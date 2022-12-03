Во что поиграть на Андроид в 2022 году. Лучшие игры по версии Google Play

Год подходит к логическому завершению, поэтому многие сервисы начинают подводить собственные итоги. Например, музыкальные приложения уже сейчас начали рассылать пользователям их личную статистику по скачиваниям и прослушиваниям за последний год. Магазины приложений — не исключение: так Google Play назвал лучшие игры для Android-смартфонов. Часть из них выбирали сами пользователи в разных категориях, опираясь на сюжет, графику, совместимость и другие немаловажные параметры. Так что, если искали, во что поиграть — присмотритесь к приложениям из рейтинга. Возможно, некоторые из них действительно стоит попробовать!

Лучшей игрой по версии Google Play стал шутер Apex Legends Mobile, лучшей для планшетов — Tower of Fantasy, а лучшей инди-игрой — Dicey Dungeon. Разбираемся, что это за игры и стоит ли их скачивать.

Apex Legends для Android

Apex Legends — многопользовательская игра, в которой одновременно участвуют до 60 человек на карте. Они делятся на 20 команд по 3 человека, после чего начинается игра на выживание. В начале схватки нужно выбрать своего персонажа, однако играть одному нельзя — только командные битвы. Учитывая то, что разработкой занималась Electonic Arts, в игре много доната, но опытные игроки могут справиться и без него.

К счастью, игра Apex Legends на порядок удобнее аналогов: интерфейс, скины оружия да и сами персонажи — радуют глаз, поэтому оторваться не получится. Кроме того, у игры невысокие системные требования, поэтому она без проблем запустится даже на не самом навороченном смартфоне.

Apex Legends для Андроид

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Angry Birds Journey

Не знаю как вы, но лично я очень рад, что игрушки вроде Angry Birds переживают вторую молодость — недаром ее признали лучшей для коротких сессий. В отличие от оригинала здесь переработанная графика — птичек и свиней попросту не узнать! Но суть та же — разрушать крепости, попадая в свиней, оказываясь на разных картах.

В игре сотни уровней, но если увлечься, то можно пройти их за неделю. Графика и геймплей приятно радуют — не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы разобраться в свойствах каждой птички и набить руку. В общем, не игра, а настоящий островок стабильности в этом неспокойном мире!

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Dislyte — скачать на Андроид

Новичок рейтинга — игра Dislyte, ставшая лучшей многопользовательской, которая вышла лишь в мае этого года. Это RPG с элементами карточной игры, где нужно собирать персонажей — эсперов, у каждого из которых есть своя сила. Нужно сражаться с врагами, а в конце каждого уровня вас будет ожидать отдельный босс.

Каждого персонажа можно прокачивать с помощью внутренней валюты, создавая свою команду. Игра прорисована в стиле аниме и имеет крутые саундтреки, созданные специально для нее. Графика — просто потрясающая, поэтому оторваться будет невозможно. Поначалу немного сложно разобраться в уровнях и улучшениях, но если играть хотя бы по часу в день, то быстро привыкаешь.

Скачать Dislyte

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Tower of Fantasy — что это

Лучшая игра для Андроид-планшетов в 2022 году — Tower of Fantasy. Это еще один RPG-тайтл, прорисованный в стиле аниме. Игроки отправляются в путешествие по открытому постапокалиптическому миру: помимо боев, в процессе можно искать различные бонусы, помогать неигровым персонажам да и вообще — взаимодействовать с разными объектами.

Общаться с другими игроками или договариваться о встрече на карте можно через встроенный чат. Доступно 3 типа оружия, у каждого из которых есть своя способность: они помогут в борьбе с мини-боссами и боссами. В целом, ничего сложного в игре нет. Элементов на экране очень много, поэтому в Tower of Fantasy и вправду лучше играть на планшете.

Скачать Tower of Fantasy

Лучшая инди-игра 2022

Напомню, инди-игры — это те тайтлы, которые выходят от независимых разработчиков. Так что, если вам надоели популярные блокбастеры, у вас всегда есть выбор — инди-проекты. В данном случае, речь о Dicey Dungeons: игре с простым сюжетом и незамысловатой графикой, где нужно сражаться с монстрами, добывать более мощное оружие и прокачивать своих персонажей, которых Lady Luck превратила в игральные кубики.

У каждого из них свои способности, поэтому важно выбрать подходящего героя. Игра завязана не только на логике, но и на удаче, когда выбрасываешь игральные кубики — нужно постараться победить искусственный интеллект, что сделать крайне сложно. В общем, чтобы понять, нужно попробовать!

Скачать Dicey Dungeon

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