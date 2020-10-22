Почему я отменил подписку на YouTube Premium

Я подписался на YouTube Premium довольно спонтанно. Это произошло пару месяцев назад, когда мне нужно было что-то посмотреть в самолёте. Нет, конечно, у меня была пробная подписка, которую я оформил сразу после запуска, но тогда я быстро её отключил, потому что не хотел платить деньги. Но в этот раз я преследовал вполне конкретную цель – накачать видеороликов из подписок, которые я не успел посмотреть, и скрасить долгий перелёт за границу. YouTube Premium исполнил свою задачу на 100%, но продержался я с ним всё равно недолго.

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Я довольно быстро понял, что возможность загрузки видео для офлайн-просмотра, — это разовая функция. Во всяком случае по возвращении из отпуска я ей так ни разу и не воспользовался. Равно, как и доступом к YouTube Music. Так уж вышло, что у меня уже был оформлен абонемент на «Яндекс.Плюс», который включает в себя подписку на Яндекс.Музыку. Поэтому я даже не запускал YouTube Music, не говоря уже о том, чтобы настроить его, выбрав композиции, которые мне нравится, и слушать там музыку. Мне это просто было не нужно.

Зачем нужна подписка YouTube Premium

Но была и пассивная функциональность, которую многие ценят превыше всего остального. Конечно, я говорю о блокировке рекламы, которая с YouTube Premium больше не предваряет запуск роликов и не прерывает их воспроизведение. Это было удобно, но не настолько, чтобы платить за это 249 рублей в месяц. Да, я знаю, что можно зайти на сайт YouTube, а не в приложение (у меня iOS), и там оформить абонемент на 50 рублей дешевле. Но большинство об этом не знает, а значит, и подписываться будут там, где удобнее. А удобнее, как ни крути, — в приложении.

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Главный редактор AndroidInsider.ru Ренат Гришин искренне удивился, когда узнал, что я отписался от YouTube Premium.

Это лучшая подписка в моей жизни. Причём, чем дольше я ей пользуюсь, тем больше получаю удовольствия от просмотра видео без рекламы. Зачастую я смотрю не какой-то конкретный ролик, а все подряд по теме или просто следую рекомендациям YouTube. В таком формате смотреть рекламный ролик в начале чистое мучение. А ещё их не всегда можно пропустить, а то их и вообще несколько. Всплывающие баннеры и вставки посреди ролика тоже та ещё «радость». Ну и наконец с подпиской я стал слушать YouTube. Очень много интересных разговорных шоу или интервью не требуют моего визуального внимания. Поэтому экран смартфона блокируется, убирается в карман и я могу ходить по улице или ездить в метро, продолжая слушать интересный контент, — говорит он.

Причины подписаться на YouTube Premium

Возможно, я неправильно пользуюсь YouTube, но для меня сценарии, которые описал Ренат, практически неприменимы.

Я редко перескакиваю с видео на видео;

В основном я смотрю только то, что есть в подписках;

Я не слушаю видео в фоновом режиме;

Я не пользуюсь режимом «картинка в картинке» на YouTube.

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Получается, что я, купив премиум-доступ, не воспользовался большей частью преимуществ из-за того, что, скорее всего, просто не являюсь активным пользователем YouTube. Несмотря на то что большая часть всего видеоконтента, который я потребляю, я смотрю именно на ютубе, по факту я не испытываю потребностей в большей части платных функций. Нет, рекламу я тоже терпеть не могу, но так уж вышло, что мне действительно несложно нажать на кнопку «Пропустить», если ролик вдруг прервётся для демонстрации рекламной вставки. Это ни в коем случае не проблема сервиса, просто таких, как я, наверняка большинство.