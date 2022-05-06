Google запретила обновление платных приложений в российском Google Play

Казалось бы, что может быть хуже, чем запретить пополнять счёт App Store через Qiwi, как это сделали в Apple сегодня утром? Но, судя по всему, может. Google решила пойти ещё дальше и не просто отключила все виды оплаты в Google Play, отменив заодно все подписки, но и заблокировала обновление платных приложений и игр, доступных в каталоге. Об этом стало известно всего несколько часов назад. Компания по-тихому внесла изменения в правила размещения софта в Google Play, не удосужившись даже объясниться перед пользователями.

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Изменения в правилах Google Play, запрещающие обновление платных приложений в России, были в первую очередь ориентированы на разработчиков. Это им запретили обновлять свой софт, если он распространяется за плату в российском сегменте каталога. Однако по факту это мало что меняет. Ведь мы с вами в любом случае остаёмся без апдейтов.

Обновление платных приложений в Google Play

Ограничение на обновление распространяется на все приложения, которые распространяются за плату, вне зависимости от цены. Апдейты перестанут добавляться в Google Play, а значит, пользователи, которы уже оплатили софт и скачали его, будут продолжать пользоваться последней актуальной версией. Для новых пользователей информации нет, потому что скачать платное ПО на Android теперь невозможно.

В связи с отключением обновления платных приложений Google решила удалить из российского сегмента Google Play раздел Топ платных за ненадобностью. В конце концов, что там рекламировать, если расплатиться за софт уже нельзя, да и не очень понятно, как его ранжировать? Ведь новых функций такие приложения всё равно не получат. По крайней мере, если их создатели не откажутся от платной модели распространения.

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При всей странности нового ограничения Google позволяет разработчикам обойти его. Компания рекомендует создателям платных приложений сделать их бесплатными и исключить из них платные подписки. В этом случае к ним вернётся способность получать обновления, и их смогут скачивать новые пользователи. Позволят ли при этом разработчикам взимать плату за свои услуги в обход Google Play, непонятно.

Как бы там ни было, у разработчиков ещё есть шанс не потерять свои проекты. Они вполне могут перейти от платной модели распространения к бесплатной со встроенной рекламой. Правда, Google теперь в России рекламу тоже не продаёт. А значит, придётся пользоваться услугами Яндекса и других компаний, которые и платят меньше, и рекламу дают менее релевантную, не имея соответствующего набора таргетирующих инструментов.

Что будет с Google в России

Почему Google так поступила, сказать сложно. Мы в редакции потратили много времени обсуждая мотивы поискового гиганта. Кто-то из коллег считает, что компания была скована техническими особенностями Google Play, и добавление в каталог обновлений платных приложений могло восприниматься им как добавление новых приложений.

Кто-то решил, что Google не хотелось лишний раз обнадёживать разработчиков, вынуждая их обновлять свой софт, за который всё равно никто не заплатит. А кто-то посчитал, что поисковый гигант просто решил всем напакостить. В конце концов, политика отмены российских пользователей всё ещё не сбавляет оборотов и продолжает набирать популярность во всём мире.

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Мне кажется, что истина лежит где-то посередине. Совершенно очевидно, что Google решила отменить российских пользователей, что она и сделала, отключив платежи в Google Play. Однако для разработчиков оставалась непонятной дальнейшая стратегия выживания, и они требовали от компании объяснений. Ведь у многих весь бизнес был ориентирован исключительно на российский рынок, и переориентироваться им было бы не так-то просто.

Google же не нашла ничего другого, кроме как принудительно заставить разработчиков отказаться от платной модели распространения своего софта. Ведь если приложение не обновить, никто больше не захочет им пользоваться. А, если никто не сможет загрузить его себе на смартфон, нет смысла даже пытаться назначать на него какую-то цену и плакаться, что Google не позволяет принять платёж от благодарного пользователя.