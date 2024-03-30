Как определить процессор на смартфоне и сравнить его характеристики с другими чипами

Как ни крути, а главным компонентом смартфона является его процессор. Пускай многие думают, будто важен он исключительно геймерам, знающие люди прекрасно понимают, что от модели чипсета и ее характеристик напрямую зависит скорость и время работы, а также качество съемки на камеру. Но, несмотря на всю важность железа, большинство владельцев мобильных устройства даже не в курсе, какой процессор на телефоне. Пришло время исправить недоразумение! В этом материале вы узнаете о способах определения характеристик процессора, их влиянии на работу устройства и о вариантах сравнения чипов.
Содержание
Как узнать процессор на телефоне
Прежде всего нам нужно разобраться, как узнать модель процессора на Андроид. Это начальная точка, которая в будущем поможет определить характеристики и провести их сравнение для выявления лучшего чипа. А способов узнать процессор смартфона существует несколько.
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Настройки Android-смартфона
Обычно модель процессора телефона указывается в его настройках. Получить доступ к ним можно следующим образом:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел «О телефоне» и при необходимости откройте дополнительную вкладку «Подробная информация и характеристики».
- Изучите пункт «Процессор».
Информация здесь, как правило, носит поверхностный характер, ведь указывается исключительно название процессора на Андроид и в лучшем случае его тактовая частота. Впрочем, зная модель, можно отправиться за поиском дополнительной информации в интернет или воспользоваться другим способом определения чипсета.
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Сайт производителя смартфона магазина
Если устройства нет на руках, или сведений в настройках кажется вам недостаточно, можно определить процессор телефона через интернет. В таком случае важно использовать проверенные источники. Лучший вариант — сайт производителя смартфона, но также допустимо изучать информацию в интернет-магазинах.
Здесь сведений уже побольше, но иногда производители смартфонов скрывают модель чипа, отчего даже интернет-магазины ничего не говорящей информацией о количестве ядер. Впрочем, у нас в кармане есть 100-процентный способ узнать процессор телефона, если устройство на руках.
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Приложение AIDA64 и его аналоги
Получить информацию о характеристиках процессора на Андроид можно при помощи специальных приложений наподобие AIDA64. Установите программу и выполните пару простых шагов:
- Запустите AIDA64.
- Перейдите в раздел «ЦП».
- Обратите внимание на пункт «Модель SoC».
Если по каким-то причинам вам хочется скачать другое приложение для определения процессора, воспользуйтесь программой CPU-Z или «Информация об устройстве». Все нужное найдется и здесь.
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Самые важные характеристики процессора
Узнав модель процессора и ее параметры, нужно тщательно переварить информацию. Как уже было сказано ранее, количество ядер ЦП не играет принципиальную роль, так как 99% чипов являются восьмиядерными. Поэтому главными характеристиками процессора можно назвать следующие:
- Частота ядер CPU. Чем она выше, тем мощнее процессор.
- Модель ядер CPU. Чем новее, тем выше производительность чипа при равной частоте.
- Количество ядер GPU. В отличие от ядер центрального процессора, количество графических ядер может отличаться. Чем больше, тем лучше.
- Частота ядер GPU. По аналогии с ЦП действует правильно «больше — лучше».
- Тип ОЗУ и ПЗУ. От поддерживаемого типа оперативной и постоянной памяти напрямую зависит скорость работы устройства при выполнении базовых задач. Чем новее, тем лучше.
- Техпроцесс процессора. Важная характеристика, при анализе которой действует обратное правило «меньше — лучше». Чем тоньше техпроцесс, измеряемый в нанометрах, тем меньше энергии при прочих равных выделяет чип, а это сильно влияет на автономность устройства.
Также не лишним будет узнать поддерживаемые типы камер, версию модуля связи, Bluetooth и других интерфейсов, а еще количество баллов процессора в AnTuTu и прочих тестах.
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Сравнение процессоров смартфонов
От объема полученных сведений может заболеть голова, из-за чего отпадет всякое желание сравнивать процессоры на Андроид. Но есть полезный ресурс nanoreview.net, который поможет систематизировать информацию:
- Откройте страницу сравнения характеристик процессоров.
- Введите названия двух чипов.
- Нажмите кнопку «Сравнить».
Достоинство этого сайта заключается в его запредельном уровне информативности и наглядности. Даже если вы не понимаете, какая характеристика процессора важнее, ресурс подсвечивает преимущества двух отобранных моделей и оценивает их по нескольким параметрам, используя 100-балльную шкалу.