Если собрать группу людей и спросить, что больше всего их раздражает в интернете, скорее всего, они назовут рекламу, которая заполонила почти всё онлайн-пространство. Ведь если баннерную рекламу, в общем-то, ещё можно скрыть, воспользовавшись специальными утилитами или расширениями браузера, то вот спрятаться от нативных интеграций, которые иногда сложно отличить от мнения автора, совершенно некуда. Однако есть ещё как минимум одно явление, которое, на мой скромный взгляд, способно вывести из себя похлеще всплывающих окон.

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Речь, конечно, об уведомлениях. До определённого момента они отсутствовали как класс, но со временем владельцы сайтов стали понимать, что возможность отправить оповещение о выходе нового материала, — это отличная возможность повысить посещаемость. Но если на новостных порталах появление уведомлений в принципе имело логику из-за регулярных обновлений, то для ресурсов других типов — нет. Тем не менее, со временем практически не осталось сайтов, которые бы не предлагали подписаться на уведомления, перекрывая диалоговым окном весь контент. Но поскольку игнорировать это было нельзя, Google решила предпринять действенные меры.

Что умеет тихий режим в Chrome

В Chrome 80 появится так называемый тихий режим, который будет самостоятельно блокировать появление на экране диалоговых окон. Вместо этого браузер покажет в углу ненавязчивое оповещение о том, что уведомления были скрыты, с возможностью развернуть окно и подписаться на обновления, если такая необходимость появится. Первое время тихий режим нужно будет включать принудительно, однако со временем, обещают разработчики, он поумнеет и будет полностью автоматическим.

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Добиться автоматизации тихого режима разработчики планируют в результате его обучения. Сразу после выхода он начнёт обучаться у пользователей, учитывая их предпочтения. Поэтому, когда информации о поведении будет достаточно, Chrome начнёт либо пропускать диалоговые окна, если пользователь чаще соглашается на получение уведомлений, либо, если чаще отказывается, они будут попросту блокироваться. По мнению разработчиков Google, это сделает использование Chrome максимально комфортным и непринуждённым.

Обновление Google Chrome

Однако цль нового тихого режима состоит не только в том, чтобы избавить пользователей от уведомлений, а ещё и в том, чтобы защитить их от недобросовестных администраторов сайтов. Дело в том, что многие владельцы онлайн-порталов используют механизм рассылки уведомлений для рекламы, обмана в той или иной форме и реализации мошеннических схем и других, опасных для пользователей мероприятий.

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Релиз обновления Chrome за номером 80 состоится уже в феврале, пообещали разработчики. Апдейт одновременно выйдет как для настольных, так и для мобильных платформ. После этого начнёт действовать программа контроля за уведомлениями, которая будет состоять не только в блокировке оповещений как таковых, но и в отслеживании сайтов, недобросовестно пользующихся этим инструментом. Когда информации будет достаточно, Google может начать отключать возможность использования уведомлений сайтам, которые обманывают пользователей, а также сайтам с низким процентом подписок.