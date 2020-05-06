Какой функции мне не хватает в Google Chrome

У меня, в отличие от большинства пользователей, никогда не было особых претензий к Google Chrome. Меня обошла стороной проблема перегрузки процессора и памяти при запуске большого количества вкладок просто потому, что я терпеть не могу беспорядка и всегда держу открытыми не больше трёх, да и слежки со стороны Google я не боюсь. В конце концов, мне от неё только лучше. Так, по крайней мере, я могу рассчитывать на релевантную рекламу, а не на абы что. Однако есть как минимум одна функция, которую мне бы хотелось увидеть в Chrome как можно скорее.

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В прошлом году Google представила флагманский Pixel 4 и в качестве одного из ключевых нововведений аппарата назвала поддержку технологии Live Capture. Её работу обеспечивают алгоритмы распознавания речи – те же самые, которые лежат в основе Google Assistant и диктовки, но при этом переводят в текст не собственную речь пользователя, а то, что происходит на экране устройства. То есть, по сути, это такие субтитры на максималках, которые будут с вами всегда и везде, независимо от того, что вы смотрите.

Что такое Live Capture

Ключевое преимущество Live Capture, помимо, конечно, потрясающего распознавания речи, — это абсолютная универсальность. Эта технология может переводить голос в текст из любого видео в интернете и даже из тех, которые вы записали на камеру своего смартфона самостоятельно. Достаточно просто запустить ролик, включить Live Capture и наслаждаться готовыми субтитрами на родном языке. Но, на мой взгляд, на смартфоне эта функция не раскрывает свой потенциал полностью, а потому должна появиться в Google Chrome. Интересно, зачем?

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Возьмём за пример YouTube. Несмотря на то что на этой видеоплощадке есть функция автоматического создания субтитров, зачастую результат оставляет желать много лучшего. Собственные алгоритмы сервиса чаще всего неправильно распознают слова, путая их с другими, плохо реагируют на речевые паузы, выдавая на выходе нечто абсолютно невообразимое. Поэтому что-либо понять по таким субтитрам оказывается совершенно нетривиальной задачей. Но если Google может встроить те же алгоритмы, которые отвечают за работу Live Capture в свои сервисы, у других компаний и сервисов такой возможности нет.

Субтитры к видео

У некоторых видеоплощадок вроде Netflix и Амедиатеки есть субтитры почти к каждому фильму и сериалу. Однако у других вроде Ivi, Premier и других ничего такого нет. Возможно, кто-то скажет, что смотреть русское кино с русскими же субтитрами – это то ещё извращение, и я с ними полностью соглашусь. Но ведь есть масса сценариев, когда субтитры могут быть важны – от банальной невозможности включить звук и смотреть видео со звуком до обучения иностранному языку. Ведь Live Capture распознаёт не только русский текст, но и английский, и испанский, и китайский, и какой вам там надо.

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Возможно ли интегрировать Live Capture с Google Chrome? Конечно, возможно, и Google уже не раз нам это доказывала, совмещая функциональность разных своих сервисов друг с другом. В результате в Google Assistant появился встроенный «Google Переводчик», в Google Maps появился виджет для управления воспроизведением из Google Play Music, а в Gmail – возможность звонить по Meet. Поэтому, думаю, разработчикам поискового гиганта не составит особого труда добавить в программный код браузера несколько дополнительных строк кода и провести отладку.