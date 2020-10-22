Почему я отменил подписку на YouTube Premium

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Иван Кузнецов 7

Я подписался на YouTube Premium довольно спонтанно. Это произошло пару месяцев назад, когда мне нужно было что-то посмотреть в самолёте. Нет, конечно, у меня была пробная подписка, которую я оформил сразу после запуска, но тогда я быстро её отключил, потому что не хотел платить деньги. Но в этот раз я преследовал вполне конкретную цель – накачать видеороликов из подписок, которые я не успел посмотреть, и скрасить долгий перелёт за границу. YouTube Premium исполнил свою задачу на 100%, но продержался я с ним всё равно недолго.

YouTube Premium

YouTube Premium — это подписка не для всех

Как скачать любое видео с YouTube и других сервисов

Я довольно быстро понял, что возможность загрузки видео для офлайн-просмотра, — это разовая функция. Во всяком случае по возвращении из отпуска я ей так ни разу и не воспользовался. Равно, как и доступом к YouTube Music. Так уж вышло, что у меня уже был оформлен абонемент на «Яндекс.Плюс», который включает в себя подписку на Яндекс.Музыку. Поэтому я даже не запускал YouTube Music, не говоря уже о том, чтобы настроить его, выбрав композиции, которые мне нравится, и слушать там музыку. Мне это просто было не нужно.

Зачем нужна подписка YouTube Premium

YouTube Music

YouTube Music — это побочный сервис, который лично я так ни разу и не запустил

Но была и пассивная функциональность, которую многие ценят превыше всего остального. Конечно, я говорю о блокировке рекламы, которая с YouTube Premium больше не предваряет запуск роликов и не прерывает их воспроизведение. Это было удобно, но не настолько, чтобы платить за это 249 рублей в месяц. Да, я знаю, что можно зайти на сайт YouTube, а не в приложение (у меня iOS), и там оформить абонемент на 50 рублей дешевле. Но большинство об этом не знает, а значит, и подписываться будут там, где удобнее. А удобнее, как ни крути, — в приложении.

Похоже, Google сомневается в качестве YouTube Music

Главный редактор AndroidInsider.ru Ренат Гришин искренне удивился, когда узнал, что я отписался от YouTube Premium.

Это лучшая подписка в моей жизни. Причём, чем дольше я ей пользуюсь, тем больше получаю удовольствия от просмотра видео без рекламы. Зачастую я смотрю не какой-то конкретный ролик, а все подряд по теме или просто следую рекомендациям YouTube. В таком формате смотреть рекламный ролик в начале чистое мучение. А ещё их не всегда можно пропустить, а то их и вообще несколько. Всплывающие баннеры и вставки посреди ролика тоже та ещё «радость». Ну и наконец с подпиской я стал слушать YouTube. Очень много интересных разговорных шоу или интервью не требуют моего визуального внимания. Поэтому экран смартфона блокируется, убирается в карман и я могу ходить по улице или ездить в метро, продолжая слушать интересный контент, — говорит он.

Причины подписаться на YouTube Premium

Подписка YouTube

Так выглядят основные преимущества YouTube Premium

Возможно, я неправильно пользуюсь YouTube, но для меня сценарии, которые описал Ренат, практически неприменимы.

  • Я редко перескакиваю с видео на видео;
  • В основном я смотрю только то, что есть в подписках;
  • Я не слушаю видео в фоновом режиме;
  • Я не пользуюсь режимом «картинка в картинке» на YouTube.

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Получается, что я, купив премиум-доступ, не воспользовался большей частью преимуществ из-за того, что, скорее всего, просто не являюсь активным пользователем YouTube. Несмотря на то что большая часть всего видеоконтента, который я потребляю, я смотрю именно на ютубе, по факту я не испытываю потребностей в большей части платных функций. Нет, рекламу я тоже терпеть не могу, но так уж вышло, что мне действительно несложно нажать на кнопку «Пропустить», если ролик вдруг прервётся для демонстрации рекламной вставки. Это ни в коем случае не проблема сервиса, просто таких, как я, наверняка большинство.

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7 комментариев Оставить свой

  1. DrMeth

    Единственная мо актмыная подписка, чтобы вся семья не видела рекламу независимо от наличия резалок рекламы на ТВ и прочих устройствах. Сам смотрю редко.

  2. DrMeth

    Как обычно на *инсайдер нельзя поправить сообщение.
    * моя активная

  3. maclex

    Также покрутил месяц и отменил

  4. Artaz_S

    Именно та подписка, за которую не жалко платить.

  5. KoNeko

    Для меня подписка на YouTube Premium — наилучший выбор. Во-первых, можно смотреть видео без рекламы в приложении и на телевизоре (для всей семьи), во-вторых, доступна вся музыка. За стоимость YouTube Premium можно оплачивать Apple Music, но там будет только музыка, а тут ещё и видео, так что это самая оптимальная подписка — два сервиса по цене одного.

  6. DmMoscow

    Все правильно расписано про рациональность использования, хотя и не особо примечательная статья. Больше для жж подходит.
    Но мне актуальна подписка. Я регулярно слушаю подкасты или ток-шоу, при которых у меня либо видео свернуто, либо вообще экран выключен. И еще слишком ценю свое время и психику, чтобы рекламу смотреть. Поэтому для меня 200 рублей в месяц за это вполне рациональные деньги.

  7. DmMoscow

    Но про 200 против 250 рублей это важно. Это место, где один раз потратишь 5 минут, а потом будешь экономить каждый месяц. Пусть и немного, но когда такое же происходит сразу по 3-4 подпискам, становится ощутимо. Полезно людям знать, где те же самые подписка дешевле оформлять.
    Да и вообще на волне подписок, рекомендую свести в единый список или таблицу на какие подписки и сколько в месяц тратите. Может сразу возникнуть желание либо вовсе отказаться от части, либо найти способ сэкономить.
    P.S. Кто может сервис аудиокнижек на английском порекомендовать?

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