Лучшие смартфоны OnePlus, которые точно стоит купить

OnePlus начала свою деятельность в 2014 году с OnePlus One, а сейчас это крупный производитель телефонов, который продает свои устройства более чем в 30 странах. Компания выпускает самые разные телефоны, а недавно дебютировала в сегменте складных устройств. Я сам пользовался некоторыми моделями этого бренда и был доволен ими, хотя и считаю движение компании в сторону бюджетных устройств поворотом не туда. Зато раскладушка была отличным решением. Учитывая такую биполярку в настроениях маркетологов бренда, стоит рассмотреть самые популярные модели более подробно.

OnePlus 11 — лучший OnePlus

OnePlus 11 по-прежнему остается фантастическим выбором, если вы хотите приобрести телефон OnePlus. Его отличает наличие обновлений, которые традиционно были присущи только моделям Pro — например, яркой QHD+ AMOLED-панели с частотой обновления 120 Гц, но за меньшие деньги. Он дешевле Galaxy S23 и Pixel 8 Pro, но при этом предлагает отличный набор камер, потрясающие внутренние компоненты и большой аккумулятор с технологией зарядки 100 Вт.

Аппаратная часть — еще одна область, где вы найдете много положительных моментов. Со Snapdragon 8 Gen 2 под капотом, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища для базовой версии OnePlus 11 соответствует даже ожиданиям требовательных геймеров. Хотя последние модели OnePlus были глючными из коробки, в этом смартфоне проблема ощущается не так остро — OxygenOS 14 на OnePlus 11 работает стабильно, а интерфейс прост и понятен в повседневном использовании. Хотя и не такой чистый, как в старых сборках OxygenOS, но пользоваться им приятно.

В итоге вы получаете выгодное предложение. OnePlus 11 обладает тем же уровнем аппаратного обеспечения, что и телефоны, которые стоят намного дороже, а еще вы получаете выдающиеся камеры, хорошее ПО и аккумулятор, которого хватает на целый день.

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OnePlus Open — зороший складной телефон

Если вы готовы перейти на складной телефон, OnePlus Open должен быть в начале вашего списка желаний. Технически это первый складной телефон OnePlus, но он был изготовлен в сотрудничестве с OPPO, поэтому в нем использованы все наработки, полученные в серии Find N за последние два года. В результате этого раскладушка получилась даже лучше, чем последний Galaxy Z Fold 5 от Samsung, ошибки которого тоже были учтены при создании этого устройства.

У Open плавный шарнир, которым легче пользоваться, и он полностью закрывается без складки. Но главное его отличие — почти полное отсутствие видимых складок. Они все равно есть, но при ежедневном использовании увидеть их очень сложно. Даже Galaxy Z Fold 5 в этом плане хуже.

А еще тут мы получаем хороший размер. Open меньше и намного легче, чем Galaxy Z Fold 5, а кожаная задняя панель позволяет легко держать его в руке. Мне также нравится матовая текстура на боковых сторонах. Дизайну раскладушки уделено много внимания, и это хорошо.

А еще этот смартфон предложит лучшие камеры, которые вы можете найти в складных устройствах на сегодняшний день. Программное обеспечение также имеет множество дополнительных функций, позволяющих в полной мере использовать возможности складного форм-фактора. Как бонус вы получаете более широкий корпус и нормальный внешний экран, а не вытянутый ”носок”, как у Galaxy Z Fold 5 и даже моего любимого Huawei Mate X3.

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OnePlus 11R — редкий смартфон

Главная претензия к OnePlus 11R заключается в том, что он продается только в Индии. Это очень неприятно, потому что цена, которую за него просят, просто смехотворна. По сути, он обладает лучшими характеристиками OnePlus 11, но при этом вы платите гораздо меньше. Поэтому, если у вас получится выгодно его купить, вы получите отличное устройство.

