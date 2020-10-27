Google сделала YouTube для Android удобнее в свежем обновлении

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что YouTube можно смело считать одним из самых доходных сервисов Google, он, в отличие от карт и браузера, обновляется довольно редко. То ли в компании считают видеохостинг и без того очень удачно реализованным проектом, то ли просто не знают, в каком направлении развивать его оформление, чтобы не сделать хуже. Тем не менее, в начале этой недели Google всё-таки разродилась очередным апдейтом, который, как ни странно, направлен на усовершенствование интерфейса и повышение удобства использования приложения.

YouTube

YouTube для Android получил обновление, направленное на повышение удобства

Как скачать любое видео с YouTube и других сервисов

В основу обновления, как утверждает Google, разработчики заложили удобный просмотр видео. Получилось у них или нет, покажет время и предпочтения пользователей. Но пока что спорить с поисковым гигантом нет никакого смысла – нам ещё предстоит попробовать привыкнуть к реализованным нововведениям, которые, возможно, не тянут на звание масштабного апгрейда, но определённо способны изменить то, что в среде просвещённой общественности принято называть user experience.

Новые функции YouTube

  • Во-первых, Google перенесла переключатель автоматического воспроизведения из-под окна видеоролика наверх, встроив его прямо в интерфейс видео.
  • Во-вторых, кнопка включения субтитров переехала из контекстного меню, где её было сложно обнаружить новичкам (да и не новичкам тоже), в правый верхний угол в интерфейсе ролика.
  • В-третьих, в приложении YouTube появилась поддержка жестов. Теперь свайп по видео вверх переведёт его в полноэкранный режим, а свайп вниз – свернёт его.
  • В-четвёртых, в YouTube появилась система рекомендаций по просмотру видео. Сервис сам подскажет, когда лучше открыть ролик в полноэкранном режиме или включить VR, если это улучшит восприятие.

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Самым полезным нововведением, на мой взгляд, является поддержка жестов. Всё-таки тыкать в маленький квадратик в углу видео, чтобы открыть его во весь экран, — это вещь довольно неудобная. То ли из-за толстых пальцев, то ли из-за плохого отклика сенсора, но я то и дело промахиваюсь, из-за чего очень раздражаюсь. А такое решение сделает использование приложения более удобным. Правда, лично я бы предпочёл, чтобы разработчики добавили в YouTube для Android поддержку жеста pinch-to-zoom из iOS, когда можно щипком сворачивать и разворачивать видео.

Где скачать обновление YouTube

Предложения YouTube

YouTube будет рекомендовать, как лучше смотреть видео

А, что касается переноса кнопок автоматического воспроизведения и активации субтитров на самое видное место, то мне кажется, что это было лишним. В конце концов, автоматически сгенерированные субтитры я терпеть не могу, да и мне ещё ни разу не доводилось встречать тех пользователей, которые бы включали автовоспроизведение и смотрели всё подряд. Возможно, конечно, это пригодится детям, которым вообще всё равно что смотреть, но, с другой стороны, это может быть опасно. Ведь бесконтрольный просмотр видео может привести к ухудшению зрения и деградации личности.

Почему я отменил подписку на YouTube Premium

Несмотря на то что обновление YouTube для Android уже вышло, кажется, Google решила не выпускать его сразу в общедоступный релиз, ограничившись небольшой аудиторией пользователей. Поэтому, если вам не терпится опробовать реализованные нововведения, вы можете скачать APK-файл обновления по этой ссылке. После установки обновлённое приложение заменит то, что уже было установлено у вас на устройстве, и будет работать как обычное, получая все обновления из Google Play без каких-либо перебоев.

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