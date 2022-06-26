С какой скорость будут заряжаться телефоны уже в самое ближайшее время

Быстрая зарядка позволяет не просто экономить время, но и обойти проблему, которую создатели смартфонов пока никак не могут преодолеть – недостаточно большой запас автономности. Действительно, если аккумулятора не хватает надолго, то найти несколько минут в течение дня может почти каждый. Именно это может стать заменой увеличения емкости батарей. А еще, случится это уже довольно скоро. Разные источники делятся информацией, что мы стоим на пороге очередного прорыва в скорости зарядки телефонов. Пусть пока и нет точно информации о том, кто первым сделает новый шаг, но кое-что у нас все равно уже есть.

Самая мощная зарядка для телефона

Сообщается, что в скором времени на коммерческом рынке может дебютировать новая технология сверхбыстрой зарядки аккумулятора смартфона. Ее мощность будет составлять 240 Вт, что намного больше, чем серийные решения, применяемые в современных телефонах. А ведь буквально несколько лет назад мы думали, что 30 Вт это предел мечтаний и час на полную зарядку телефона это хороший результат. Но оказалось, что мы недооценивали индустрию.

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Известно, что технология разрабатывается некой китайской компанией. Ее имя не разглашается, но наблюдатели сходятся во мнении, что это Oppo, один из крупнейших в мире производителей смартфонов. Да и одно то, что компания всегда делала большой упор на скорость зарядки уже говорит о том, что она не собирается останавливаться на достигнутом.

Также Oppo в начале этого года на выставке мобильной индустрии MWC 2022 в Барселоне приоткрыла завесу тайны над 240-ваттной зарядкой SuperVooc. Система способна заряжать аккумулятор емкостью 4500 мАч с 0% до 100% всего за девять минут.

С момента появления Oppo SuperVooc в 2014 году компания стала одним из лидеров в области технологии быстрой зарядки. По состоянию на декабрь 2021 года более 220 миллионов пользователей по всему миру использовали эффективную, безопасную и быструю зарядку, которую предлагает Oppo», — отмечают в компании.

Какая мощность у самой быстрой зарядки

Китайский разработчик уже начал пробное производство зарядных устройств для 240-ваттной зарядной системы. Это будет отдельный блок питания, через который смартфон можно подключить к розетке. Он работают в режиме 24 В × 10 А.

Когда выйдет телефон с самой быстрой зарядкой

Отметим, что вскоре Vivo выпустит смартфон iQOO 10 Pro, который будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 200 Вт. Для полной зарядки аккумулятора данного устройства требуется около 12 минут. Так как Oppo, Vivo и OnePlus входят в одни большой холдинг BBK, сомневаться в том, что они в некоторой мере совместно работают в этом направлении, не приходится.

12 минут – это уже отличный результат по скорости зарядки. Только представьте, что вы делаете за 12 мину. За это время многие даже не успеют принять душ с утра или побриться и почистить зубы. За это время гаджет наберет 100% заряда. А если у него еще был запас батареи, то вам и вовсе понадобится 5-7 минут, или даже меньше. По крайней мере, такие показатели были во время тестирования системы. Но, в заявлении компании не сообщается какой была емкость встроенной батарее, но можно не сомневаться, что они равнялась вредней по рынку смартфонов

iQOO 10 Pro – смартфон с самой быстрой зарядкой для своего время на момент выхода – получит экран 2K LTPO с поддержкой частоты обновления 120 Гц и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он также будет иметь SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 50-мегапиксельную основную камеру.

Новая серия смартфонов iQOO 10, включающая в себя как минимум две модели, выйдет в июле этого года.

Плюсы и минусы самой быстрой зарядки

Есть у быстрой зарядки и некоторые минусы. Аккумулятор, если постоянно ей пользоваться, служит меньше, а высокие токи требуют более серьезного подхода к надежности. Кроме того, такие зарядки стоят дороже и время от времени не подходят к другим смартфонам, кроме тех, для которых выпущены и/или с которыми идут в комплекте. Поэтому, пользоваться ей можно и нужно, но надо понимать, что есть некоторые особенности.