WhatsApp готовит большое обновление. Некоторых функций нет даже в Телеграме

После того как запрещенная в России компания Meta приобрела мессенджер WhatsApp, складывается ощущение, что он остановился в своем развитии. Если посмотреть на то, что представляет из себя на сегодняшний день Телеграм и Ватсап, можно сделать вывод, что последний безнадежно отстал. Судя по всему, это стали осознавать и разработчики зеленого мессенджера и решили переломить печальную тенденцию. С конца прошлого года в него регулярно добавляют новую функциональность. Чего стоит только возможность штатными средствами перенести чаты с Андроида на Айфон.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ НА САЙТЕ

Но на этом Ватсап решил не останавливаться и продолжает анонсировать все новые и новые возможности. Они не появятся разом в одном обновлении, а будут добавляться частями в течение определенного времени. Давайте разберемся, что нового ждет пользователей в ближайших обновлениях WhatsApp.

Можно ли скрыть номер в Ватсапе

Последнее время многие крупные компании сходят с ума по безопасности и конфиденциальности. С одной стороны, это хорошо. У пользователей появляется значительно больше вариантов, чтобы сохранить тайну переписки и какие-то личные данные. С другой стороны, подобное помешательство кажется абсурдным с учетом того, что все крупные компании так или иначе знают про нас огромное количество информации, начиная от устройств, которыми мы пользуемся, и заканчивая тем, что мы ищем и покупаем в интернет-магазинах. Но все же новые функции, касающиеся безопасности, появляются практически во всех популярных программах.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Недавно мы рассказывали, что ожидает пользователей Ватсапа в части безопасности в ближайших обновлениях. В двух словах напомню:

Появится возможность скрывать время последнего посещения от конкретных контактов из вашей телефонной книги.

от конкретных контактов из вашей телефонной книги. Отсутствие уведомления о выходе из группы.

Блокировка создания скриншотов с отдельных фотографий и видео.

Причем последняя функция на момент выхода станет эксклюзивом Ватсапа. Подобной возможности нет даже в Телеграме, который славится своей заботой о пользователях. Фотографию, для которой установлен запрет на снятие скриншота, нельзя будет ни переслать, ни сохранить. Многие пользователи после внедрения этой функции смогут без какого-то страха отправлять личные снимки и точно будут уверены, что они не могут быть использованы для каких-то противоправных действий.

Восстановить удаленные сообщения в Ватсапе

Но одной только безопасностью новые возможности Ватсапа не ограничиваются. Теперь в случае ошибочного удаления сообщения можно без каких-либо проблем восстановить его. Это касается тех сообщений, которые вы удаляли только для себя, при этом сохранив для собеседника. Сделана эта функция для того, чтобы пользователь мог исправить ошибку, если случайно стер не то сообщение либо планировал удалить его для всех, но нажал не на ту кнопку.

К сожалению, на текущий момент не ясно, сколько времени будет отведено пользователю на отмену удаления, но будем надеяться, что достаточно, чтобы можно было понять свою ошибку и исправить ее. Также в новой версии администраторы групп получат возможность удалить любое сообщение в групповом чате. Это даст админам возможность значительно качественней модерировать свои группы. Однако надо иметь в виду, что WhatsApp оставит для всех пользователей уведомление, что сообщение было удалено администратором группы.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ И ПООБЩАЙСЯ С НАШИМИ АВТОРАМИ В ЖИВУЮ

Одной из самых странных и не до конца понятных лично для меня функций Ватсапа на текущий момент являются статусы. По сути, это аналог историй ВКонтакте или запрещенного в России Инстаграма. Фотографии или видео в таких статусах исчезают через 24 часа после публикации. Однако из-за того, что они расположены на отдельной от всех чатов вкладке, их не так удобно просматривать, как в обозначенных выше социальных сетях. В WhatsApp решили исправить эту оплошность и объединить раздел статус и чаты. Теперь просматривать их можно будет прямо из списка всех ваших диалогов и групп. Считаю, что с подобным обновлением функция станет явно значительно более востребованной.

Сообщества в Ватсапе

Но самым значимым и ожидаемым нововведением мессенджера должны стать сообщества, которые были анонсированы еще в апреле и только сейчас появились в бета-версии приложения для Андроид. По сути, сообщества можно назвать аналогами групп в социальной сети ВКонтакте. В каждом сообществе можно создать несколько отдельных групп и вести в каждой из этих групп вести отдельные беседы на разные темы.

На текущий в момент создания сообщества можно добавить до 10 групп с поддержкой 512 участников. Не такое большое количество, как в чатах или каналах в Телеграме. Но и предназначение у сообществ немного другое. В отличие от каналов, создаваться они будут для общения, а не для публикации новостей и просто интересных постов.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ПУЛЬС. БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ ВСЕ НОВОЕ САМЫМ ПЕРВЫМ

Остается надеяться, что к моменту запуска разработчики увеличат или совсем уберут лимиты на количество участников и групп в сообществах, чтобы пользователи не были ограничены ничем и могли беспрепятственно общаться друг с другом на заданные темы.

Все эти нововведения немного задержались. Им следовало появится значительно раньше, но лучше поздно, чем никогда. Главное, что разработчики наконец-то это поняли и начали активно догонять конкурентов. Будем надеяться, что на этом внедрение новых возможностей не закончится, и пользователи будут получать все больше классных функций.