Нужен телефон с хорошей камерой? Выбирайте один из этих

Сегодня голосовая связь практически отходит на второй план при выборе подходящего флагманского устройства. На смену ей пришло качество камеры, ставшее одним из главных факторов при покупке телефона. Производители делают все возможное, чтобы поместить передовые сенсоры в, казалось бы, невероятно большие телефоны, и подкрепить их не просто грамотными, а новыми и даже передовыми алгоритмами обработки изображений и программными функциями. Но не все смартфоны достойны того, чтобы считаться настоящими камерофонами, если сейчас вообще применимо такое слово. Мы выбрали несколько если не лучших, ведь это субъективно, то точно очень хороших моделей. Давайте о них и поговорим, если выдумали купить себе смартфон, который будет делать не стыдные фотографии.

Google Pixel 8 Pro — самый хороший Пиксель

В каком-то смысле Google потратила последние несколько поколений Pixel на то, чтобы переосмыслить, что значит мобильная фотография. Впечатляет, что у нее это неплохо получилось. И эксперты, и пользователи хвалят Pixel 8 Pro за способность, казалось бы, читать мысли и делать идеальные снимки одним нажатием кнопки, а новые алгоритмические инструменты редактирования на основе машинного обучения делают их еще лучше.

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Такие инструменты, как Magic Editor и Best Take, в дополнение к другим новым функциям Pixel на базе искусственного интеллекта, расширяют возможности редактирования фотографий и видео.

Можно так же порадоваться улучшенному дисплею. Панель Pixel 7 Pro работала отлично, но в 8 Pro она превосходит все остальные на рынке. Кроме того, обещание Google обновлять Android в течение 7 лет делает гаджет и вовсе уникальным. Такой дерзости даже Apple себе не позволяла.

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Samsung Galaxy S23 Ultra — Самсунг с лучшей камерой

Пока еще актуальный флагман Samsung превосходит всех по всем параметрам, особенно когда речь идет о камере. Она оснащена четырьмя объективами, включая основной сенсор с разрешением 200 Мп. Наряду с ним есть два 10 Мп телеобъектива для 3- и 10-кратной перископической съемки, а еще вам будет предложен 12 Мп ультраширокоугольный объектив.

По сравнению с предыдущими поколениями, изменения не произвели фурор, но и не навредили. Пакет обработки изображений Samsung немного перенасыщен, и небольшое уменьшение количества инструментов постобработки точно не навредило бы.

По умолчанию снимки, сделанные с помощью основного сенсора, имеют разрешение 12 Мп, что улучшает работу в условиях низкой освещенности и облегчает дальнейшую обработку фотографий. Заодно сами изображения не теряют в насыщенности. Однако, если вы хотите делать снимки с полным разрешением 200 Мп, вы можете сделать это с помощью режима Pro камеры. Ночная съемка выглядит неплохо, хотя, как и у предшественника, она не идеальна. Например, серия Pixel справляется немного лучше.

Фронталка делает хорошие детализированные снимки, но ей не хватает ширины угла, чтобы втиснуть в кадр большую компанию. Тем не менее, Samsung Galaxy S23 Ultra не просто делает отличные снимки, он действительно представляет собой готовый инструмент на каждый день. У него прекрасный экран, отличная производительность и емкий аккумулятор. Он дорогой и большой, но вы наверняка знаете, на что идете, покупая такой флагман высшего уровня.

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Google Pixel 7a — выгодный телефон Google

В Google Pixel 7a установлен 64 Мп сенсор, и результаты уже привычно превосходны. Изображения, уменьшенные до 16 МП, выглядят яркими и привлекательными, но при этом не перенасыщенными. Работа в условиях низкой освещенности также порадовала: в сумерках камера хорошо различает разную интенсивность света, даже если небо иногда кажется чуть более голубым, чем есть на самом деле.

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Ультраширокая камера с разрешением 13 Мп имеет угол обзора 120 градусов (больше, чем у Pixel 7), и хотя это еще один хороший объектив, фотографии на него получаются немного темнее, чем с основного сенсора. Здесь нет телеобъектива, но цифровой зум хорош примерно до 2х. Захват видео также удовлетворительный с хорошей стабилизацией и детализацией в разрешении 1080p.

Из недостатков можно отметить, что телефон страдает от слабого времени автономной работы, а также имеет худший дисплей, чем у аналогичных по цене Pixel 7 или даже 8. В остальном это отличный гаджет, особенно за такую цену.

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Apple iPhone 15 Pro — Айфон с хорошей камерой

Актуальный компактный флагман Apple предлагает несколько убедительных причин купить его, если вы любите снимать видео профессионального качества. Как и следовало ожидать, программное обеспечение Apple для создания фотоснимков остается одним из лучших в своем роде. Есть отличная стабилизация, простой автоматический режим и в целом интуитивно понятный интерфейс.

Не случайно люди уже много лет снимают целые художественные фильмы с помощью iPhone, а последняя модель делает это еще лучше, чем когда-либо. В нем используется стабилизация со сдвигом матрицы, а не традиционная оптическая, как в большинстве телефонов на Android. Даже в движении видео получаются отличного качества.

Различные технологии записи видео дают iPhone заметное преимущество для серьезных видеографов. Большинство телефонов на базе Android снимают видео с использованием кодека HEVC, также известного как H.265. Он неплох и позволяет получить отличную запись, но он несколько сжат и не очень хорошо поддается редактированию, особенно если это делается на самом устройстве. iPhone позволяет использовать кодек Apple ProRes, который, хотя и не без потерь, записывает значительно больше данных, чем стандарт HEVC, к которому прибегают большинство телефонов. Также поддерживается так называемый Log color tracking.

И не надо вот тут начинать говорить, что там всего 8 ГБ оперативки. iOS сделана так, что для нее это даже больше, чем нужно, а ее закрытая экосистема делается только лучше. В этом ее большой плюс.

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Sony Xperia 1 V — лучший телефон Sony

Sony выпускает мало смартфонов, но они есть. Один из них Sony Xperia 1 V. Высочайшая производительность, долговечная батарея и впечатляющий дисплей делают его одним из лидеров в мире широкоформатных телефонов, даже если его сверхвысокое соотношение сторон кажется немного странным, но оно выбрано с упором на кинематограф и фирменный стиль компании.

Настоящая магия исходит от датчиков и программного обеспечения камеры, что неудивительно, учитывая историю производителя. На бумаге характеристики сенсоров не привлекают особого внимания, но на практике они соответствуют качеству, которое можно ожидать от компании, занимающей одно из лидирующих мест в мире фото- и видеокамер.

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Причина, по которой стоит выбрать этот смартфон для съемки, кроется в программной реализации, призванной имитировать настоящие профессиональные камеры. Тот, кто имеет опыт работы с камерами Alpha от Sony, почувствует себя по-настоящему «в своей тарелке» с этим смартфоном. Ни один другой производитель не предоставляет столь сложного управления в соответствии с профессиональной фотографией. Другая сторона этой медали, конечно, заключается в том, что этот смартфон требует изучения и плохо подходит для режима «достал-снял-убрал». Но это как спортивная машина — если уметь ей пользоваться, то добиться можно многого.

В этом смысле Sony — это правильный выбор, если вы готовы погрязнуть в настройках и прокачать свои скилы в фотографии и видео. Вот только дизайн у него довольно своеобразный, и многим он даже может показаться устаревшим. Но наши ожидания — это наши проблемы, ведь настоящие Сони-бои кайфуют от своих смартфонов.

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