Лучшая «Погода» для Андроид

Без точного прогноза погоды большинство из нас не выходит из дома. Производители смартфонов давно поняли, что погодное приложение в обязательном порядке должно быть частью оболочки, установленной на каждое устройство. Зачастую такие приложения обладают только базовыми возможностями: демонстрация температуры воздуха и прогноз на несколько часов и дней вперед. Если пользователю хочется больше, чем стандартная информация, то следует установить программы сторонних разработчиков.

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С учетом того, что количество подобных приложений в магазинах превышает все мыслимые пределы, то не так просто выбрать самую точную и красивую программу. Чтобы вы не тратили на это время, отобрали для вас пять лучших погодных приложений, которые можно установить на Андроид смартфоны.

Скачать Яндекс.Погода на Андроид

Одним из самых популярных погодных сервисов в нашей стране является Яндекс.Погода. Помимо температуры воздуха, приложение показывает скорость ветра, уровень атмосферного давления, влажность и температуру воды. Для удобства пользователей в программе предусмотрен как почасовой прогноз погоды, так и посуточный. При этом точность информации довольно высокая.

Одной из самых удобных возможностей программы является карта осадков. С помощью нее можно оценить, в какую сторону движутся тучи и через сколько примерно начнется дождь. К сожалению, у этой функции есть и один минус. Перемещение осадков по большей части оценивается по отметкам пользователей о идущем дожде. Если по пути следования мало кто оставляет соответствующие отзывы, то и сама карта будет составлена недостаточно точно.

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Приложение обладает отличным набором виджетов разных размеров. Предусмотрены самые популярные варианты: 2х1, 3х2, 4х1 и 4х2. Виджеты подобных размеров можно встроить практически в любую сетку приложений на рабочем столе. Можно выбрать как достаточно аскетичный внешний вид, который будет отображать только текущую температуру воздуха с основными показателями и прогнозам по часам или суткам, так и виджет в стиле iOS с отображением карты осадков. В общем, возможны варианты на любой вкус.

Погода Live для Андроид

Погода Live — наверно, самое красивое погодное приложение в сегодняшней подборке. Мало того, что для отображение доступны все основные показатели, такие как: температура воздуха, атмосферное давление, температурные минимум и максимум, скорость и направление ветра и объем осадков, так еще и можно найти УФ-индекс, идеальное время для фотосъемки на улице и трекер ураганов.

Но самое интересное — это то, в каком виде все это отображается. На экране демонстрируется то время суток и погода, которые в настоящий момент соответствуют вашему местоположению. Все анимации очень аккуратные и плавные, а изображения красивые. И даже для виджетов разработчики придумали свои варианты украшательств. Виджеты доступны в следующих размерах:

1х1.

2х1.

4х2.

4х3.

4х3 круглый.

4х4.

Практически на всех этих вариантах всегда отображается текущая облачность с помощью очень симпатичных изображений. Поэтому если вам нужен максимально информативный и красивый виджет, то следует использовать именно это приложение. Его единственным минусом является встроенная реклама. Но если вы станете использовать виджет размером 4х4, то заходить в приложение вам вообще не потребуется.

1Weather — скачать

1Weather — одно из самых популярных погодных приложений в мире. Внешний вид его можно охарактеризовать одновременно как сбалансированный. В нем нет никакой вычурности, подобной «Погоде Live», но и оно значительно симпатичнее Яндекс.Погоды. Приложение, как и два предыдущих может показать вам все основные погодные данные, за исключением карты осадков.

Обои в программе всегда соответствуют текущему времени и погоде за вашим окном. Например, если на дворе ночь и ясно, то на экране будет звездное небо с периодически падающими звездами. Для любителей виджетов разработчики приготовили варианты:

1х1.

2х1.

2х2 круглый.

2х3.

3х4.

4х1.

4х2.

4х3.

В таком разнообразии каждый найдет для себя что-то подходящее. Минусом программы могу назвать только не совсем точные данные о температуре воздуха. На уличном термометре было +19 градусов Цельсия, что точно соответствовало данным Яндекс.Погоды, в то время как 1Weather показывало +21 градус Цельсия. В данной ситуации это можно списать на погрешность, но хотелось бы чуть больше точности.

Yahoo Погода на русском языке

Погодное приложение от Yahoo тоже попало в сегодняшнюю выборку во многом благодаря дизайну. Так же, как и в Погода live и 1Weather, на обоях в программе отображается изображение, соответствующее текущему времени и погоде. Все основные показатели, такие как: температура воздуха текущая, по часам и дням, атмосферное давление, влажность, видимость и УФ-индекс, естественно, на месте. Это приложение подойдет тем, для кого Погода Live оказалась сильно вычурной, а 1Weather — несколько простой.

Разработчики добавили практически все самые популярные варианты виджетов:

1х1.

2х2.

4х1.

4х2.

Выбор, конечно, не такой большой, как у конкурентов, но подобрать что-то приятное для глаз все равно получится. Если вам не подошли по каким-то причинам предыдущие программы, то Yahoo Погода — ваш выбор.

Погода Xiaomi

Погода Xiaomi попала в сегодняшнюю выборку не из-за красивых виджетов они тут, наоборот, очень странные. И не из-за данных, которых нет у конкурентов. А из-за необычной функциональности, которая есть из этого списка только у этой программы. Если вы вообще не хотите размещать на рабочем столе какие-то виджеты, но температуру воздуха хотите определять, просто бросив взгляд, то иконка этого приложения всегда отображает актуальную температуру.

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Для многих этих данных может быть достаточно. Но вообще, зайдя в программу, помимо температуры, всегда можно увидеть уровень влажности, вероятность осадков, скорость ветра, атмосферное давление, УФ-индекс и индекс качества воздуха. Для многих родителей эта информация будет актуальна, чтобы определить, стоит ли ребенку сегодня находиться на улице или нет. В остальном это обычное погодное приложение и не более.

Виджеты доступны только в двух размерах: 4х1 и 4х4. Но если вы используете яркие обои, то информация на них будет нечитаемой. Поэтому придется либо менять обои, либо отказываться от виджетов. Имейте это в виду, если остановите выбор на этой программе.