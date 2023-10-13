Как звонить родным и близким по всему миру бесплатно и без регистрации через Gem Space

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AndroidInsider.ru

Gem Space – многофункциональное приложение (суперапп) от компании DevTeam-Group, предоставляющее возможности для безопасного общения между родными и близкими, коммуникаций по ведению бизнеса и развлечений. Сервис имеет встроенную блог-платформу с обширным каталогом каналов на любые темы на множестве языков. Новостная лента позволяет быть в курсе происходящих событий, а расширенные настройки сообществ позволяют гибко организовать круг своего общения.

Как звонить родным и близким по всему миру бесплатно и без регистрации через Gem Space. В Gem Space появилась возможность звонить пользователям без регистрации. Фото.

В Gem Space появилась возможность звонить пользователям без регистрации

В приложении Gem Space появилась новая функция, позволяющая зарегистрированным пользователям со всего мира созваниваться со своим родным и близким, у которых нет регистрации. Это очень полезная возможность, которая реализована в очень небольшом числе сервисов для общения и звонков, а там, где все-таки представлена, обычно имеет некоторые ограничения.

Звонки внутри приложения давно стали любимым способом общения пользователей Gem Space, а последнее обновление значительно расширяет их охват. Чтобы позвонить неавторизованному пользователю, достаточно нажать на иконку звонка в книге контактов и отправить ему ссылку на беседу удобным вам способом: через мессенджер, по электронной почте или в социальных сетях. Перейдя по ней, собеседник попадет в конференцию и сможет ответить на звонок со смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера с выходом в интернет.

Неавторизованный пользователь может присоединиться к звонку сразу же, но если по каким-то причинам ему это неудобно, есть возможность отложить беседу и перезвонить вызывающему позже. Для этого установка Gem Space также не потребуется.

Как звонить в другую страну бесплатно

На данный момент создать беседу с незарегистрированным пользователем могут владельцы смартфонов под управлением Android, а на iOS эта опция появится чуть позже. При этом получать звонки и отвечать на них могут пользователи с любыми типами устройств и операционных систем.

Наше приложение используют почти в двухстах странах по всему миру. Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя была возможность оставаться на связи с друзьями и родными, где бы вы ни находились. Мы понимаем, что необходимость дозвониться до близкого человека, даже если он не пользуется Gem Space, может быть очень важна. Поэтому звонки неавторизованным пользователям будут такими же бесплатными и безопасными, как и звонки внутри приложения, — Ваге Закарян, руководитель команды разработки супераппа Gem Space

Gem Space

Звонки незарегистрированным пользователям через Gem Space стали доступны с последним обновлением приложения, вышедшим 12 октября 2023 года. Помимо этого, приложение предлагает поддержку еще и видеозвонков. Благодаря им вы сможете не только услышать, но и увидеть своего собеседника, независимо от места, где он находится, если у него есть доступ в интернет. Они также доступны всем пользователям бесплатно и без ограничений.

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