Во что поиграть на Андроид в 2022 году. Лучшие игры по версии Google Play

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Иван Герасимов 0

Год подходит к логическому завершению, поэтому многие сервисы начинают подводить собственные итоги. Например, музыкальные приложения уже сейчас начали рассылать пользователям их личную статистику по скачиваниям и прослушиваниям за последний год. Магазины приложений — не исключение: так Google Play назвал лучшие игры для Android-смартфонов. Часть из них выбирали сами пользователи в разных категориях, опираясь на сюжет, графику, совместимость и другие немаловажные параметры. Так что, если искали, во что поиграть — присмотритесь к приложениям из рейтинга. Возможно, некоторые из них действительно стоит попробовать!

Во что поиграть на Андроид в 2022 году. Лучшие игры по версии Google Play. Google Play назвал лучшие игры 2022 года. Вот они. Фото.

Google Play назвал лучшие игры 2022 года. Вот они

Лучшей игрой по версии Google Play стал шутер Apex Legends Mobile, лучшей для планшетов — Tower of Fantasy, а лучшей инди-игрой — Dicey Dungeon. Разбираемся, что это за игры и стоит ли их скачивать.

Apex Legends для Android

Apex Legends — многопользовательская игра, в которой одновременно участвуют до 60 человек на карте. Они делятся на 20 команд по 3 человека, после чего начинается игра на выживание. В начале схватки нужно выбрать своего персонажа, однако играть одному нельзя — только командные битвы. Учитывая то, что разработкой занималась Electonic Arts, в игре много доната, но опытные игроки могут справиться и без него.

Apex Legends для Android. Apex Legends — классная многопользовательская игра, с которой не будет скучно. Фото.

Apex Legends — классная многопользовательская игра, с которой не будет скучно

К счастью, игра Apex Legends на порядок удобнее аналогов: интерфейс, скины оружия да и сами персонажи — радуют глаз, поэтому оторваться не получится. Кроме того, у игры невысокие системные требования, поэтому она без проблем запустится даже на не самом навороченном смартфоне.

Apex Legends для Андроид

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Angry Birds Journey

Не знаю как вы, но лично я очень рад, что игрушки вроде Angry Birds переживают вторую молодость — недаром ее признали лучшей для коротких сессий. В отличие от оригинала здесь переработанная графика — птичек и свиней попросту не узнать! Но суть та же — разрушать крепости, попадая в свиней, оказываясь на разных картах.

Angry Birds Journey. Нет ничего лучше, чем запустить «птичек», чтобы насладиться парой свободных минут. Фото.

Нет ничего лучше, чем запустить «птичек», чтобы насладиться парой свободных минут

В игре сотни уровней, но если увлечься, то можно пройти их за неделю. Графика и геймплей приятно радуют — не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы разобраться в свойствах каждой птички и набить руку. В общем, не игра, а настоящий островок стабильности в этом неспокойном мире!

Скачать Angry Birds Journey

Dislyte — скачать на Андроид

Новичок рейтинга — игра Dislyte, ставшая лучшей многопользовательской, которая вышла лишь в мае этого года. Это RPG с элементами карточной игры, где нужно собирать персонажей — эсперов, у каждого из которых есть своя сила. Нужно сражаться с врагами, а в конце каждого уровня вас будет ожидать отдельный босс.

Dislyte — скачать на Андроид. Персонажи, окружающий мир — все в игре красивое. Надо качать! Фото.

Персонажи, окружающий мир — все в игре красивое. Надо качать!

Каждого персонажа можно прокачивать с помощью внутренней валюты, создавая свою команду. Игра прорисована в стиле аниме и имеет крутые саундтреки, созданные специально для нее. Графика — просто потрясающая, поэтому оторваться будет невозможно. Поначалу немного сложно разобраться в уровнях и улучшениях, но если играть хотя бы по часу в день, то быстро привыкаешь.

Скачать Dislyte

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Tower of Fantasy — что это

Лучшая игра для Андроид-планшетов в 2022 году — Tower of Fantasy. Это еще один RPG-тайтл, прорисованный в стиле аниме. Игроки отправляются в путешествие по открытому постапокалиптическому миру: помимо боев, в процессе можно искать различные бонусы, помогать неигровым персонажам да и вообще — взаимодействовать с разными объектами.

Tower of Fantasy — что это. На экране помещается множество различных кнопок и индикаторов, поэтому планшет подходит для Tower of Fantasy больше. Фото.

На экране помещается множество различных кнопок и индикаторов, поэтому планшет подходит для Tower of Fantasy больше

Общаться с другими игроками или договариваться о встрече на карте можно через встроенный чат. Доступно 3 типа оружия, у каждого из которых есть своя способность: они помогут в борьбе с мини-боссами и боссами. В целом, ничего сложного в игре нет. Элементов на экране очень много, поэтому в Tower of Fantasy и вправду лучше играть на планшете.

Скачать Tower of Fantasy

Лучшая инди-игра 2022

Напомню, инди-игры — это те тайтлы, которые выходят от независимых разработчиков. Так что, если вам надоели популярные блокбастеры, у вас всегда есть выбор — инди-проекты. В данном случае, речь о Dicey Dungeons: игре с простым сюжетом и незамысловатой графикой, где нужно сражаться с монстрами, добывать более мощное оружие и прокачивать своих персонажей, которых Lady Luck превратила в игральные кубики.

Лучшая инди-игра 2022. В игре очень много различных нюансов. Одним словом — инди-игра с необычным сюжетом. Фото.

В игре очень много различных нюансов. Одним словом — инди-игра с необычным сюжетом

У каждого из них свои способности, поэтому важно выбрать подходящего героя. Игра завязана не только на логике, но и на удаче, когда выбрасываешь игральные кубики — нужно постараться победить искусственный интеллект, что сделать крайне сложно. В общем, чтобы понять, нужно попробовать!

Скачать Dicey Dungeon

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