Прогиб засчитан: Huawei удаляет приложения российских банков из AppGallery и не только

Несмотря на то что большинство смартфонов, которые продаются на российском рынке, имеют китайское происхождение, риск их отключения от сервисов Google по-прежнему есть. Если поисковый гигант решит заблокировать GMS на территории России, никто ему в этом не помешает, потому что системные службы не являются частью Android, а распространяются как самостоятельная надстройка. Поэтому, чтобы избежать возможных осложнений, я рекомендовал всем покупать смартфоны Huawei, которые не зависят от Google совсем, а значит, и отключать там будет нечего. Но я ошибался.

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Оказывается, Huawei по-прежнему очень сильно зависит от США и решений, которые они принимают. Поэтому полагаться на этот бренд, несмотря на показную независимость от Google, судя по всему, тоже нельзя. Вы сразу со мной согласитесь, когда поймёте, что происходит на самом деле.

Huawei удалила приложений российских банков

Не далее как вчера вечером Huawei неожиданно для всех удалила из своего магазина приложений AppGallery мобильные клиенты российских банков, попавших под санкции: ВТБ, Открытия и Промсвязьбанка. Правда, приложений Совкомбанка и Новикомбанка в каталоге тоже обнаружить не удалось.

Кто-то скажет, невелика потеря. Тем более, что Android позволяет устанавливать приложения напрямую с сайтов самих банков в виде APK либо пользоваться их веб-версиями. Однако этим дело не ограничилось. Как сообщил MR, некоторые разработчики из России обнаружили, что Huawei отключила их учётные записи, запретив размещение приложений в AppGallery. Несмотря на то что отключение произошло как-то выборочно, тех, кому запретили доступ к каталогу, оказалось немало.

Очевидно, что произошедшее — не случайность, а целенаправленная мера воздействия, пусть даже и вынужденная. Я допускаю, что руководство Huawei принимало придумало это не самостоятельно, а под давлением. Но в компании явно не захотели провоцировать США и попадать под ещё более серьёзные санкции. Поэтому было решено просто удалить приложения российских банков и не накликивать на себя беду.

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Ситуация немного проясняется, когда начинаешь разбираться и понимаешь, что Huawei сегодня довольно сильно зависит от США. Возможно, вы обратили внимание, что фирменные смартфоны уже давно не используют процессоры Kirin, которые Huawei разрабатывала самостоятельно, а перешли на чипсеты Qualcomm.

США тщательно дозируют объёмы поставок полупроводников, из-за чего Huawei фактически находится на коротком поводке. А ведь полупроводники используются не только в смартфонах, но и в телеком-оборудовании, которое Huawei поставляет во многие страны мира, в том числе и в Россию, где оно применяется местными операторами сотовой связи.

Huawei в России запретили?

По данным Forbes, Huawei, испугавшись вторичных санкций, временно свернула продажи телеком-оборудования, чтобы пересмотреть продуктовую линейку, которая поставляется на российский рынок. Компания хочет исключить из неё те товары, которые используют американские технологии. Но поскольку таковых в её ассортименте не очень много, можно ожидать серьёзного сокращения модельного ряда.

Скорее всего, речь сейчас идёт не о мобильных устройствах бренда. В конце концов, на потребительскую электронику санкции США и ЕС пока не распространяются. Ограничения затронут телеком-оборудование и системы хранения данных. Несмотря на то что напрямую нас с вами это не затронет, по итогу пострадают операторы и дата-центры, что в свою очередь негативно отразится и на потребителях.

Что всё это значит? А то, что Huawei очевидно не является полностью самостоятельной в принятии каких-либо решений по дальнейшему развитию на российском рынке. Следовательно, если компания остановила поставки телеком-оборудования, а также удалила из AppGallery приложения российских банков, попавших под санкции США, то она может пойти и дальше.

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Насколько дальше — вопрос открытый. Например, я бы не исключал полного ухода с российского рынка мобильных устройств. Сегодня это звучит совершенно нереалистично. Но выше я уже говорил, что Qualcomm поставляет Huawei ограниченный объём процессоров. Соответственно, китайцы выпускают свои смартфоны только по количеству поставленных им чипсетов.

А, если США пригрозит Huawei остановкой поставок «камней», то ей не останется ничего другого, кроме как покинуть наш рынок. Думаю, такая перспектива вполне реальна. Тем более, что сейчас доля Huawei на российском рынке смартфонов уже не так велика, как раньше. Поэтому, как бы ни прискорбно было это признавать, но полагаться на Huawei мы с вами больше не сможем. Ведь ещё больше проблем, чем сейчас, ей явно не нужно.