Как подключить телефон к компьютеру и перекидывать любые файлы

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Кирилл Пироженко

В прошлом году я приобрел себе в пару к смартфону на Андроиде ноутбук на Windows. Сразу скажу, что перед этим я десять лет не видел Винду и не знал о ее возможностях. Поэтому мне сильно не хватало той синхронизации, которая была у iPhone и Mac. Однако, как оказалось, достаточно было просто покопаться в недрах системы, и можно было наткнуться на приложение “Связь с Windows”. Но оно, к большому сожалению, не позволяло передавать любые файлы в обоих направлениях, ограничившись фотографиями. Не получилось у Microsoft? На помощь пришла компания Intel.

Как подключить телефон к компьютеру и перекидывать любые файлы. Intel Unison позволяет в два счета законнектить ПК и смартфон. Фото.

Intel Unison позволяет в два счета законнектить ПК и смартфон

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В начале 2023 года один из самых известных производителей процессоров в мире выпустил приложение Intel Unison для синхронизации смартфона на Андроиде и компьютера на Windows 11. С помощью него можно не только обмениваться файлами, но и совершать звонки, писать сообщения и даже просматривать галерею. Разбираемся, как работает Intel Unison и как подключить Андроид к Windows с помощью нее.

Как обновить версию Windows

Самым главным ограничением Intel Unison является то, что приложение работает только на Windows 11. Если ваш компьютер работает на десятке, то установить Унисон вы не сможете. Причем вам не подойдет абы какая Windows 11. Обязательно должна быть сборка не ниже 22H2. Но в России Windows нынче просто так не обновишь, поэтому приходится искать варианты. Кому-то помогает активация VPN и вход в Центр обновлений, а у кого-то проблем с новыми прошивками нет, и они просто так прилетают на комп. Мне же пришлось воспользоваться специальной утилитой. Обновил Windows 11 до последней сборки я следующим образом:

Как обновить версию Windows. Версия должна быть не ниже 22H2. Фото.

Версия должна быть не ниже 22H2

  • Загрузите с сайта Microsoft утилиту “Помощник по установке Windows 11”;
  • Установите ее и запустите для активации процесса обновления;
  • Ваш компьютер будет проверен на совместимость с Windows 11, и в случае положительного результата будет предложено установить последнюю версию ПО.

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По какой причине Microsoft выбирает пользователей, которые могут спокойно обновиться, я так и не понял. Но главное, что результат достигнут. Будем надеяться, что со временем не только заплатки безопасности станут исправно прилетать через Центр обновлений.

Intel Unison — скачать для Windows

После того как обновление на Windows 11 установлено, можно переходить к загрузке и установке приложения Intel Unison на ваш компьютер и смартфон:

  • Загрузите Intel Unison на компьютер из Microsoft Store, а на телефон — из Google Play;
  • Включите Bluetooth на телефоне и ПК;
    • Intel Unison — скачать для Windows. Появившийся QR-код необходимо отсканировать смартфоном. Фото.

    Появившийся QR-код необходимо отсканировать смартфоном

  • Запустите приложение на компьютере и дождитесь, пока сформируется QR-код;
    • Intel Unison — скачать для Windows. На экране компьютера должен отобразиться такой же код. Фото.

    На экране компьютера должен отобразиться такой же код

  • Откройте Intel Unison на телефоне и раздайте ему все разрешения, которые потребуются;
    • Intel Unison — скачать для Windows. Если Bluetooth не включен, то приложение уведомит об этом. Фото.

    Если Bluetooth не включен, то приложение уведомит об этом

  • Нажмите “Сканировать QR-код” и наведите камеру на экран компьютера;
    • Intel Unison — скачать для Windows. Когда соединение будет установлено, то вы увидите анимацию в виде двух ладошек, отбивающих пять. Фото.

    Когда соединение будет установлено, то вы увидите анимацию в виде двух ладошек, отбивающих пять

  • Подтвердите, что на экранах обоих устройств отображается одинаковый код;
    • Intel Unison — скачать для Windows. Сразу после синхронизации можно переходить к нужным функциям. Фото.

    Сразу после синхронизации можно переходить к нужным функциям

  • Дайте приложению разрешение на управление смартфоном, и подключение будет благополучно установлено.

Intel Unison для Windows

Intel Unison для Android

Никаких лишних действий от вас не потребуется. Intel Unison все сделает само. Так как соединение будет установлено по Bluetooth, то обязательно держите его включенным. Тогда проблем с подключением не возникнет.

Передача файлов с компьютера на Андроид

Одна из главных причин, по которой я устанавливал это приложение — это возможность быстрой переброски файлов в обоих направлениях. Работает эта функция действительно здорово. Убедитесь сами:

С компьютера на телефон:

  • Запустите Intel Unison на вашем ПК;
    • Передача файлов с компьютера на Андроид. Просто перетяните нужный файл в окошко. Фото.

    Просто перетяните нужный файл в окошко

  • Убедитесь, что восклицательного знака в боковом меню нет. Это значит, что соединение между устройствами установлено;
    • Передача файлов с компьютера на Андроид. Он сразу появится в приложении на телефоне. Фото.

    Он сразу появится в приложении на телефоне

  • Выберите раздел “Передача файлов” и перетащите туда нужный документ. Он практически мгновенно окажется на телефоне.

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С телефона на компьютер:

  • Откройте приложение Intel Unison на Андроиде;
    • Передача файлов с компьютера на Андроид. С телефона на ПК файл передать тоже легко. Фото.

    С телефона на ПК файл передать тоже легко

  • Убедитесь, что статус соединение “Подключено”;
  • Нажмите на синий кругляшок в нижнем правом углу;
    • Передача файлов с компьютера на Андроид. Все переданные со смартфона файлы сохраняются напрямую в Загрузки. Фото.

    Все переданные со смартфона файлы сохраняются напрямую в Загрузки

  • Выберите, какой файл вы хотите отправить, и он очень быстро окажется на компьютере.

Все очень просто и понятно. Я не пробовал перекидывать тяжелые файлы, но фотографии по десять мегабайт оказывались на другом устройстве в течение 5-10 секунд. Более чем достойно.

Как звонить с телефона через компьютер

Но это не все возможности Intel Unison. Вы можете не перекидывать каждую фотку вручную, а просто открыть галерею и увидите все картинки из вашего телефона в том же самом порядке, как они расположены в смартфоне. Очень удобно, когда надо вдумчиво посидеть и повыбирать изображения. Приятным бонусом будет и возможность звонить и отправлять сообщения прямо с компьютера. Вы сможете спокойно поставить смартфон на зарядку в одной части комнаты и спокойно сидеть работать в другой.

Как звонить с телефона через компьютер. Приложение отобразит и ваш список контактов. Фото.

Приложение отобразит и ваш список контактов

Если кто-то вам позвонит или напишет, то вся информация сразу отобразится на экране вашего ПК. У Intel получилось отличное приложение. Оно уже сейчас на порядок лучше аналога от Microsoft “Связь с Windows”. Реальный минус у него только один: поддержка исключительно Windows 11. Поэтому если у вас есть возможность установить именно это приложение, то искренне рекомендую его всем, кто ищет подобную функциональность.

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