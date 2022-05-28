Что такое защита Google Play Protect и для чего она нужна

Многие слышали такое понятие, как защита Google Play или в оригинальном варианте, который встречается чаще, Google Play Protect. Звучит красиво и многообещающе, но не все понимают, что это такое. А ведь это именно то, что защищает наши приложения и нас самих от приложений. Бытует мнение, что это только проверка приложений цензорами, но это не так. Давайте разберемся в вопросе и поймем, что это такое, чтобы не оставалось сомнений в важности этого явления и того, насколько это нужно каждому из нас.

Что такое Google Play Protect

Если коротко, то Google Play Protect — это собирательное название компонентов онлайн- и оффлайн-безопасности Google, которые обеспечивают безопасность приложений на вашем телефоне независимо от того, откуда вы их загрузили. Google Play Protect делает больше, чем сканирует устройство на наличие вредоносных программ.

Большинство людей, которые слышали о системе Google Play Protect, считают ее отличным сканером вредоносных программ для приложений Android. Так оно и есть, но она включает в себя гораздо больше функций. Это полный набор защитных услуг для вашего телефона на Android.

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Play Protect использует как встроенные, так и облачные сервисы для защиты вашего телефона, начиная с самого уязвимого места — приложений. Как только вы устанавливаете приложения на свой телефон, даже компания, которая его создала, не может контролировать все, что может произойти, и именно здесь на сцену выходят такие инструменты, как те, которые предлагает Play Protect.

Самая лучшая защита Android в мире

Google утверждает, что Play Protect является наиболее широко используемой службой защиты от угроз в мире. Объяснение этому довольно простое — это часть каждого Android-устройства, которое использует мобильные сервисы Google, а их более двух миллиардов. Если у вашего телефона есть доступ к Play Store, на него распространяется действие Google Play Protect. Вот и все.

Хотя Play Protect делает больше, чем просто сканирует на наличие вредоносных программ, она сканирует все приложения, в том числе те, которые вы загрузили из сторонних источников. И делает она это каждый день и на каждом телефоне. Учитывая, что по оценкам в мире существует около 100 миллиардов приложений, объем работы оказывается внушительным. Так же регулярно проводится проверка, чтобы убедиться, что у системы защиты есть последняя информация, чтобы найти плохие приложения. То есть база постоянно обновляется.

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Что делает защита Google Play

Когда обнаруживается потенциально вредоносное приложение (Google называет их PHA), может произойти несколько разных вещей. Вы всегда будете уведомлены о том, что система Play Protect обнаружила что-то, что, по его мнению, является таким приложением. Дальше системы проверки понимают, как следует поступить. Для этого надо оценить, что вредное приложение может сделать. После этого оно может быть отключено или полностью удалено с вашего телефона. Его даже можно заблокировать, чтобы его больше нельзя было установить.

Когда Play Protect отключает приложение, которое, по ее мнению, является вредоносным, вы можете самостоятельно включить его, после чего никаких дальнейших действий предприниматься не будет, если только приложение не будет обновлено или его возможности не изменятся в будущем.

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Еще одна часть Play Protect — служба «Найти мое устройство». Эта функция включена по умолчанию на каждом телефоне Android начиная с версии 4.4. Вы можете использовать приложение или специальный сайт, чтобы найти потерянный телефон, прозвонить его, проверить последнюю подключенную точку Wi-Fi, узнать уровень заряда батареи, заблокировать его или даже стереть всю информацию, чтобы никто не мог получить к ней доступ.

Как и почти все, что делает Google, Play Protect начинается в облаке. Это относится и к приложениям из фирменного магазина, и к тем, которые вы скачали непонятно откуда. После загрузки приложения в Google Play, но до того, как оно станет доступным для загрузки пользователям, Google анализирует и проверяет его. Большая часть этого анализа выполняется с использованием машинного обучения, но иногда требуется участие человека.

Когда Google проверяет приложения

Приложения также проходят внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что они соответствуют политике Google Play. Google проверяет соблюдение разработчиками Соглашения о распространении с помощью автоматизированной системы. Это гарантирует, что они следуют правилам работы с платежной информацией, правилам сбора данных и другим не менее важным требованиям.

Если автоматическая проверка обнаруживает что-либо подозрительное во время этих процедур, приложение помечается для ручной проверки аналитиком безопасности Google. Кроме того, Google может анализировать приложения, загруженные из сторонних источников, таким же образом, если вы разрешили работу Play Protect для улучшения обнаружения вредоносных приложений в настройках безопасности вашего телефона.

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Этот необязательный параметр помогает Google разрабатывать новые способы обнаружения вредоносной активности приложений. В сочетании с такими вещами, как отчеты третьих лиц, которые обнаружили такое ПО, алгоритмы защиты могут уберечь вас от многих опасностей, которые вы сами создаете вокруг себя.

Ничто никогда не бывает идеальным и Google Play Protect тоже иногда дает сбои, но провести такую работу без нее было бы не просто сложно, а скорее даже невозможно. Такая система защищает нас от злоумышленников и прощает многие ошибки и беспечность. Даже если она что-то пропустит мимо себя, она все равно предотвратит многие трудности. Тем более, она продолжает учиться и развиваться, чтобы стать еще лучше.