Конечно, экран не имеет динамического обновления, но вы все равно получаете яркую AMOLED-панель с частотой 120 Гц. Да, смартфон работает под управлением более старого Snapdragon 8+ Gen 1, но большой разницы в производительности вы не заметите. Сзади установлена хорошая 50 Мп камера, и хотя на ней нет логотипа Hasselblad, она обеспечивает такое же качество фотографий, что и OnePlus 11.

Единственный минус — вспомогательные камеры не так хороши, как в OnePlus 11, и вы не получите зум-объектива. Но если вам не нужен именно этот объектив, OnePlus 11R очень хорош, хотя его и не так просто купить за пределами Индии.

OnePlus Nord 3 — дешевый китайский смартфон

Первые два релиза Nord не сделали ничего особенного, но все изменилось с выходом Nord 3. Благодаря значительным улучшениям Nord 3 обладает всеми составляющими отличного телефона среднего класса.

Dimensity 9000 позволяет Nord 3 хорошо чувствовать себя в играх. По этому показателю телефоны линейки не дотягивали в последние два года, но теперь проблема решена. А еще телефон не выглядит таким громоздким, как в прошлом году, что придает устройству более современный внешний вид.

Но самое большое обновление коснулось камер. Nord 3 оснащен 50 Мп модулем, который делает отличные снимки в любой ситуации. В общих чертах можно сказать, что вы получаете более качественный сенсор и гораздо лучшую настройку программного обеспечения, в результате чего фотографии и видео выходит на уровень моделей даже более высокого класса. Кроме того, в этот раз установлена более емкая батарея на 5000 мАч, с возможностью зарядки на 80 Вт. Благодаря этому на полную зарядку нужно потратить всего около 40 минут.

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OnePlus Nord N30 — бюджетный телефон с хорошим экраном

Nord N30 — не самый интересный телефон OnePlus, но это хороший вариант, если вам нужно бюджетное устройство. Несмотря на относительно невысокую цену, он предлагает панель с частотой 120 Гц (пусть и IPS).

Невысокая стоимость становится заметной при использовании устройства. Он оснащен процессором Snapdragon 695 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Хотя он не такой быстрый, как OnePlus 11, он все еще пригоден для повседневного использования и отлично справляется с большинством игр. Сзади установлена 108 Мп камера, которая делает неплохие, хотя и не лучшие снимки. В большинстве ситуаций на улице с приличным освещением она обеспечивает приемлемое качество фотографий.

Вы также не получите так много обновлений программного обеспечения, и это, как ничто другое, является самым большим ограничением N30. Тем не менее, аккумулятора емкостью 5000 мАч хватает на полтора дня работы, и даже есть слот для карт памяти MicroSD.

OnePlus 10 Pro — старый, но хороший телефон

OnePlus 10 Pro, возможно, уже немного устарел. И хотя его дизайн не кажется современным, аппаратная часть не сильно отстает от новейших телефонов. А поскольку это модель Pro, вы получаете множество функций, включая защиту от воды и пыли по стандарту IP68 в некоторых версиях. В основном, сделанных для американского рынка. Но, учитывая, что телефон не продается в России официально, его все равно везут из других стран, а это дает возможность выбирать то устройство, которое вам больше понравится.

Устройство оснащено великолепной 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с частотой 120 Гц, и едва ли вы найдете большую разницу между ним и OnePlus 11 даже при прямом сравнении. А еще все это великолепие работает под управлением Snapdragon 8 Gen 1.

Особенно интересно то, что устройство обеспечивает 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Правда, последняя возможна только на фирменном зарядном устройстве, что накладывает некоторые ограничения, требуя покупать дополнительные аксессуары, которые стоят дорого и встречаются далеко не везде.

И хотя у него нет очень крутой камеры, 10 Pro делает потрясающие снимки в любой ситуации благодаря настройке Hasselblad. Все это в сочетании с аккумулятором на 5000 мАч делает 10 Pro хорошим выбором, если вы не гонитесь за новинками, а хотите просто купить добротный телефон на каждый день.

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