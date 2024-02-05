В магазине приложений Xiaomi появились подделки российского RuStore. Что будет, если их установить?

После удаления из Google Play российских приложений, которые связаны с компаниями, попавшими под санкции США, для миллионов владельцев Android-устройств настали сложные времена. Отныне для загрузки Сбербанк Онлайн, 2ГИС и других программ нужно использовать альтернативные источники. Например, RuStore — российский магазин приложений, успевший набрать большую популярность среди россиян. Но его тоже сначала нужно где-то скачать.

Логично, что владельцы смартфонов Xiaomi ищут RuStore в GetApps — встроенном магазине приложений, установленном на устройствах китайской компании по умолчанию. И поиск действительно выдает отечественный апстор. Правда, в количестве из около 10 штук очень похожих программ.

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Фейковые приложения RuStore

Если вбить в поиске GetApps название российского магазина приложений, то мы обнаружим:

RuStore для Android;

rustore магазин приложений;

RuStore приложение гид Android;

Rustore apk скачать и другие сомнительные программы.

Каждая из них имеет несколько тысяч скачиваний, а в отзывах то и дело встречаются комментарии пользователей в духе «Это развод».

Очевидно, RuStore в GetApps ненастоящий, а каждое приложение, мимикрирующее под отечественных апстор, — подделка. Но что будет, если любопытство возьмет верх, и вы все-таки установите один из фейковых РуСторов на Андроид?

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Что будет, если установить RuStore из GetApps

Начнем с первой программы в выдаче, которая больше всего походит на настоящий магазин приложений и называется RuStore для Android. Вместо отечественного апстора после установки этого сомнительного творения на рабочем столе появляется иконка 2GIS loan calculator. Внутри скрывается несколько кнопок с таинственным текстом «Вы готовы?», а на финише — калькулятор и баннер «Перейти в 2GIS». Если кликнуть по рекламе, мы окажемся на официальном сайте RuStore. Задумка интересная, но довольно бессмысленная.

Движемся дальше. На очереди — rustore магазин приложений от разработчика VARGAS-MARTINEZ name. После установки на рабочем столе появляется иконка rustore apk 2023, а внутри программы есть только кнопка «Start», нажатие на которую ни к чему не приводит. Совершенно пустое приложение.

Следующий испытуемый — RuStore приложение гид Android от MANRO GABRIEL self. Внутри него прячется три до боли знакомых иконки одной известной социальной сети и кнопки для установки загадочной программы. Жмем «Install» — открывается пустая страница Google Play или GetApps.

Напоследок несколько слов о приложении Rustore apk скачать от KLEWIN TREWOR STUDIO, которое занимает 3 место по популярности в категории «Разное». Здесь те же кнопки, как и в предыдущей программе, а нажатие на них перекидывает на страницу утилиты для установки обоев на Андроид.

Остальные приложения в GetApps, мимикрирующиеся под RuStore, тоже оказались пустышками, а на одно из них даже ругается Play Защита от Google. Сказать с полной уверенностью, есть ли вирусы в фейковых программах, нельзя, но совершенно точно от них вы не получите никакой пользы. RuStore в GetApps нет, а все, что старается быть похожим на него, — подделка.

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Где скачать официальный RuStore

И где же тогда скачать RuStore на Андроид? Единственный вариант — обратиться к официальному сайту магазина приложений, где выложен APK-файл для установки.

Скачать RuStore на Android

Загрузите APK, а затем — подтвердите установку RuStore. После этого иконка российского апстора появится на рабочем столе вашего смартфона, и вы сможете скачать приложения, удаленные из Google Play.

Других источников для скачивания RuStore не существует. Ни один апстор не выложит альтернативный магазин приложений, поскольку тот будет конкурировать с ним. Поэтому проблема заключается не столько в GetApps на Xiaomi, сколько в политике распространения софта. Хочешь загрузить альтернативный апстор — ищи APK на официальном сайте.