Чем оптическая стабилизация камеры отличается от электронной и какая все-таки лучше

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Герман Вологжанин 0

Главной характеристикой смартфона для большинства людей является камера. И, поскольку в магазине у покупателей нет возможности проверить все аспекты съемки, при выборе телефона с хорошей камерой пользователи зачастую опираются на ее параметры. К концу 2022 года многим обывателям стало ясно, что количество мегапикселей — второстепенный аспект, и производители начали заострять внимание покупателей на других характеристиках. В частности, на наличии в телефоне камеры с оптической стабилизацией. Поэтому, чтобы не поддаться на очередные уловки маркетологов, нам с вами нужно разобраться, что она дает, чем отличается от обычной стабилизации, и стоит ли вообще гнаться за смартфонами с OIS.

Чем оптическая стабилизация камеры отличается от электронной и какая все-таки лучше. Стабилизация камеры на смартфонах отличается, и используется она в разных сценариях. Фото.

Стабилизация камеры на смартфонах отличается, и используется она в разных сценариях

Какая бывает стабилизация камеры

Как следует из названия технологии, она призвана устранить тряску камеры, что в теории важно как при фотосъемке, так и во время записи видео. Стабилизация бывает оптической (физической) и электронной (цифровой). Эти технологии по-разному выполняют свои задачи и имеют ряд принципиальных отличий.

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Электронная система стабилизации

Несмотря на то, что оптическая стабилизация появилась намного раньше, начнем мы именно с EIS (Electronic Image Stabilization), потому что она применяется в подавляющем большинстве современных смартфонов, включая недорогие модели. При ее реализации кадр обрезается со всех сторон, а обрезанные части картинки используются для компенсации движения. Поэтому после включения EIS угол захвата становится меньше, чем без применения технологии цифровой стабилизации.

Электронная система стабилизации. Электронная стабилизация обрезает кадр, смещая рабочую область, исходя из данных, которые смартфон получает от встроенного гироскопа. Фото.

Электронная стабилизация обрезает кадр, смещая рабочую область, исходя из данных, которые смартфон получает от встроенного гироскопа

Электронная стабилизация способна компенсировать тряску рук при съемке видео, но на качество фото она никак не влияет. Когда вы делаете снимки на смартфон, угол захвата возвращается к исходному состоянию. Кроме того, система EIS доступна не во всех режимах видеосъемки из-за ограничений процессора, который на дешевых телефонах не в состоянии обрабатывать изображение в высоком разрешении или с повышенной частотой кадров. Бывает так, что при записи видео 1080p (30 fps) стабилизация работает, а при переключении на 1080p (60 fps) или 4K (30 fps) дергается камера.

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Оптическая стабилизация камеры

Как правило, OIS (Optical Image Stabilization) используется в более дорогих смартфонах, чья стоимость стартует с отметки 25-30 тысяч рублей. Если мощности даже недорогих устройств сегодня достаточно, чтобы стабилизировать изображение в разрешении 1080p, то установка оптической системы становится для производителя накладной.

Как и цифровая, оптическая стабилизация камеры компенсирует тряску рук, но делает это не за счет обрезания кадра, а при помощи сложно устроенной системы линз, смещаемых в зависимости от того, как вы держите смартфон. Стандартная OIS работает по двум осям: X и Y. То есть она компенсирует движения вправо и влево, а также вверх и вниз.

Оптическая стабилизация камеры. При работе оптической стабилизации смещается не кадр, а светопреломляющие линзы (в некоторых случаях и сама матрица). Фото.

При работе оптической стабилизации смещается не кадр, а светопреломляющие линзы (в некоторых случаях и сама матрица)

Некоторые устройства используют более продвинутую технологию. Например, в нашумевшем смартфоне vivo X50 Pro, вышедшем еще в 2020 году, применяется 3-осевая стабилизация, компенсирующая в том числе наклоны вперед и назад. Но, как бы производитель не нахваливал свою OIS, в условиях относительной компактности смартфонов линзы в системе оптической стабилизации смещаются максимум на 1-3°, поэтому все равно камера трясется. При записи видео OIS почти не спасает от тремора рук, в связи с чем ее всегда дополняет EIS, и никуда от этого не деться.

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А вот на качество мобильной фотографии оптическая стабилизация камеры влияет непосредственным образом. Особенно это касается вечерних снимков, когда смартфон использует длинную выдержку для программного высветления картинки. На некоторых устройствах обработка ночного снимка занимает 2-4 секунды, и за это время тремор рук приведет к тому, что фото смажется. Но смещение линз в системе OIS компенсирует небольшую тряску, благодаря чему изображение получается более четким.

Оптическая стабилизация камеры. Без оптической стабилизации вечернее фото может быть смазано, пускай и не так сильно, как на этом примере. Фото.

Без оптической стабилизации вечернее фото может быть смазано, пускай и не так сильно, как на этом примере

Оптическая стабилизация камеры. OIS компенсирует тряску рук, и снимок получается более четким. Фото.

OIS компенсирует тряску рук, и снимок получается более четким

Оптическая или цифровая стабилизация — что лучше

Искать победителя в сравнении EIS и OIS глупо, поскольку это взаимодополняемые технологии. Электронная стабилизация важна при записи видео, а оптическая — во время фотосъемки. Конечно, OIS немного компенсирует тряску и в том случае, когда вы снимаете видео, позволяя использовать менее выраженное смещение кадра, что снижает количество артефактов. Однако без цифровой стабилизации камера все равно не поможет достичь плавного эффекта.

Оптическая или цифровая стабилизация — что лучше. Даже продвинутая система оптической стабилизации от vivo не может в полной мере заменить EIS. Фото.

Даже продвинутая система оптической стабилизации от vivo не может в полной мере заменить EIS

Если для вас более важным сценарием использования камеры является запись видео, то при выборе телефона с OIS нет смысла копаться в характеристиках, пытаясь найти поддержку EIS. Обычно производители об этом просто не говорят, предпочитая ограничиться упоминанием оптической стабилизации. Однако, если современный смартфон оснащен OIS, то и EIS у него тоже есть. Вопрос только в том, в каком режиме съемки процессор устройства позволяет задействовать цифровую стабилизацию камеры.

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Нужно ли покупать смартфоны с оптической стабилизацией камеры

Нужно ли покупать смартфоны с оптической стабилизацией камеры. Оптическая стабилизация такая же важная фишка, как и другие характеристики камеры. Фото.

Оптическая стабилизация такая же важная фишка, как и другие характеристики камеры

Если для вас камера телефона является главным критерием выбора, то однозначно стоит покупать модели с поддержкой OIS. Тем более, что в последнее время эта технология начала использоваться даже в недорогих телефонах. Вот самые доступные смартфоны с оптической стабилизацией:

В любом случае ни EIS, ни OIS не исправят ситуацию, если смартфон оснащен сенсором маленького размера, процессор плохо справляется с обработкой изображения, а об оптимизации программного обеспечения никто так и не удосужился позаботиться. Помимо прочего обращайте внимание на другие характеристики камеры, памятуя о том, что поддержка OIS — важный, но не самый главный параметр.

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