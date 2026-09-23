После компании MediaTek, которая на днях выпустила свой топовый чип Dimensity 9600 Pro, своё новое поколение флагманских процессоров для Android-смартфонов представила компания Qualcomm. И сделала она кое-что неожиданное: вместо одного чипа выпустила сразу два: Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Объясняю, чем они отличаются друг от друга и от предыдущего поколения, и в каких смартфонах появятся.

Почему Qualcomm выпустила два чипа вместо одного

Раньше у Qualcomm был один флагманский чип в год — все производители получали одно и то же, как это было со Snapdragon 8 Elite Gen 5. В этот раз компания разделила линейку на два уровня. Одни производители хотят максимум возможного, другие — разумный баланс цены и производительности, и в итоге мы имеем:

Snapdragon 8 Elite Gen 6 — стандартная флагманская платформа. Мощный, современный, 2 нм. Получат обычные флагманы.

— стандартная флагманская платформа. Мощный, современный, 2 нм. Получат обычные флагманы. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — версия с приставкой Extreme. Тот же базовый процессор, но с более мощной графикой, расширенными ИИ-возможностями и продвинутыми камерными функциями. Получат топовые флагманы и игровые смартфоны.

Оба чипа производятся по 2-нм техпроцессу — это пока передний край технологий в мобильной индустрии. О том, что такое техпроцесс, читайте в нашем отдельном материале.

Что нового в обоих чипах относительно предыдущего поколения

Если сравнивать новинку со Snapdragon 8 Elite Gen 5, который стоит в актуальных POCO F9 Ultra и Galaxy S26, разница будет ощутимая. Главное достижение — оба новых чипа стали первыми мобильными процессорами в истории с частотой 5 ГГц. Процессорные ядра Qualcomm Oryon разогнались до 5 ГГц на двух самых быстрых ядрах, ещё шесть работают до 4 ГГц. Для понимания: у Snapdragon 8 Elite Gen 5 максимальная частота составляла около 4.32 ГГц.

Что это даёт на практике:

Скорость процессора : Snapdragon 8 Elite Gen 6 быстрее предыдущего поколения на 10%, Extreme-версия — на 13%;

: Snapdragon 8 Elite Gen 6 быстрее предыдущего поколения на 10%, Extreme-версия — на 13%; Энергоэффективность : оба чипа тратят на 37% меньше энергии при той же нагрузке — смартфоны будут жить дольше и меньше греться;

: оба чипа тратят на 37% меньше энергии при той же нагрузке — смартфоны будут жить дольше и меньше греться; Память: поддержка нового стандарта LPDDR6 и накопителей UFS 5.0 — работа с приложениями и файлами станет заметно быстрее.

Модем тоже обновился: скорость загрузки по 5G выросла до 14.8 Гбит/с. Появилась поддержка Wi-Fi 8 со скоростью до 11.6 Гбит/с. Обсудить новинки можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Чем Extreme отличается от обычной версии — три ключевых отличия

Если процессорная часть у обоих чипов одинаковая, то в остальном разрыв уже заметный:

Графика для игр . В Extreme-версии прирост производительности видеочипа — 44% против 35% у обычной. Но главное не цифры, а технология: Extreme получил Adreno Neural Fusion с матричными ядрами для ИИ. Это означает, что нейросеть прямо в процессе игры занимается масштабированием картинки и генерацией дополнительных кадров — примерно то же, что DLSS у Nvidia, но прямо в смартфоне. Плюс 18 МБ высокопроизводительной памяти видеочипа против меньшего объёма у обычной версии.

. В Extreme-версии прирост производительности видеочипа — 44% против 35% у обычной. Но главное не цифры, а технология: Extreme получил Adreno Neural Fusion с матричными ядрами для ИИ. Это означает, что нейросеть прямо в процессе игры занимается масштабированием картинки и генерацией дополнительных кадров — примерно то же, что DLSS у Nvidia, но прямо в смартфоне. Плюс 18 МБ высокопроизводительной памяти видеочипа против меньшего объёма у обычной версии. ИИ-вычисления . Нейропроцессор Extreme быстрее на 35% против 14% у обычного, а объём его встроенной памяти увеличен на 50%. Это важно для работы языковых моделей и ИИ-агентов прямо на устройстве без интернета.

. Нейропроцессор Extreme быстрее на 35% против 14% у обычного, а объём его встроенной памяти увеличен на 50%. Это важно для работы языковых моделей и ИИ-агентов прямо на устройстве без интернета. Камера. Extreme поддерживает запись видео 8K при 60 fps и 4K при 240 fps — обычная версия ограничена 8K при 30 fps и 4K при 120 fps. Плюс у Extreme тройной ISP для более сложных камерных сценариев.

Простая аналогия: если обычный Gen 6 — это мощный флагманский чип для всего, то Extreme — версия для тех, кому нужен максимум именно в играх, ИИ-функциях и видеосъёмке.

Какие смартфоны получат новые процессоры

Qualcomm назвала производителей, которые выпустят смартфоны на новых платформах: HONOR, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, vivo, Xiaomi и ZTE. По части устройств распределение чипов уже известно. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 подтверждён для:

Xiaomi 18 Pro Max;

HONOR Magic 9 Pro Max;

iQOO 16;

OnePlus 16;

vivo X500 Ultra;

RedMagic 12 Pro+;

Motorola Signature 27.

Стандартную версию процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит Xiaomi 18 Pro, и он станет первым смартфоном на этом чипе (ждём анонс уже 23 сентября). Список будет расширяться — другие производители объявят свои модели в ближайшие недели. Первые смартфоны на новых платформах выйдут уже в конце сентября—октябре 2026 года. Актуальные новости о смартфонах на Snapdragon 8 Elite Gen 6 публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.