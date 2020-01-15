Несмотря на удобство сервисов Google, есть у них как минимум один существенный недостаток, исправить который нет никакой надежды. Речь, конечно, идёт о постоянной слежке со стороны поискового гиганта, планомерно собирающего данные о вашей активности в самых разных целях. Для некоторых вроде меня это вообще не проблема. Ну, собирают и собирают – мне же будет лучше: хоть релевантную рекламу буду видеть, а компания будет своевременно узнавать о багах в её приложениях, о которых я буду сообщать. Однако большинство более принципиально относится к своей конфиденциальности и требуют от Google прекратить слежку за ними.

Куки - это небольшие фрагменты данных, которые отправляются сервером для последующего хранения на компьютере пользователя через браузер. После этого всякий раз, когда пользователь будет открывать какой-либо сайт, компьютер будет пересылать куки веб-серверу в виде HTTP-запроса. Это нужно для идентификации посетителей. Именно благодаря кукам сайты интернет-магазинов запоминают, что мы положили в корзину, даже если предварительно не прошли авторизацию. Однако у куков есть и другое предназначение, состоящее в отслеживании с целью демонстрации релевантной рекламы.

Как изменится Google Chrome

Google намерена отказаться от использования куков сторонних сайтов и веб-сервисов в Chrome, чтобы обеспечить приватность пользователей фирменного браузера. Несмотря на то что куки – инструмент достаточно удобный, который позволяет сайтам запоминать своих посетителей и узнавать их даже без авторизации, в то же время он способствует идентификации даже тех, кто против этого. Казалось бы, хочешь анонимности – пользуйся режимом инкогнито. Но дело в том, что большинство людей не имеют ни малейшего понятия о принципах работы куков, а потому не представляют, что те не способствуют поддержанию их приватности.

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Отказ будет постепенным и произойдёт в течение двух лет. Google специально сделала такой большой перерыв между анонсом и фактическим отключением куков, чтобы владельцы сайтов и веб-сервисов успели адаптироваться к новым правилам, проработав заместительную стратегию дальнейшего существования. Всё-таки в этом случае изменится сложившаяся рекламная модель, которая во многом основывалась на куках, имевших двойное предназначение и позволявших идентифицировать пользователей и предлагать им максимально релевантные объявления.

Зачем нужен отказ от куков

По словам официальных представителей Google, новая инициатива компании позволит создать безопасную среду и обеспечит защиту конфиденциальности пользователей. В нынешних условиях, когда безопасность является главным столпом цифровой отрасли, это единственный сценарий сохранения за поисковым гигантом своих позиций. Тем более, что все остальные вроде Apple, Opera и Mozilla уже предприняли довольно радикальные меры по противодействию отслеживания своих пользователей, а значит, следует поступить аналогичным образом и Google.

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Изменится ли что-то для самих пользователей? Ну, видимых изменений, скорее всего, заметно не будет. Всё-таки речь идёт о внутреннем изменении структуры обмена данными между браузером и сайтами. Но, с другой стороны, новая инициатива Google подчеркнёт необходимость перемен и сподвигнет веб-ресурсы искать новые способы идентификации. Некоторые ими уже пользуются, анализируя поведение пользователей и формируя таким образом их виртуальный портрет. А такой способ слежки, как по мне, куда более опасен, поскольку наверняка более эффективен с точки зрения результативности.