5 неочевидных причин, почему вашему смартфону нужен мощный процессор

Многие люди ошибочно полагают, что мощный процессор в смартфоне нужен исключительно мобильным геймерам, а всем остальным хватит производительности устройства за 10-15 тысяч рублей. Если вы не из тех, кто ценит быстродействие системы, то с этим утверждением можно согласиться частично или даже полностью. Однако высокий уровень производительности, обеспечивающий плавную работу интерфейса, и позволяющий играть на максималках, — далеко не единственная причина, которая заставляет купить телефон с хорошим процессором.

Разрешение экрана телефона

От выбора процессора во многом зависит то, какое разрешение получит дисплей телефона. Чем мощнее железо, тем больше информации мобильное устройство сможет выводить на экран. А чем выше разрешение, тем четче картинка.

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К счастью, сегодня даже слабые процессоры умеют выводить на экран изображение в разрешении FullHD, чего большинству пользователей будет достаточно. Однако, если вы решите найти девайс с более высоким показателем плотности пикселей, то встретите исключительно мощные смартфоны.

Скорость передачи данных

В отличие от решений начального уровня, мощные мобильные процессоры предлагают улучшенные стандарты беспроводной связи. К примеру, Helio G25, установленный в дешевых смартфонах, обеспечивает скорость скачивания до 300 Мбит/с, а флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 — до 10 000 Мбит/с.

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Конечно, высокая скорость передачи данных зачастую бывает избыточна. Но актуальные стандарты LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS помимо прочего способны предложить более стабильную работу. Поэтому на смартфонах с мощным железом быстрее и точнее определяется местоположение, сигнал Wi-Fi улавливается даже на почтенном расстоянии от роутера, а подключенные к устройству беспроводные наушники реже отключаются и лучше раскрываются за счет продвинутых кодеков Bluetooth.

Качество фото и видео на телефоне

Лучшие процессоры для телефона делают фото в более высоком разрешении, а их нейронный модуль качественнее обрабатывает изображение. На устройствах с одним и тем же сенсором и разными чипсетами качество картинки может отличаться кардинальным образом. Об этом я рассказывал в инструкции, как правильно выбрать смартфон с хорошей камерой.

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На смартфоне со слабым процессором вы вряд ли найдете ночной режим и уж тем более не сможете настроить его автоматическое включение. Также подобное устройство с высокой долей вероятности будет лишено электронной стабилизации видео. И это я еще не сказал о скорости съемки и дополнительных функциях, которые предлагает производительный смартфон.

Полезные функции смартфона

Оболочка слабых устройств лишена многих полезных опций, поскольку для их реализации нужен мощный процессор. Ярким тому свидетельством являются примеры из моего текста про функции дорогих смартфонов Xiaomi. В отличие от дешевых моделей, они предлагают:

суперобои MIUI;

следящий автофокус и запись видео в HDR10+;

опции для улучшения изображения при помощи ИИ (MEMC и другие).

Нечто похожее вы заметите и на смартфонах других марок. Производитель рад бы добавить функцию улучшения картинки при просмотре видео в низком разрешении в дешевый аппарат, но слабое железо не позволяет это сделать.

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Почему греется телефон

Многие владельцы слабых устройств жалуются на то, что у них сильно греется телефон. Причем это происходит не только в играх, но и при выполнении базовых задач вроде общения в мессенджере или просмотра видео. А наиболее частой причиной возникновения проблемы становится слабый процессор.

Низкий уровень производительности таких чипов дополняется старым техпроцессом. Так, если Helio G25 выполнен по норме 12 нм, то Snapdragon 8 Gen 2 имеет транзисторы с длиной канала 4 нм. Чем меньше это значение, тем холоднее при прочих равных будет процессор. Исключение — чипы Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, которые греются, невзирая на техпроцесс.

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Как бы то ни было, намного чаще девайс на хорошем процессоре меньше греется при выполнении базовых задач, чем устройство на слабом. А иногда, как в случае с Samsung Galaxy S23 Ultra, который неожиданно стал одним из лидеров рейтинга автономности смартфонов 2023 года, актуальный техпроцесс позволяет смартфону дольше работать от одного заряда. Правда, это сложно назвать устоявшейся тенденцией.