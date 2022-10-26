Google приготовила большое обновление YouTube для Android. Показываем, что изменилось

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Герман Вологжанин 0

В этом году YouTube празднует свое 17-летие. По такому поводу команда разработчиков Google решила существенно обновить дизайн десктопной версии и мобильного приложения, оснастив видеохостинг несколькими полезными функциями. Причем обновление YouTube коснется сразу всех платформ от мобильных устройств на базе операционной системы Android до веб-версии сервиса и приложения на Smart TV. Давайте же посмотрим, как изменится YouTube, и можно ли уже сейчас протестировать новые функции.

Обновление коснется всех платформ, на которых доступен YouTube

Темная тема YouTube

Темная тема — является одной из самых популярных фишек современных смартфонов. Она делает фон темным, а текст — белым, и такая функция уже давно доступна в приложении YouTube. Ее можно включить как в настройках телефона, так и в параметрах самого приложения.

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Грядущее обновление существенно изменит темную тему. Сейчас, если вы ее включите, то заметите, что фон будет темно-серого цвета. Грядущий апдейт сделает его по-настоящему черным, в чем вы сможете убедиться чуть позже, посмотрев на примеры из серии «до и после». Обновление темной темы коснется всех устройств, на которых представлен YouTube.

Ambient Mode в YouTube

Также для темной темы в YouTube будет добавлен новый режим — Ambient Mode. Это своего рода фоновая подсветка, которая делает пространство над и под плеером в цвете воспроизводимого ролика.

Ambient Mode создает подсветку вокруг плеера (слева — до, справа — после)

На этом же примере вы можете заметить, как изменилась темная тема в YouTube. Фон действительно стал черным, а темно-серым цветом теперь выделяются только кликабельные элементы интерфейса. И, кстати, кнопка «Подписаться» теперь не так сильно обращает на себя внимание.

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Ambient Mode или фоновая подсветка — фишка новая исключительно для YouTube. Во многих других приложениях она присутствует давно. Вот только в YouTube ее при желании можно отключить. Функция будет работать в мобильном приложении и веб-версии при условии предварительной активации темной темы. Если вы хотите получить более подробную информацию о работе Ambient Mode внутри операционной системы Android — прочитайте этот материал.

Плейлисты YouTube

Новые плейлисты выглядят свежее и привлекательнее (слева — до, справа — после)

На обновлении темной темы и добавлении Ambient Mode фишки, касающиеся дизайна YouTube, не заканчиваются. Также вы заметите существенные изменения, открыв один из плейлистов в Ютубе. Если раньше у подборок не было обложки, то теперь она выбирается автоматически, а за основу берется постер первого видео из списка. Выглядит действительно эффектнее.

Масштабирование видео

Все, о чем мы говорили ранее — визуальные изменения, почти никак не влияющие на функции YouTube. Но определенные новшества в этом направлении тоже есть. В частности, апдейт принесет масштабирование видео. Данная опция позволяет щипком приблизить тот или иной объект в ролике вплоть до 8 раз.

Функции масштабирования очень не хватало плееру YouTube

Функция масштабирования уже давно присутствует во многих проигрывателях, но YouTube от нее долго отказывался, предлагая разве что растягивание видео на весь экран. Теперь картинку можно приближать, но только в мобильном приложении. В веб-версии и программном обеспечении для Smart TV функция работать не будет.

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Перемотка видео Ютуб

Еще одно изменение видеоплеера YouTube коснулось функции перемотки. Ранее, когда вы перематывали видео, в качестве превью отображался лишь выбранный отрезок. С обновлением превью будет подготовлено сразу для нескольких участков ролика, чтобы вам было легче отыскать нужный фрагмент.

С новой перемоткой будет легче отыскать нужный фрагмент видео

Отображение эскизов в рамках функции «Точный поиск» — тоже не новая фишка для мобильных устройств. К примеру, она доступна в большинстве «Галерей». Но в YouTube опция работает вне зависимости от устройства, на котором вы смотрите видео. То есть новая перемотка будет доступна и в мобильном приложении, и на Smart TV, и в веб-версии. Чтобы вызвать дополнительное окно с эскизами, понадобится провести пальцем вверх. Если этого не сделать, продолжит работать стандартная перемотка в Ютубе.

Ссылка на YouTube

При описании Ambient Mode в YouTube я уже рассказал, что в новой версии видеохостинга многие элементы интерфейса (например, кнопки «Поделиться» и «Подписаться») будут выглядеть иначе. В современном исполнении они практически не отвлекают от просмотра видео. Но главное изменение — ссылки в описании роликов. Теперь они тоже представлены в виде кнопок, что существенно упрощает переход на ресурсы, рекомендованные автором.

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Как обновить YouTube

Google планирует вводить изменения постепенно в течение нескольких недель с момента данного анонса. То есть единственное, что вы можете сделать сейчас — своевременно нажать кнопку «Обновить» на странице приложения в Google Play.

Функции будут внедряться в течение ближайших недель

Также со многими из описанных выше функций успели познакомиться пользователи, зарегистрированные в программе тестировщиков. Вы тоже можете присоединиться к команде людей, которые первыми получают доступ к новым возможностям видеохостинга, если у вас есть действующая подписка YouTube Premium. Для регистрации нужно перейти на специальную страницу или открыть в настройках мобильного приложения раздел «Тестирование новых функций».

Записаться в команду тестировщиков можно только при наличии подписки YouTube Premium

С недавних пор YouTube Premium в России не работает, но до сих пор остается лазейка, позволяющая оформить подписку, необходимую для тестирования новых функций. Если же вы не хотите тратить время и деньги на подобные обходные пути — просто запаситесь терпением и своевременно устанавливайте каждое обновление приложения.

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