлена зарядка 67 Вт (от 0 до 100% за 46 минут). В зависимости от версии памяти цена Redmi Note 13 Pro составит:

8/256 ГБ — $254 (~ 23 000 ₽);

— $254 (~ 23 000 ₽); 12/256 ГБ — $294 (~ 26 000 ₽).

Redmi Note 13 Pro — прекрасная модель для тех, кто ищет недорогой смартфон с хорошей камерой. Но учтите, что указанная цена действует только до 30 января. Поэтому не стоит затягивать с покупкой.

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Мощный смартфон Redmi Note 13 Pro 5G

Нужен телефон с хорошей камерой, а еще вы не прочь поиграть в ресурсоемкие игры и хотите насладиться сверхчеткой картинкой? Тогда вам нужен Redmi Note 13 Pro 5G. Он работает на мощном процессоре Snapdragon 7s Gen 2, чьей результат в AnTuTu — более 600 тысяч баллов. 200-мегапиксельная камера с OIS и 4-кратным зумом без потери качества тоже на месте.

Купить Redmi Note 13 Pro 5G

От 4G-версии эта модель выгодно отличается AMOLED-экраном, который помимо узких рамок и частоты обновления 120 Гц готов предложить высокое разрешение 1.5К. Также смартфон Redmi Note 13 Pro 5G обладает здоровенным аккумулятором на 5100 мАч и 67-ваттной зарядкой. В период с 24 по 30 января цена Redmi Note 13 Pro 5G составит:

8/256 ГБ — $329 (~ 30 000 ₽);

— $329 (~ 30 000 ₽); 12/256 ГБ — $379 (~ 34 500 ₽).

Не забудьте взять купон продавца, а еще постарайтесь оформить заказ в числе первых 500 покупателей. Тогда вы примите участие в розыгрыше 5 бесплатных смартфонов Redmi Note 13 Pro 5G, 150 фитнес-браслетов Redmi Band 2 и 100 Bluetooth-наушников Redmi Buds 4 Lite.

Redmi Note 13 Pro+ 5G — лучший телефон Redmi

И все-таки лучшим смартфоном Redmi является Redmi Note 13 Pro+ 5G. Это единственный представитель линейки, чей корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1.5K имеет скошенные грани, обеспечивающие максимальное погружение при потреблении контента.

Купить Redmi Note 13 Pro+ 5G

Разумеется, это далеко не все. Характеристики Redmi Note 13 Pro+ 5G также приятно удивляют выбором процессора Dimensity 7200-Ultra — мощного чипа с результатом более 800 тысяч в AnTuTu, дополненного постоянной памятью UFS 3.1 и оперативкой LPDDR5. Кроме того, аккумулятор смартфона поддерживает 120-ваттную зарядку, которая восстанавливает энергию всего за 19 минут, да и камера на 200 МП никуда не делась. Цена Redmi Note 13 Pro+ 5G при этом составляет:

8/256 ГБ — $379 (~ 34 500 ₽);

— $379 (~ 34 500 ₽); 12/256 ГБ — $429 (~ 38 500 ₽).

Первые 500 покупателей примут участие в розыгрыше 5 бесплатных смартфонов Redmi Note 13 Pro 5G, 150 фитнес-браслетов Redmi Band 2 и 100 Bluetooth-наушников Redmi Buds 4 Lite. Отличное предложение, учитывая тот факт, что Redmi Note 13 Pro+ 5G — модель с бескомпромиссными характеристиками для тех, кто любит играть, фотографировать и просто наслаждаться крутым смартфоном.