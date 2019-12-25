Если среди наших читателей есть те, кто интересуется дизайном, вы наверняка заметили, что всё чаще в Сети можно найти примеры UI/UX-дизайна, связанного с мобильными устройствами. Для многих дизайнеров мобильный интерфейс стал главным, ведь по статистике всё больше людей используют веб-сайты и сервисы именно на смартфоне. Но какими же будут мобильные приложения в ближайшем будущем?

Для этого достаточно открыть любую площадку для дизайнеров. Например Dribble или Behance. Это сервисы, где дизайнеры со всего мира делятся примерами своих работ с другими. По этим работам можно примерно понять, какими будут приложения в ближайшем будущем.

Всё больше внимания в своих концептах дизайнеры уделяют анимациям. И сомнений в том, что анимации займут ключевую роль в дизайне новых мобильных приложений, у нас нет. К тому же, к этому мнению можно прийти, если учесть серьёзный рост производительности мобильных устройств за последние несколько лет. Ранее сложные анимации были невозможны из-за недостаточной производительности процессоров, сегодня же всё иначе.

Можно заметить, что текущий дизайн мобильных приложений более скучный и плоский. Новые концепты предлагают больше объемности за счет игры с цветами и тенями, ну и, конечно, анимации дополняют эффект, выделяя каждый элемент интерфейса в отдельную сущность.

Каждый дизайнер вам скажет, что основная задача дизайна — это решения проблем бизнеса. Но задачи бизнеса нельзя решить с плохим UI. Красивые и удобные интерфейсы всегда круче удобных, но некрасивых.

Из-за того, что новое поколение смартфонов имеет закругленные углы, дизайнеры всё чаще в концептах прибегают к подобным округлым формам, что делает интерфейс более аккуратным и гармоничным.

Скевоморфизм

Еще одним интересным направлением в дизайне приложений является современный скевоморфизм. Он не похож на то, что было в iOS 6. Дизайнеры предлагают совместить скевоморфизм с плоским дизайном, поднимая планку качества на совсем иной уровень.

Кому вообще это нужно?

Это вечная тема для споров. Многим попросту непонятен смысл дизайна приложений. И здесь можно согласиться с обеими сторонами. Ведь самое важное в приложении всё-таки функций, без которых оно попросту никому не нужно. Но, с другой стороны, голые функции без хорошего интерфейса кажутся скучными. Опытные дизайнеры считают, что не стоит совмещать искусство с интерфейсами, потому что это совсем разные вещи. Мы не дизайнеры, и, возможно, они правы.

Но разве совмещение, например, скевоморфизма с плоским дизайном не является попыткой фантазировать и предлагать своё видение того, какими могут быть приложения, закрывая глаза на его функциональность? Кстати, Google имеет отдельную лабораторию дизайна.

Возможны иные форм-факторы?

Интерфейсы пока ограничены привычными экранами смартфонов. Но представьте на минуту, что в будущем телефоны отойдут на второй план, уступив место другим носимым гаджетам. Сегодня всё чаще для связи с друзьями мы используем мессенджеры и соцсети. Звонят ли вам чаще, чем 1 раз в день? Наверняка нет. Стив Джобс когда-то считал iPhone телефоном, интернет коммуникатором и плеером, но сегодня мобильное устройство, это что-то гораздо большее, но у такого форм-фактора есть ограничения в удобстве.

Например, нам нужно постоянно держать аппарат в руках, доставать его из кармана, нажимать на экран, чтобы что-либо открыть. К тому же телефоны стали слишком крупными и тяжелыми.

Привычный интерфейс в виде экрана с необходимостью нажимать на него для каких-либо действий кажется мне уходящим в прошлое. А что думаете по этому поводу вы? Давайте обсудим в Телеграм-чате.

С развитием AR могут появиться интересные умные очки, которые с легкостью заменят нам смартфоны, отображая картинку прямо перед глазами, управлять которой можно будет жестами и голосом. К слову, текущее развитие нейросетей и в целом технологий нам это позволяет.

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К тому же почему бы не развивать умный дом, уже сейчас производители могут создавать умные зеркала со встроенными экранами, управлением голосом. На них могут отображаться последние новости и уведомления из соцсетей, погода и температура — вариантов много и не нужно ограничивать развитие лишь смартфонами. Осталось не так много времени до того момента, когда у пользователей для коммуникации появится гораздо больше более удобных вариантов, нежели просто телефон с сенсорным экраном.