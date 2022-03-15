Чем заменить WhatsApp, если его заблокируют в России

Роскомнадзор уже заблокировал Instagram и Facebook в России, теперь туча нависла над YouTube. Если перспективы видеохостинга туманны (да и заменить его вполне реально), то с WhatsApp пока нет никаких проблем. Но, как вы уже поняли, в 2022 году все может случиться. Тем не менее, мы не будем ждать у моря погоды и попробуем разобраться, что будет с мессенджером, чем его заменить и как предварительно сохранить все данные, чтобы не потерять их, если WhatsApp заблокируют в России.

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Блокировка Ватсап в России

Meta в последнее время откровенно ходит по краю и рискует, что ее сервисы будут заблокированы в России. Если Facebook оказался не такой уж большой потерей для многих, то с Instagram пользователям расстаться оказалось не так-то просто: мои знакомые до сих пор пытаются пользоваться им с помощью VPN. Если причины, по которым заблокировали Instagram и Facebook в целом понятны, то с WhatsApp все немного иначе.

В свете последних событий пользователям кажется, что элементарный сбой в работе — это внезапно начавшаяся блокировка WhatsApp. Паниковать, конечно же, не стоит: если по каким-то причинам вы не можете зайти в WhatsApp, то нужно попробовать несколько способов.

Проверьте, есть ли сбои в WhatsApp вот на этой странице. Сервера время от времени «падают». Возможно, проблема из-за этого.

вот на этой странице. Сервера время от времени «падают». Возможно, проблема из-за этого. Перезапустите WhatsApp . Закройте приложение и запустите его заново.

. Закройте приложение и запустите его заново. Отключите VPN . Из-за работы функции могут случаться ошибки в приложениях.

. Из-за работы функции могут случаться ошибки в приложениях. Обновите WhatsApp на телефоне. Версия приложения устарела и для корректной работы лучше обновить его.

Кстати, неопределенностью, связанной с блокировкой WhatsApp в России, уже успели воспользоваться мошенники. Они отправляют людям сообщения в которых сказано, что приложение станет платным. Чтобы этого не допустить, нужно переслать его другим пользователям. Meta уже давно все опровергла — рекомендуем и вам не поддаваться панике и не доверять слухам. Все работает.

Чем заменить Гугл-сервисы и другие приложения, которые ушли из России

Что использовать вместо Ватсапа

WhatsApp немного потерялся во времени и уступает в функциональности Telegram, который давно уже стал отдельной многофункциональной платформой, нежели просто мессенджером. Поэтому рекомендуем присмотреться к отличным аналогам WhatsApp — они с легкостью заменят вам мессенджер от Meta.

Telegram — самый популярный мессенджер, который превратился в многофункциональную платформу. В нем есть функция видеоконференций, групповых аудиозвонков, создания каналов и понятный интерфейс. Ну, вы и так все знаете.

Signal — самый безопасный мессенджер по мнению многих пользователей. Он имеет открытый исходный код, благодаря чему каждый может убедиться в его работоспособности или найти баги. В приложении есть все необходимые функции для защиты переписки , в том числе, исчезающие сообщения или вход по отпечатку пальца.

, в том числе, исчезающие сообщения или вход по отпечатку пальца. ICQ — мессенджер, который внешне ничем не отличается от WhatsApp . Разработчики переделали его до неузнаваемости и адаптировали под современные устройства. В нем можно совершать видеозвонки, создавать группы, пользоваться привычными стикерами и гифками.

. Разработчики переделали его до неузнаваемости и адаптировали под современные устройства. В нем можно совершать видеозвонки, создавать группы, пользоваться привычными стикерами и гифками. Яндекс.Мессенджер — удобное приложение для работы в экосистеме компании. Подумать только: с помощью него можно не только чатиться с друзьями, но и совершать звонки на Яндекс.Станцию , надиктовывать сообщения другим пользователям и читать новости в каналах, которые напоминают Telegram. Поначалу приложение может показаться непривычным, но это быстро проходит.

, надиктовывать сообщения другим пользователям и читать новости в каналах, которые напоминают Telegram. Поначалу приложение может показаться непривычным, но это быстро проходит. ТамТам — еще один прикольный мессенджер от Mail.ru, в котором есть необходимые функции. Видеозвонки, чаты, каналы — все, как мы любим. Большой плюс ТамТам — отправка сообщений даже при слабом интернет-соединении. Увы, но это большая проблема для WhatsApp и Telegram, которые не могут отправить сообщение, когда на индикаторе два деления Е. Проверил на своем смартфоне — отправляет!

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Как перенести чат из Ватсапа в Телеграм

WhatsApp имеет функцию резервного копирования, но в случае блокировки мессенджера это никак не поможет. Чтобы сохранить все важные данные, необходимо вручную перенести чаты в другой мессенджер. Например, в Телеграм. Рассказываем, как это сделать.

Откройте WhatsApp на телефоне.

Выберите тот чат, который хотите перенести.

Нажмите на аватар контакта и выберите «Экспорт чата».

После этого выберите чат в Telegram, куда его необходимо отправить.

Подтвердите перенос.

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О блокировке WhatsApp переживать не стоит, но скопировать данные все же стоит. На момент написания статьи у меня перестал работать WhatsApp Desktop — возможно, это просто сбой, но, на всякий случай, лучше перестраховаться.