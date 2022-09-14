Google делает свои приложения для iOS лучше, чем для Андроида

12 сентября Apple выпустила новую версию своей операционной системы для смартфонов — iOS 16. Главной фишкой новой операционки стали изменяемые экраны блокировки. Причем все не ограничивается банальной заменой обоев. Появилась возможность установить другие шрифты, создать эффект глубины и добавить виджеты. Именно последняя возможность заинтересовала пользователей больше всего. В аккуратную строку под часами можно добавлять виджеты фиксированных размеров. Их возможности не ограничены только стандартными приложениями. Сторонние разработчики тоже могут создавать свои варианты.

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Именно такую возможность и анонсировала Google. Для фирменных приложений Gmail, Диск, Карты, Поиск, Chrome и Новости в ближайших обновлениях появится поддержка виджетов экрана блокировки для iOS 16. Тем самым Гугл предоставит пользователям iOS больше возможностей по взаимодействию со своими приложениями. Получается, что программы для Айфона сразу станут лучше, чем для Андроида? Давайте разбираться.

Обновление приложений Google

Прежде чем делать какие-то выводы, следует понимать, какие возможности появятся на iOS после того, как Гугл обновит свои приложения. Для каждой программы разработчики предусмотрели несколько вариантов виджетов, которые позволят просматривать важную информацию или просто быстрее открывать интересующие страницы:

Gmail. Приложение Gmail получит возможность выводить количество непрочитанных сообщений в строку с датой, в кругляшке под часами либо выводить количество писем в разных папках на большом виджете под временем.

получит возможность выводить количество непрочитанных сообщений в строку с датой, в кругляшке под часами либо выводить количество писем в разных папках на большом виджете под временем. Карты. Приложение Карты будет выводить на локскрин время в пути до дома или работы и уровень пробок там, где вы находитесь.

будет выводить на локскрин время в пути до дома или работы и уровень пробок там, где вы находитесь. Диск. Самые скромные возможности достались именно Google Диску . На виджете может располагаться только информация о рекомендованных файлах или быстрый доступ к выбранной папке или файлу.

. На виджете может располагаться только информация о рекомендованных файлах или быстрый доступ к выбранной папке или файлу. Поиск. Одни из самых интересных возможностей предоставит поиск. Теперь можно отобразить на экране блокировки Айфона поисковую строку, быстрый переход к голосовому поиску или сразу к переводчику.

поисковую строку, быстрый переход к голосовому поиску или сразу к переводчику. Chrome. Позволяет вывести на локскрин быстрый доступ к поиску , в том числе и голосовому, открытие вкладки “Инкогнито” и запуск игры Dino.

, в том числе и голосовому, открытие вкладки “Инкогнито” и запуск игры Dino. Новости. Единственный виджет, который будет существовать только в одном размере. На него будут выводится заголовки главных новостей из вашей ленты.

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Как видите, пользователи iOS получат дополнительные и, надо отметить, очень удобные возможности по взаимодействию с приложениями. Например, можно будет отключить уведомления-баннеры от Gmail и оставить только информацию о непрочитанных сообщениях в виджете. Тогда вас ничего не будет отвлекать от дел и не придется лишний раз запускать режим “Не беспокоить”. При этом вы всегда будете знать, сколько сообщений ждет вашего внимания на почте. Хочется поинтересоваться у Гугл: а где такие же или хотя бы близкие возможности для смартфонов на Андроиде? Почему все самые интересные плюшки достались конкурирующей платформе, а своим пользователям ничего?

Виджеты на экране блокировки

К сожалению, Гугл не планирует отвечать на подобные вопросы. Но если честно, то выглядит это все так, что производитель просто игнорирует свою операционную систему. Вряд ли что-то сложное есть в добавлении виджетов на экран блокировки. Тем более что в чистом Андроиде на смартфонах Google Pixel уже есть виджет Pixel At a Glance. Он позволяет отображать информацию о погоде, пробках и времени в пути, штормовых предупреждения, полетах, из сообщений в Gmail, данные календаря и после последнего обновления, статус заказа еды. Сторонние разработчики доступа к этому виджету не имеют, поэтому он может отображать только то, что в него заложила сама Гугл.

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Подкину Google небольшую идею: Андроид — ваша система, Pixel At a Glance — ваш виджет. А самое забавное, что приложения Gmail, Поиск, Карты, Диск, Новости и Хром тоже принадлежат вам. Можно сделать крутой виджет с такой же информацией, что и на iOS 16, и при этом не придется давать к нему доступ сторонним разработчикам. Неожиданно? Мне кажется, что нет. В Гугл все прекрасно понимают, но по какой-то причине просто не хотят этого делать. Либо этот виджет будет сильно расходовать аккумулятор, либо какие-то иные причины не дают это реализовать.

Но такими темпами можно просто растерять лояльных пользователей, которые тоже хотят получать что-то новое, а не просто обновления интерфейса, которые чаще вредят, чем приносят пользу. Даже не знаю, что можно сказать в защиту Google. Скорее ничего. Хочется, чтобы разработчики поняли, что развивать приложения под собственную операционную систему тоже надо. Но пока имеем то, что имеем. Новые значки и обновленный интерфейс. Ни новых виджетов, ни каких-то иных удобных способов взаимодействия с приложениями. Ау, Google! Мы все видим! Пора меняться!