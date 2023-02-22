Как оформить детскую карту Сбербанка, где взять приложение СберKids и как им пользоваться

Приучать ребёнка к обращению с деньгами нужно с самого раннего возраста. Пожалуй, пока он ходит в садик, это необязательно. Но с момента похода в школу, когда чадо начинает самостоятельно посещать буфет и по пути домой заходить в магазин, наличие собственной карты для ребёнка приобретает больший смысл. Во-первых, потому что наличка имеет свойство теряться. Во-вторых, не позволяет отслеживать покупки. А, в-третьих, просто неудобна. Куда проще достать карту и просто заплатить ей как взрослый, чем греметь мелочью или пытаться отличить настоящие купюры от билета банка приколов.

Заказать карту СберКидс

СберKids — это мобильный сервис Сбербанка для детей. Это и приложение, и одноимённая пластиковая карта, которую родители могут выпустить ребёнку с 6 лет. Чтобы оформить карту СберKids, достаточно просто подать заявку через сайт или приложение Сбербанк Онлайн, а затем дождаться, пока «пластик» выпустят, и получить его. Главное, когда пойдёте за картой, не забудьте взять свидетельство о рождении ребёнка: без него карту не выдадут.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ПУЛЬСЕ MAIL.RU, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

После того, как карта получена, можно установить мобильный клиент СберKids. На iOS оно отсутствует — Сбер так и не озаботился запуском отдельной веб-версии после удаления всех своих приложений из-за санкций. Но зато оно есть на Android. Скачать Сберкидс можно в виде APK-файла, а потом установить его на смартфон ребёнка вручную. Насколько я понял, сейчас это единственный способ, потому что ни в Galaxy Store, ни в AppGallery СберKids нет.

Скачать СберКидс на Андроид

Перейдите на сайт Сбербанка с Android-смартфона;

Нажмите на кнопку загрузки приложения СберKids;

Перейдите в раздел «Загрузки» и установите клиент;

Запустите приложение и авторизуйтесь по номеру телефона;

На главном экране в приложении нажмите «Добавить карту»;

Введите номер карты и подтвердите привязку кодом из SMS.

Скачать СберKids

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Чтобы завершить добавление детской карточки в Сбер Кидс, необходимо подтвердить действие с родительского смартфона. После того, как все манипуляции на устройстве ребёнка будут завершены, вам придёт SMS с предложением верифицировать привязку. Перейдите по ссылке из сообщения, которое перенесёт вас в Сбербанк Онлайн, и там завершите настройку. С этого момента карта будет привязана и её можно будет пополнить.

Как изменить лимит в СберКидс

Карта Сбер Кидс хоть и выпускается как дополнительная, она не привязывается к единому платёжному счёту. Поэтому обращаться к деньгам, которые лежат у родителей, даже если вы забыли установить ограничения для ребёнка, он не сможет. Несмотря на это, установить лимит по карте СберKids всё-таки следует, чтобы чадо не могло тратить больше положенного либо чтобы деньгами не смогли воспользоваться злоумышленники в случае кражи или утери карты.

Запустите Сбербанк Онлайн или СБОЛ у себя на смартфоне;

В карточке «Кошелёк» нажмите на пункт «Все счета и карты»;

Выберите детскую СберКарту и в открывшемся окне нажмите «Лимиты»;

Установите, сколько ребёнок может потратит за раз и в месяц;

При необходимости отключите снятие наличных и покупки в интернете.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Пополнять счёт СберKids со Сбера можно по методике перевода между своими картами: выберите карту, а затем нажмите «Пополнить». Либо, если вы пополняете её с карты другого банка, то просто используйте номер. За траты ребёнок будет получать баллы Спасибо, которые затем можно будет списать на следующие покупки у партнёров банка. Правда, начисляться будет только 0,5%, даже если у родителей подключен лучший тариф «Больше, чем Спасибо», по которому начисляется больше баллов.

Как выполнять задания в СберКидс

В отличие от взрослого Сбербанка Онлайн, в детском приложении Сбер Кидс намного больше интерактива. Например, тут есть задания, которые можно выполнять и зарабатывать деньги на карманные расходы. Правда, платит их не банк, а родитель. Но такой подход может приучить чадо к домашнему труду и не только. По умолчанию предусмотрено несколько базовых заданий: помыть посуду, убраться в комнате, выучить 10 иностранных слов. Однако при желании задание можно написать и самому, если у ребёнка есть какие-то специфические поручения.

Выполнение заданий будут фиксировать сами родители. Ребёнку позволено только взять его, установить, согласовав с мамой или папой сумму вознаграждения, и отправить им уведомление о начале выполнения. После этого, если родители сочтут, что задание выполнено, они одобрят его выполнение и зачислят на счёт чада обещанную премию. Сбербанк задания никак не контролирует.

В разделе «Желания» можно записать, что ребёнок мечтает купить. На мечту можно копить самостоятельно. Но родитель тоже будет видеть, что хочет чадо, и при желании сможет добавить на него недостающую сумму. Накопления неплохо мотивируют детей. Правда, психологи рекомендуют начинать копить не с нуля. Поэтому нужно, чтобы на счету лежала хотя бы небольшая сумма. Забросьте ребёнку хоть 100 рублей, и ему станет веселее продолжить начатое.

В СберКидс также есть образовательные ролики и тесты, построенные в игровой форме. Тут много видео, которые объясняют ребёнку, откуда берутся деньги, как взрослые их зарабатывают и т.д. На видео такие же дети рассказывают простым языком, как ценить и беречь деньги, а не разбрасывать их направо и налево. А после просмотра можно пройти тест, чтобы закрепить материал. Кроме того, тут есть и ролики на отвлечённые темы. Например, про хард и софт скиллс.