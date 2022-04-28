Как увеличить оперативную память на любом телефоне

Современные смартфоны, впрочем, как и многие ноутбуки, не позволяют вносить какие-либо изменения в их аппаратную начинку. В лучшем случае, что вы зачастую можете сделать, — это нарастить объём встроенной памяти. А вот прикрутить несколько дополнительных гигабайт оперативки — уже нет. Это связано даже не с техническими, а физическими ограничениями, поскольку планку оперативной памяти пришлось бы буквально отпаивать от материнской платы, на которой размещаются все жизненно важные компоненты смартфона. Со временем, конечно, производители нашли выход и предложили наращивать ОЗУ виртуально, отбирая часть пространства у встроенного хранилища. Но такая возможность была доступна не всем. Впрочем, теперь это в прошлом.

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Недавно в Google Play появилось приложение SWAP, которое позволяет расширить объём оперативки любого Android-смартфона по методу виртуализации. Алгоритмы утилиты просто забирают часть памяти у встроенного накопителя и используют его в качестве ОЗУ.

Приложение для увеличения оперативной памяти

Скачайте приложение SWAP из Google Play;

Запустите его и примите соглашение пользователя;

Укажите объём ОЗУ, который желаете добавить, и нажмите Create SWAP;

Посмотрите рекламу, если пользуетесь бесплатной версией, и получите дополнительную оперативку.

Приложение позволяет выбрать любое значение. То есть вы можете добавить столько ОЗУ, сколько вам нужно, или столько, сколько позволяет доступный объём встроенной памяти. Потому что она пересчитывается в оперативную в соотношении 1 к 1. Де-факто свободная память, переделанная в ОЗУ, пропадает. Но увидеть эти изменения в настройках системы вы не сможете, потому что технически изменений не происходит.

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Поскольку дополнительная оперативка представляет собой, по сути, постоянную память, предназначение которой изменили искусственно, нужно учитывать, что она будет работать не очень быстро. Это связано с тем, что по умолчанию для ОЗУ используется высокоскоростной стандарт LPDDR4 или LPDDR5 с их модификациями. Его быстродействие может в десятки раз превышать быстродействие встроенной флэш-памяти.

Несмотря на это, если опираться на отзывы пользователей, виртуальная оперативка действительно помогает в самых разных сценариях. Одни с её помощью смогли предотвратить выгрузку приложений из фонового режима. Другие — нарастить показатель FPS в играх. А третьи просто заметили общее повышение быстродействия системы. Причём, что показательно, лучше всего апгрейд замечают на слабых устройствах.

Можно ли увеличить оперативную память на телефоне

Судя по отзывам, дополнительная оперативка — пусть и виртуальная — делает лучше работу смартфонов и планшетов в на Android с железом начального уровня. В основном это аппараты с маломощными процессорами и 3-4 ГБ собственной ОЗУ. Их владельцы очень хвалят приложение SWAP, благодаря разработчиков, а я, честно говоря, разницы не заметил.

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Я попробовал нарастить с помощью SWAP три разных объёма оперативки: 512 МБ, которые приложение предлагает по умолчанию, 1 ГБ и 2 ГБ. Каждый раз утилита предупреждала, что этот объём будет отобран у штатного хранилища, но разницы я так и не ощутил. Возможно, причина заключается в том, что мой смартфон сам по себе имеет 8 ГБ ОЗУ. А значит, лишние 500-1000 МБ ему погоды точно не сделают.

Скачать SWAP

Какие выводы можно сделать из этого эксперимента: