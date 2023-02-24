Где скачать Brawl Stars на Android и как обновить старую версию

Игра Brawl Stars невероятно популярна во всем мире. В том числе в нее играют миллионы людей из России. Ранее проект студии Supercell был доступен в магазине Google Play, откуда можно было скачать бесплатно Brawl Stars. Но за последний год ситуация изменилась. Если вы живете в России, то вряд ли найдете вожделенную игру в магазине приложений. И что же делать, если хочется поиграть в Бравл Старс на телефоне? Сегодня мы подробно ответим на этот вопрос.

Правда ли, что Бравл Старс удален из Google Play

Сегодня многие задаются вопросом, почему Бравл Старс удалили из Плей Маркета. Но факт заключается в том, что игра никуда не делась. Просто компания Supercell заблокировала ее распространение на территории России. Поэтому, если вы решите вбить в поиск название игры, то увидите сообщение о недоступности приложения в вашей стране. То же самое произойдет, если напрямую открыть страницу Brawl Stars в Google Play.

Итак, Brawl Stars недоступен. Но значит ли это, что у вас нет шансов сразиться с противниками в мультяшном шутере без релокации? Отнюдь! Сейчас расскажем, где найти Brawl Stars без смены места жительства. Даже приложение VPN не понадобится.

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Где можно скачать Brawl Stars

Несмотря на то, что игра заблокирована на территории нашей страны, можно без каких-либо проблем скачать Brawl Stars для Андроид. Но придется воспользоваться обходным путем. Например, скачать игру через APKPure:

Откройте страницу Brawl Stars в APKPure. Нажмите кнопку «Скачать APK». Дождитесь окончания загрузки.

Скачать Brawl Stars

Загрузка игры порой занимает несколько минут, так как размер установочного пакета составляет более 400 Мб. Наберитесь терпения и совсем скоро вы сможете установить Brawl Stars даже после запрета.

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Как установить Brawl Stars в России

Установить игру Brawl Stars так, как вы привыкли это делать через Google Play, не получится. Мы будем устанавливать приложение вручную, что, впрочем, не должно стать для вас серьезной проблемой:

Найдите скачанный APK-файл с помощью «Проводника» («Менеджер файлов»), где Бравл Старс находится в папке «Download», или через список загрузок в вашем браузере. Откройте файл. Нажмите кнопку «Установить». Дождитесь окончания распаковки игры.

Если ранее вы никогда не пользовались подобным способом установки, прочитайте наш текст с рассказом о том, как установить APK на Android. Там вы найдете ответы на все интересующие вопросы.

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Как создать аккаунт в Бравл Старс

Чтобы не потерять игровой прогресс, нам нужен аккаунт Supercell ID. Поскольку официально Brawl Stars недоступен на территории нашей страны, возникает резонный вопрос, а можно ли это сделать. Ответ на него положительный. Supercell не делает никаких препятствий, так что вы без труда сможете сделать новый аккаунт в Бравл Старсе:

Запустите игру. Если у вас уже есть учетная запись Supercell, нажмите на кнопку в левом верхнем углу и переходите к шагу 5. Если вы новичок, пройдите короткое обучение (займет 2-3 минуты), а затем откройте настройки через «три полоски» в главном меню игры и нажмите на кнопку «ID». Выберите вариант «Зарегистрируйтесь». Введите адрес электронной почты, а потом — код, который придет в сообщении на e-mail.

Если не приходят коды Supercell ID, удостоверьтесь в правильности ввода адреса почты, а также в том, что у вас есть аккаунт в Бравл Старсе. При попытке авторизоваться без действующей учетной записи код не придет.

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Как обновить Brawl Stars

Игра Бравл Старс регулярно обновляется. Апдейты выходят почти каждый месяц, поэтому однажды после очередного запуска своего любимого шутера вы увидите оповещение о наличии обновления. Правда, после нажатия на кнопку игра перебросит вас в Google Play, где не будет доступна установка апдейта из-за блокировки игры на территории нашей страны.

Обновить Brawl Stars

Это не слишком серьезная преграда. Но обновлять Brawl Stars придется вручную. Скачать новую версию Бравл Старса вы сможете через APKPure, а потом установите ее, не удаляя предыдущую:

Откройте APK-файл. Нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь завершения установки.

Теперь Brawl Stars запустится, а вы будете и дальше продолжать играть, побеждая своих соперников и открывая новых персонажей. При возникновении вопросов пишите в наш телеграм-чат, где вам обязательно помогут.