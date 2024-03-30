Как определить процессор на смартфоне и сравнить его характеристики с другими чипами

Как ни крути, а главным компонентом смартфона является его процессор. Пускай многие думают, будто важен он исключительно геймерам, знающие люди прекрасно понимают, что от модели чипсета и ее характеристик напрямую зависит скорость и время работы, а также качество съемки на камеру. Но, несмотря на всю важность железа, большинство владельцев мобильных устройства даже не в курсе, какой процессор на телефоне. Пришло время исправить недоразумение! В этом материале вы узнаете о способах определения характеристик процессора, их влиянии на работу устройства и о вариантах сравнения чипов.

Как узнать процессор на телефоне

Прежде всего нам нужно разобраться, как узнать модель процессора на Андроид. Это начальная точка, которая в будущем поможет определить характеристики и провести их сравнение для выявления лучшего чипа. А способов узнать процессор смартфона существует несколько.

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Настройки Android-смартфона

Обычно модель процессора телефона указывается в его настройках. Получить доступ к ним можно следующим образом:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне» и при необходимости откройте дополнительную вкладку «Подробная информация и характеристики». Изучите пункт «Процессор».

Информация здесь, как правило, носит поверхностный характер, ведь указывается исключительно название процессора на Андроид и в лучшем случае его тактовая частота. Впрочем, зная модель, можно отправиться за поиском дополнительной информации в интернет или воспользоваться другим способом определения чипсета.

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Сайт производителя смартфона магазина

Если устройства нет на руках, или сведений в настройках кажется вам недостаточно, можно определить процессор телефона через интернет. В таком случае важно использовать проверенные источники. Лучший вариант — сайт производителя смартфона, но также допустимо изучать информацию в интернет-магазинах.

Здесь сведений уже побольше, но иногда производители смартфонов скрывают модель чипа, отчего даже интернет-магазины ничего не говорящей информацией о количестве ядер. Впрочем, у нас в кармане есть 100-процентный способ узнать процессор телефона, если устройство на руках.

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Приложение AIDA64 и его аналоги

Получить информацию о характеристиках процессора на Андроид можно при помощи специальных приложений наподобие AIDA64. Установите программу и выполните пару простых шагов:

Запустите AIDA64. Перейдите в раздел «ЦП». Обратите внимание на пункт «Модель SoC».

Если по каким-то причинам вам хочется скачать другое приложение для определения процессора, воспользуйтесь программой CPU-Z или «Информация об устройстве». Все нужное найдется и здесь.

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Самые важные характеристики процессора

Узнав модель процессора и ее параметры, нужно тщательно переварить информацию. Как уже было сказано ранее, количество ядер ЦП не играет принципиальную роль, так как 99% чипов являются восьмиядерными. Поэтому главными характеристиками процессора можно назвать следующие:

Частота ядер CPU. Чем она выше, тем мощнее процессор.

Чем она выше, тем мощнее процессор. Модель ядер CPU. Чем новее, тем выше производительность чипа при равной частоте.

Чем новее, тем выше производительность чипа при равной частоте. Количество ядер GPU. В отличие от ядер центрального процессора, количество графических ядер может отличаться. Чем больше, тем лучше.

В отличие от ядер центрального процессора, количество графических ядер может отличаться. Чем больше, тем лучше. Частота ядер GPU. По аналогии с ЦП действует правильно «больше — лучше».

По аналогии с ЦП действует правильно «больше — лучше». Тип ОЗУ и ПЗУ. От поддерживаемого типа оперативной и постоянной памяти напрямую зависит скорость работы устройства при выполнении базовых задач. Чем новее, тем лучше.

От поддерживаемого типа оперативной и постоянной памяти напрямую зависит скорость работы устройства при выполнении базовых задач. Чем новее, тем лучше. Техпроцесс процессора. Важная характеристика, при анализе которой действует обратное правило «меньше — лучше». Чем тоньше техпроцесс, измеряемый в нанометрах, тем меньше энергии при прочих равных выделяет чип, а это сильно влияет на автономность устройства.

Также не лишним будет узнать поддерживаемые типы камер, версию модуля связи, Bluetooth и других интерфейсов, а еще количество баллов процессора в AnTuTu и прочих тестах.

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Сравнение процессоров смартфонов

От объема полученных сведений может заболеть голова, из-за чего отпадет всякое желание сравнивать процессоры на Андроид. Но есть полезный ресурс nanoreview.net, который поможет систематизировать информацию:

Откройте страницу сравнения характеристик процессоров. Введите названия двух чипов. Нажмите кнопку «Сравнить».

Достоинство этого сайта заключается в его запредельном уровне информативности и наглядности. Даже если вы не понимаете, какая характеристика процессора важнее, ресурс подсвечивает преимущества двух отобранных моделей и оценивает их по нескольким параметрам, используя 100-балльную шкалу.