Подборка Андроид-приложений для изучения английского языка

Мир не стоит на месте, всё развивается и сфера образования в том числе. Сейчас на рынке представлено огромное количество приложений и дополнительных материалов для обучения. Таким образом каждый желающий может изучать что-то новое продуктивно и интересно.

Английский является одним из наиболее популярных языков, поэтому многие стремятся его выучить. Владение этим иностранным языком открывает много возможностей: карьерный рост, образование заграницей, путешествия, общение с новыми людьми, получение наиболее свежей информации одним из первых и так далее. Поэтому все рано или поздно приходят к мысли о том, что стоит начать изучать английский, но далеко не каждый получает желаемый результат.

Зачастую проблема кроется в недостаточном количестве мотивации или отсутствия интереса к обучению. Но сейчас создаётся всё больше способов упрощения изучения – необычные и полезные приложения для изучения английского, иностранный контент, новейшие и современные учебники. В этой статье мы хотели бы рассказать вам именно о программах для изучения английского на андроид, которые помогут каждому, кто изучает язык.

Как заниматься английским на Duolingo

Duolingo — одна из наиболее популярных программ для изучения английского языка. Это приложение, которое станет отличным помощником для каждого, кто учит иностранный язык. Здесь вы сможете подтянуть грамматику и лексику: интересные задания помогут вам с лёгкостью усвоить пройденный материал, а постоянное повторение выученных ранее слов не даст вам их забыть на следующий день. Интерфейс приложения радует глаз, а геймификация, которую использовали во время создания программы, увлечёт вас в процесс обучения.

Уроки составлены по темам, поэтому слова запомнятся с помощью ассоциаций. Также, за каждый пройденный урок вы будете получать вознаграждение – алмазы, которые покажут ваш уровень знаний. Алмазы подарят вам возможность приобрести костюм для совы-наставника, открыть специальную тему или заморозить игру на несколько дней, при этом не теряя уже имеющего прогресса. Таким образом, вы сможете учувствовать в онлайн-соревновании между каждым пользователем и стремиться занять лидирующую позицию.

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Приложение ежедневно будет отправлять вам напоминания, которые непременно замотивируют вас на дальнейшее обучение и заставят зайти в приложение, чтобы дальше изучать новое. Благодаря этому приложению вы сможете учить английский онлайн бесплатно в любое время и в любом удобном для вас месте. Создатели этой программы рекомендуют заниматься минимум 20 минут каждый день и обещают, что результат не заставит себя ждать.

Как учить английские слова

Easy Ten — приложение для запоминания новых слов, про которое слышали многие. Его суть такова: вы ежедневно учите 10 английских слов, а позже повторяете их и таким образом происходит процесс запоминания. Многие советуют изучать не больше 10 слов в день, ведь наш мозг не всегда может воспринимать качественно большой объём информации. Не стоит себя перегружать, ведь в конечном итоге есть вероятность не вспомнить половину выученных слов на следующий день.

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Десять новых слов в день – это 70 слов в неделю, 300 слов в месяц и 3650 слов в год. На самом деле, если подойти ответственно к процессу изучения и действительно качественно пополнять свой словарный запас, то через год, уделяя всего 20 минут вашего времени ежедневно, вы сможете свободно общаться на обыденные темы на английском языке.

Где найти репетитора английского на Preply

Preply — это онлайн-платформа, на которой репетиторы размещают свои услуги. Здесь вы сможете найти нужного педагога, который даст вам качественные знания. Сейчас стало очень популярно заниматься со студентами удалённо, ведь это действительно более комфортно. Теперь для того, чтобы посетить занятие с репетитором, вам не нужно куда-то ехать и тратить время и деньги на дорогу – вам понадобиться лишь гаджет в рабочем состоянии и стабильное подключение к Интернету.

В целом, на сайте вы имеете возможность изучить каждого интересующего вас репетитора, узнать о его специальности, образовании, наличии дополнительных сертификатов, стране проживания и цене за предоставляемые им услуги.

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После того, как вы изучили всё, что нужно, вы сможете взять пробное занятие, на котором лично познакомитесь с преподавателем. Оцените его человеческие качества, методы обучения и материалы, по которым он собирается вас обучать. Также расскажите о приоритетном конечном результате и после оценки уровня ваших знаний, педагог сможет составить для вас индивидуальный план и график занятий, подобрать основные и дополнительные материалы для вашего обучения.

Подкасты на английском на TED

TED — программа, которая не просто улучшит ваш навык владения иностранным языком, но и наполнит вас полезной и интересной новой информацией. Здесь вы сможете найти лекции на абсолютно любую тему не только на английском языке. Таким образом, вы не просто будете учиться, но и получать неистовое удовольствие от процесса. На сайте представлено просто огромное количество различных записей, поэтому вы непременно сможете подобрать именно то, что вам нужно.

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Удобно слушать, когда чем-то заняты или находитесь в дороге, ведь это время вы по-прежнему проводите с пользой. Эти лекции приумножат ваш словарный запас, научат легче распознавать иностранную речь на слух и повысят уровень вашей эрудиции. Там вы сможете найти видео по любой теме: от «Основных принципов психологического воздействия глобального потепления на население» до «Биографии Вильяма Шекспира».

Разговорный английский с HelloTalk

Один из основных аспектов изучения любого иностранного языка – это регулярная практика. Лучше всего общаться с человеком, для которого изучаемый вами язык является родным. Приложение HelloTalk создано для тех, кто хочет найти иностранного собеседника – носителя языка. Здесь вы сможете подыскать для себя человека, с которым вы не только будете практиковать свой английский, но и просто приятно проводить время за живой беседой.

Таким образом вы можете улучшить свои навыки разговорной речи, увеличить словарный запас, научиться воспринимать иностранную речь на слух вне зависимости от скорости и качества проговаривания предложений, услышите много интересных сленговых слов и сокращений, а также сможете послушать об иностранной культуре.

Скачать HelloTalk

Это замечательней способ научиться слушать и высказывать свою точку зрения, рассказывать о себе и вести живой диалог на любые темы. Подобное общение может проходить как в видеоформате, так и в формате переписки, также приложение самостоятельно исправляет ваши ошибки в тексте, тем самым обращая ваше внимание на них и показывая как правильно.

Общение с носителем английского языка – замечательный способ научиться говорить и не бояться сделать ошибку, ведь собеседник не знает русский, поэтому объяснить ему что-либо вы сможете лишь на английском. Поначалу будет казаться, что ваших знаний слишком мало, чтобы вести нормальный диалог и спасёт лишь русско-английский переводчик гугл, но попав в подобную ситуацию, вы и не заметите, как ваш мозг предоставит вам сюрприз в виде давно забытых слов и грамматических конструкций.