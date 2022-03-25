Google запретит сервисы Google Play на российских Android-смартфонах. Что это значит

Несмотря на то совершать покупки в Google Play и оплачивать подписки нельзя уже больше двух недель, как и пользоваться Google Pay, официально свои сервисы в России Google не отключала. Однако вероятность такого исхода обсуждается на правительственном уровне. Поэтому в Минцфиры даже разработали проект собственного магазина приложений, которым можно будет пользоваться в случае блокировки официального каталога. Однако на днях неожиданно выяснилось, что Google перестала лицензировать свои сервисы для российских смартфонов. Разберёмся, что это значит и как затронет всех нас.

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По данным Mobile-Review, Google отказала в дальнейшем лицензировании российских смартфонов. Это значит, что теперь отечественные аппараты не смогут использовать системные службы Google, Google Play и другие сервисы. Несмотря на это, доступ к Android для них закрыт не будет. Операционка и дальше будет доступна без ограничений.

Сервисы Google Play — что это

Звучит странно, согласен. В чём логика отключения сервисов Google при сохранении доступа к Android? Но она есть. Дело в том, что поисковый гигант распространяет свою операционку свободно и бесплатно. Любой производитель может установить её на свои смартфоны, планшеты и другие устройства. Но, чтобы ОС стала полноценной, ей нужны сервисы Google.

Это не только Google Play, но и системные службы Google Mobile Services и Google Play Services. Они отвечают за рассылку пуш-уведомлений, экономию энергии, резервное копирование, фоновое обновление контента в приложениях, автозагрузку апдейтов из Google Play и многие другие процессы. Без них смартфон будет работать не полноценно.

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Но важно понимать, что речь идёт не обо всех смартфонах, а только об аппаратах российских брендов, таких как Highscreen, Яндекс, BQ, Digma, INOI, YotaPhone, TaigaPhone и т.д. То есть и старые, и новые устройства международных компаний вроде Samsung, Xiaomi, Honor и других в России будут работать с сервисами Google так же, как и раньше, потому что поисковый гигант сертифицирует их все сразу, а не для какой-то страны конкретно.

Переживать за то, что ваши смартфоны, которые уже есть у вас на руках или которые только можете купить здесь и сейчас, могут лишиться сервисов Google, не стоит. Для того, чтобы отключить службы GMS, необходимо выпустить новый смартфон без лицензии и завезти его в страну физически. Но даже тогда сервисы не будут работать только на нём. Вспомните Huawei. Абсолютно все аппараты, которые она выпустила до санкций, продолжают работать с GMS до сих пор.

Что будет со смартфонами в России

Лицензирование сервисов Google стоит денег. Несколько лет назад весь пакет служб поискового гиганта стоил 40 долларов. Сегодня, вероятно, цена другая, потому что компания разрешила производителям покупать только те сервисы, которые им нужны. Но даже если цена снизилась вдвое, это почти ничего не меняет. Ведь другого выхода, кроме как оформить лицензию, у них нет.

Почему нет? Да потому что, чтобы заставить смартфон работать полноценно, рассылать уведомления, обновляться в фоне и делать всё то, что ему позволяют делать сервисы, нужен такой же пакет сервисов. А его нет почти ни у кого. Ведь всегда проще заплатить деньги Google за уже готовый продукт, чем разрабатывать такой же самостоятельно с нуля.

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По сути, запрет на лицензирование сервисов Google для российских смартфонов повторяет историю Huawei. В 2019 году, когда США наложили на китайскую компанию санкции, поисковый гигант отозвал у неё лицензию на свои службы. Но у Huawei были ресурсы, чтобы сделать замену, и она их сделала, представив через полгода Huawei Mobile Services.

У российских производителей такой возможности скорее всего нет. Поэтому они должны будут найти замену. Например, у Huawei, которая без проблем лицензирует свои сервисы. Но если раньше отечественные бренды не очень хотели ими пользоваться, потому что рисковали сами попасть под санкции, то теперь у них просто не остаётся другого выхода.