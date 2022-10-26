Google приготовила большое обновление YouTube для Android. Показываем, что изменилось

В этом году YouTube празднует свое 17-летие. По такому поводу команда разработчиков Google решила существенно обновить дизайн десктопной версии и мобильного приложения, оснастив видеохостинг несколькими полезными функциями. Причем обновление YouTube коснется сразу всех платформ от мобильных устройств на базе операционной системы Android до веб-версии сервиса и приложения на Smart TV. Давайте же посмотрим, как изменится YouTube, и можно ли уже сейчас протестировать новые функции.

Темная тема YouTube

Темная тема — является одной из самых популярных фишек современных смартфонов. Она делает фон темным, а текст — белым, и такая функция уже давно доступна в приложении YouTube. Ее можно включить как в настройках телефона, так и в параметрах самого приложения.

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Грядущее обновление существенно изменит темную тему. Сейчас, если вы ее включите, то заметите, что фон будет темно-серого цвета. Грядущий апдейт сделает его по-настоящему черным, в чем вы сможете убедиться чуть позже, посмотрев на примеры из серии «до и после». Обновление темной темы коснется всех устройств, на которых представлен YouTube.

Ambient Mode в YouTube

Также для темной темы в YouTube будет добавлен новый режим — Ambient Mode. Это своего рода фоновая подсветка, которая делает пространство над и под плеером в цвете воспроизводимого ролика.

На этом же примере вы можете заметить, как изменилась темная тема в YouTube. Фон действительно стал черным, а темно-серым цветом теперь выделяются только кликабельные элементы интерфейса. И, кстати, кнопка «Подписаться» теперь не так сильно обращает на себя внимание.

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Ambient Mode или фоновая подсветка — фишка новая исключительно для YouTube. Во многих других приложениях она присутствует давно. Вот только в YouTube ее при желании можно отключить. Функция будет работать в мобильном приложении и веб-версии при условии предварительной активации темной темы. Если вы хотите получить более подробную информацию о работе Ambient Mode внутри операционной системы Android — прочитайте этот материал.

Плейлисты YouTube

На обновлении темной темы и добавлении Ambient Mode фишки, касающиеся дизайна YouTube, не заканчиваются. Также вы заметите существенные изменения, открыв один из плейлистов в Ютубе. Если раньше у подборок не было обложки, то теперь она выбирается автоматически, а за основу берется постер первого видео из списка. Выглядит действительно эффектнее.

Масштабирование видео

Все, о чем мы говорили ранее — визуальные изменения, почти никак не влияющие на функции YouTube. Но определенные новшества в этом направлении тоже есть. В частности, апдейт принесет масштабирование видео. Данная опция позволяет щипком приблизить тот или иной объект в ролике вплоть до 8 раз.

Функция масштабирования уже давно присутствует во многих проигрывателях, но YouTube от нее долго отказывался, предлагая разве что растягивание видео на весь экран. Теперь картинку можно приближать, но только в мобильном приложении. В веб-версии и программном обеспечении для Smart TV функция работать не будет.

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Перемотка видео Ютуб

Еще одно изменение видеоплеера YouTube коснулось функции перемотки. Ранее, когда вы перематывали видео, в качестве превью отображался лишь выбранный отрезок. С обновлением превью будет подготовлено сразу для нескольких участков ролика, чтобы вам было легче отыскать нужный фрагмент.

Отображение эскизов в рамках функции «Точный поиск» — тоже не новая фишка для мобильных устройств. К примеру, она доступна в большинстве «Галерей». Но в YouTube опция работает вне зависимости от устройства, на котором вы смотрите видео. То есть новая перемотка будет доступна и в мобильном приложении, и на Smart TV, и в веб-версии. Чтобы вызвать дополнительное окно с эскизами, понадобится провести пальцем вверх. Если этого не сделать, продолжит работать стандартная перемотка в Ютубе.

Ссылка на YouTube

При описании Ambient Mode в YouTube я уже рассказал, что в новой версии видеохостинга многие элементы интерфейса (например, кнопки «Поделиться» и «Подписаться») будут выглядеть иначе. В современном исполнении они практически не отвлекают от просмотра видео. Но главное изменение — ссылки в описании роликов. Теперь они тоже представлены в виде кнопок, что существенно упрощает переход на ресурсы, рекомендованные автором.

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Как обновить YouTube

Google планирует вводить изменения постепенно в течение нескольких недель с момента данного анонса. То есть единственное, что вы можете сделать сейчас — своевременно нажать кнопку «Обновить» на странице приложения в Google Play.

Также со многими из описанных выше функций успели познакомиться пользователи, зарегистрированные в программе тестировщиков. Вы тоже можете присоединиться к команде людей, которые первыми получают доступ к новым возможностям видеохостинга, если у вас есть действующая подписка YouTube Premium. Для регистрации нужно перейти на специальную страницу или открыть в настройках мобильного приложения раздел «Тестирование новых функций».

С недавних пор YouTube Premium в России не работает, но до сих пор остается лазейка, позволяющая оформить подписку, необходимую для тестирования новых функций. Если же вы не хотите тратить время и деньги на подобные обходные пути — просто запаситесь терпением и своевременно устанавливайте каждое обновление приложения.