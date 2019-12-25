Каким будет дизайн мобильных приложений в ближайшем будущем? 1

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Олег Кусов

Если среди наших читателей есть те, кто интересуется дизайном, вы наверняка заметили, что всё чаще в Сети можно найти примеры UI/UX-дизайна, связанного с мобильными устройствами. Для многих дизайнеров мобильный интерфейс стал главным, ведь по статистике всё больше людей используют веб-сайты и сервисы именно на смартфоне. Но какими же будут мобильные приложения в ближайшем будущем?

One UI

Современный интерфейс мобильного банковского приложения

Для этого достаточно открыть любую площадку для дизайнеров. Например Dribble или Behance. Это сервисы, где дизайнеры со всего мира делятся примерами своих работ с другими. По этим работам можно примерно понять, какими будут приложения в ближайшем будущем.

Всё больше внимания в своих концептах дизайнеры уделяют анимациям. И сомнений в том, что анимации займут ключевую роль в дизайне новых мобильных приложений, у нас нет. К тому же, к этому мнению можно прийти, если учесть серьёзный рост производительности мобильных устройств за последние несколько лет. Ранее сложные анимации были невозможны из-за недостаточной производительности процессоров, сегодня же всё иначе.

Можно заметить, что текущий дизайн мобильных приложений более скучный и плоский. Новые концепты предлагают больше объемности за счет игры с цветами и тенями, ну и, конечно, анимации дополняют эффект, выделяя каждый элемент интерфейса в отдельную сущность.

Каждый дизайнер вам скажет, что основная задача дизайна — это решения проблем бизнеса. Но задачи бизнеса нельзя решить с плохим UI. Красивые и удобные интерфейсы всегда круче удобных, но некрасивых.

Из-за того, что новое поколение смартфонов имеет закругленные углы, дизайнеры всё чаще в концептах прибегают к подобным округлым формам, что делает интерфейс более аккуратным и гармоничным.

Скевоморфизм

Концепт дизайна в стиле скевоморфизма

Еще одним интересным направлением в дизайне приложений является современный скевоморфизм. Он не похож на то, что было в iOS 6. Дизайнеры предлагают совместить скевоморфизм с плоским дизайном, поднимая планку качества на совсем иной уровень.

Кому вообще это нужно?

Это вечная тема для споров. Многим попросту непонятен смысл дизайна приложений. И здесь можно согласиться с обеими сторонами. Ведь самое важное в приложении всё-таки функций, без которых оно попросту никому не нужно. Но, с другой стороны, голые функции без хорошего интерфейса кажутся скучными. Опытные дизайнеры считают, что не стоит совмещать искусство с интерфейсами, потому что это совсем разные вещи. Мы не дизайнеры, и, возможно, они правы.

Но разве совмещение, например, скевоморфизма с плоским дизайном не является попыткой фантазировать и предлагать своё видение того, какими могут быть приложения, закрывая глаза на его функциональность? Кстати, Google имеет отдельную лабораторию дизайна.

Возможны иные форм-факторы?

Интерфейсы пока ограничены привычными экранами смартфонов. Но представьте на минуту, что в будущем телефоны отойдут на второй план, уступив место другим носимым гаджетам. Сегодня всё чаще для связи с друзьями мы используем мессенджеры и соцсети. Звонят ли вам чаще, чем 1 раз в день? Наверняка нет. Стив Джобс когда-то считал iPhone телефоном, интернет коммуникатором и плеером, но сегодня мобильное устройство, это что-то гораздо большее, но у такого форм-фактора есть ограничения в удобстве.

Например, нам нужно постоянно держать аппарат в руках, доставать его из кармана, нажимать на экран, чтобы что-либо открыть. К тому же телефоны стали слишком крупными и тяжелыми.

Привычный интерфейс в виде экрана с необходимостью нажимать на него для каких-либо действий кажется мне уходящим в прошлое. А что думаете по этому поводу вы? Давайте обсудим в Телеграм-чате.

С развитием AR могут появиться интересные умные очки, которые с легкостью заменят нам смартфоны, отображая картинку прямо перед глазами, управлять которой можно будет жестами и голосом. К слову, текущее развитие нейросетей и в целом технологий нам это позволяет.

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К тому же почему бы не развивать умный дом, уже сейчас производители могут создавать умные зеркала со встроенными экранами, управлением голосом. На них могут отображаться последние новости и уведомления из соцсетей, погода и температура — вариантов много и не нужно ограничивать развитие лишь смартфонами. Осталось не так много времени до того момента, когда у пользователей для коммуникации появится гораздо больше более удобных вариантов, нежели просто телефон с сенсорным экраном.

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1 комментарий Оставить свой

  1. DrMeth

    One UI при всем желании самсунга ничем особенным или приличным не может похвастаться. А скругления только отобрали место, котрого и так мало из-за пустого места между элементами.

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