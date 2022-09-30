Где скачать приложение Альфа-Банка на Андроид и как его обновлять

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Кирилл Пироженко 0

После того как из-за санкций приложения российских банков стали пропадать сначала из Apple App Store, а затем и из Google Play, стало понятно, что необходимо искать альтернативные варианты, как можно загрузить и установить их на наши смартфоны. И если на Айфонах с этим все обстоит очень грустно — есть только один способ установить программу. То на Андроиде все достаточно просто. Разработчики сами могут выбирать, каким способом будет распространяться их софт. Благо, что на текущий момент нет никаких ограничений на установку приложений не из Google Play.

У пользователей смартфонов на Андроиде есть много вариантов, как установить приложение Альфа-Банка на свое устройство.

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Альфа-Банк одним из первых попал под санкции, и его приложение было удалено из магазинов приложений Apple и Google еще весной. Чтобы у вас не возникло трудностей с установкой и обновлением фирменного приложения этого банка, собрали все варианты, как это можно сделать.

Альфа-Банк apk для Андроид

Достаточно просто загрузить apk, и приложение уже на вашем смартфоне.

Самый простой способ установить или обновить фирменное приложение Альфа-Банка — это скачать apk-файл и установить его на смартфон. Так как это все же банковское приложение и там хранятся ваши деньги, я не советую загружать его со всяких левых сайтов. Тем более что установочный файл выложен на сайте самого банка, и никаких проблем с загрузкой оттуда нет.

Прежде всего, необходимо разрешить вашему браузеру установку файлов из неизвестных источников. На примере смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco сделать это можно следующим образом:

Без активации этого переключателя установить сторонние APK не получится.

  • Откройте настройки.
  • Перейдите в раздел “Приложения”.
  • Выберите пункт “Все приложения” и найдите там браузер, через который планируете загружать apk Альфа-Банка. В моем случае это Google Chrome.
  • Пролистайте в самый низ и разрешите браузеру установку из неизвестных источников.

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Основные подготовительные действия мы сделали, теперь можно непосредственно переходить к загрузке и установке приложения:

Система считает опасным любой apk не из Google Play.

  • Зайдите на сайт Альфа-Банка и загрузите установочный apk-файл по этой ссылке, если у вас смартфон поддерживает сервисы Google. Или по этой ссылке, если у вас смартфон Huawei без сервисов Google.
  • Система высветит предупреждение, что файл может быть опасным. Нажмите “Все равно скачать” и дождитесь окончания загрузки.
  • Перейдите в пункт “Скачанные файлы” и нажмите на завершенную загрузку.
  • Подтвердите установку, и система автоматически установит Альфа-Банк на ваш смартфон.

Теперь остается только войти в свою учетную запись и пользоваться всеми привычными банковскими сервисами. Обновить уже установленное приложение можно таким же способом, только вместо установки система предложит обновить программу.

Установить приложение Альфа-Банк на Андроид

Радует, что Huawei не удалила Альфа-Банк из своего магазина.

Но загрузка apk-файла не единственный способ обновления. Хоть Альфа-Банк и удален из Google Play и App Store, но другие иностранные магазины приложений сохранили его и позволяют разработчикам регулярно выкладывать новые версии. Загрузить его можно на смартфонах следующих производителей:

Просто перейдите по ссылке, и нужный магазин откроется автоматически. К сожалению, ссылку на магазин Xiaomi предоставить нет возможности, но приложение очень легко там найти с помощью поиска.

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Но это не все сторонние магазины приложений, в которых можно найти приложение Альфа-Банка. Оно содержится и в трех российских магазинах. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли устанавливать какой-нибудь из них, то сейчас самое время на это решиться. Большинство самых популярных программ отечественных компаний, которые были удалены из Google Play, можно найти именно там. Загрузить наши магазины можно по следующим ссылкам:

RuStore на текущий момент — самый продвинутый российский магазин.

Я советую скачать именно RuStore, так как он является самым продвинутым магазином из представленных, и в нем имеются все самые популярные приложения. Перед загрузкой обязательно разрешите браузеру установку приложений из неизвестных источников по инструкции выше. После того как вы установили какой-нибудь из указанных магазинов приложений, сделайте следующее:

  • Откройте настройки.
  • Выберите раздел “Приложения”.
  • Перейдите в пункт “Все приложения” и найдите там установленный магазин приложений.

    • Без этого разрешения RuStore не сможет устанавливать приложения.

  • Пролистайте в самый низ и разрешите ему установку приложений из неизвестных источников.
  • Откройте магазин и найдите там приложение Альфа-Банка. Чтобы вам не пришлось искать через поиск, вот ссылки на него во всех трех магазинах: NashStore, RuMarket, RuStore.

    • В RuStore можно найти много чего полезного. Например, ВКонтакте и 2ГИС.

  • Нажмите кнопку установить и дождитесь, пока приложение установится на ваш смартфон.

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После этого достаточно просто войти в свою учетную запись и пользоваться привычным банковским сервисом. Обновление приложения будет происходить также, только вместо кнопки “Установить” придется нажимать на “Обновить”. Если же вам не хочется устанавливать никакие приложения и заморачиваться с разрешениями, то вы можете воспользоваться мобильной версией Альфа-Онлайн. На Айфоне это сейчас единственный способ пользоваться сервисами Альфа-Банка без установки приложений.

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