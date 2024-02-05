В магазине приложений Xiaomi появились подделки российского RuStore. Что будет, если их установить?

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Герман Вологжанин

После удаления из Google Play российских приложений, которые связаны с компаниями, попавшими под санкции США, для миллионов владельцев Android-устройств настали сложные времена. Отныне для загрузки Сбербанк Онлайн, 2ГИС и других программ нужно использовать альтернативные источники. Например, RuStore — российский магазин приложений, успевший набрать большую популярность среди россиян. Но его тоже сначала нужно где-то скачать.

В магазине приложений Xiaomi появились подделки российского RuStore. Что будет, если их установить? Осторожно! В магазине Xiaomi много поддельных приложений. Фото.

Осторожно! В магазине Xiaomi много поддельных приложений

Логично, что владельцы смартфонов Xiaomi ищут RuStore в GetApps — встроенном магазине приложений, установленном на устройствах китайской компании по умолчанию. И поиск действительно выдает отечественный апстор. Правда, в количестве из около 10 штук очень похожих программ.

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Фейковые приложения RuStore

Если вбить в поиске GetApps название российского магазина приложений, то мы обнаружим:

  • RuStore для Android;
  • rustore магазин приложений;
  • RuStore приложение гид Android;
  • Rustore apk скачать и другие сомнительные программы.

Каждая из них имеет несколько тысяч скачиваний, а в отзывах то и дело встречаются комментарии пользователей в духе «Это развод».

Фейковые приложения RuStore. В GetApps много приложений, похожих на RuStore, но все они — подделки. Фото.

В GetApps много приложений, похожих на RuStore, но все они — подделки

Очевидно, RuStore в GetApps ненастоящий, а каждое приложение, мимикрирующее под отечественных апстор, — подделка. Но что будет, если любопытство возьмет верх, и вы все-таки установите один из фейковых РуСторов на Андроид?

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Что будет, если установить RuStore из GetApps

Начнем с первой программы в выдаче, которая больше всего походит на настоящий магазин приложений и называется RuStore для Android. Вместо отечественного апстора после установки этого сомнительного творения на рабочем столе появляется иконка 2GIS loan calculator. Внутри скрывается несколько кнопок с таинственным текстом «Вы готовы?», а на финише — калькулятор и баннер «Перейти в 2GIS». Если кликнуть по рекламе, мы окажемся на официальном сайте RuStore. Задумка интересная, но довольно бессмысленная.

Что будет, если установить RuStore из GetApps. Это приложение, замаскированное под калькулятор, просто перекидывает на сайт RuStore. Фото.

Это приложение, замаскированное под калькулятор, просто перекидывает на сайт RuStore

Движемся дальше. На очереди — rustore магазин приложений от разработчика VARGAS-MARTINEZ name. После установки на рабочем столе появляется иконка rustore apk 2023, а внутри программы есть только кнопка «Start», нажатие на которую ни к чему не приводит. Совершенно пустое приложение.

Что будет, если установить RuStore из GetApps. Это абсолютное пустое приложение. Фото.

Это абсолютное пустое приложение

Следующий испытуемый — RuStore приложение гид Android от MANRO GABRIEL self. Внутри него прячется три до боли знакомых иконки одной известной социальной сети и кнопки для установки загадочной программы. Жмем «Install» — открывается пустая страница Google Play или GetApps.

Что будет, если установить RuStore из GetApps. Этот фейк перекидывает на страницу несуществующего приложения. Фото.

Этот фейк перекидывает на страницу несуществующего приложения

Напоследок несколько слов о приложении Rustore apk скачать от KLEWIN TREWOR STUDIO, которое занимает 3 место по популярности в категории «Разное». Здесь те же кнопки, как и в предыдущей программе, а нажатие на них перекидывает на страницу утилиты для установки обоев на Андроид.

Что будет, если установить RuStore из GetApps. Похожее по оформлению приложение, предлагающее установить обои в стиле RuStore. Фото.

Похожее по оформлению приложение, предлагающее установить обои в стиле RuStore

Остальные приложения в GetApps, мимикрирующиеся под RuStore, тоже оказались пустышками, а на одно из них даже ругается Play Защита от Google. Сказать с полной уверенностью, есть ли вирусы в фейковых программах, нельзя, но совершенно точно от них вы не получите никакой пользы. RuStore в GetApps нет, а все, что старается быть похожим на него, — подделка.

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Где скачать официальный RuStore

И где же тогда скачать RuStore на Андроид? Единственный вариант — обратиться к официальному сайту магазина приложений, где выложен APK-файл для установки.

Скачать RuStore на Android

Загрузите APK, а затем — подтвердите установку RuStore. После этого иконка российского апстора появится на рабочем столе вашего смартфона, и вы сможете скачать приложения, удаленные из Google Play.

Где скачать официальный RuStore. RuStore нужно скачивать только через официальный сайт магазина приложений. Фото.

RuStore нужно скачивать только через официальный сайт магазина приложений

Других источников для скачивания RuStore не существует. Ни один апстор не выложит альтернативный магазин приложений, поскольку тот будет конкурировать с ним. Поэтому проблема заключается не столько в GetApps на Xiaomi, сколько в политике распространения софта. Хочешь загрузить альтернативный апстор — ищи APK на официальном сайте.

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