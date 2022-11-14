10 крутых чехлов для смартфонов Xiaomi

Можно сколько угодно ругать Айфоны за какие-то функции, цену и ограниченность iOS, но одного у смартфонов от Apple отнять нельзя: количество всевозможных аксессуаров и чехлов превышает все мыслимые пределы. Ни одна модель Андроид-смартфона не может похвастаться таким многообразием. Поэтому найти какой-то действительно крутой чехол для них становится нетривиальной задачей. Я с такой проблемой столкнулся, когда сам отказался от использования Айфона и перешел на смартфон от Xiaomi.

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Поэтому я представляю, с чем сталкиваются покупатели в попытке найти классный чехол. Чтобы этот процесс стал немного проще, мы решили подобрать специально для вас интересные кейсы, которые остается только заказать. Если вы находитесь в активном поиске чехла для своего Xiaomi, то эта подборка специально для вас.

Защитный чехол Xiaomi

Если вы работаете в сложных условиях, в которых есть угроза повредить телефон, то следует озаботиться покупкой чехла с максимальным уровнем защиты. Например, вот такого кейса с прочными стенками и шторкой для защиты камеры. Отдельно следует отметить кольцо, которое может выступать подставкой, и металлическую пластину для автомобильных держателей.

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При использовании этого чехла вам не придется ничего клеить на него или корпус смартфона. Достаточно просто приложить его к магнитному держателю, и смартфон надежно на нем зафиксируется. А большое количество цветов позволит подобрать вариант на свой вкус.

Цена: 160 рублей.

Купить защитный чехол

Кожаный чехол для Xiaomi

Одни из самых стильных чехлов для смартфонов являются кожаные. Особенно если на них отсутствуют какие-то лишние надписи и вычурные элементы. Вот такой кейс для линейки Xiaomi 12 можно заказать практически на любой смартфон серии. Он не сильно увеличит размеры и при этом будет очень хорошо дополнять внешний вид устройства.

Цена: 520 рублей.

Купить кожаный чехол

Чехол с магнитом для Xiaomi

Если самый первый чехол вам понравился, но нужной модели в списке нет, то можете посмотреть на такой вариант. Он немного отличается от представленного выше, но суть практически не меняется. Единственным заметным отличием является отсутствие шторки для камеры. А вот металлическая пластина для держателя и кольцо-подставка здесь на месте.

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Цена: 180 рублей.

Купить чехол с магнитом

Xiaomi — чехлы с рисунками

Но самые красивые смартфоны Сяоми — 11 Lite нельзя заковывать в огромные защитные кейсы. Здесь нужно что-то такое, что дополнит и без того отличный внешний вид смартфон. В такой ситуации советую посмотреть вот такие полупрозрачные чехлы с рисунком. Если правильно подобрать его к цвету вашего телефона, мало того, что он будет идеально защищен, так еще и станет значительно красивее.

Цена: 210 рублей.

Купить чехол с рисунком

Чехол для камеры — Xiaomi

Для тех, кто просто ищет чехол с защитой камеры, но не хочет получить сильное увеличение размеров, предлагаю посмотреть на вот такой чехол, сделаный под карбон. Конечно же, никакого карбона тут нет, но смотрится достаточно неплохо. Я сам пользуюсь таким на своем Mi 10T Pro, правда, без шторки для камеры, и могу сказать, что кейс очень удобный. А здесь еще и будет защищен блок камер. В общем, отличная штука.

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Цена: 550 рублей.

Купить чехол со шторкой для камеры

Силиконовый чехол для Xiaomi

Но нужно не забывать и про то, что не только мужчины пользуются смартфонами Xiaomi. Вот такой силиконовый чехол отлично подойдет для девушек. Мало того, что он мягкий и очень приятно лежит в руке, так еще и на него нанесен достаточно забавный рисунок. Если вам надоело быть серьезными, то этот кейс для вас.

Цена: 210 рублей.

Купить силиконовый чехол

Силиконовый чехол с рисунком — Xiaomi

Если же рисунок в прошлом варианте вам не понравился, то посмотрите на то, что можно подобрать вот здесь. В одно движение можно превратить смартфон в зебру, леопарда или просто разместить на нем какой-нибудь прикольный детский рисунок. Для тех, кому надоели скучные однотонные варианты, это однозначный маст хэв. Ну а то, что кейс силиконовый, добавит ему долговечности.

Цена: 120 рублей.

Купить силиконовый чехол с рисунком

Кожаный чехол Xiaomi — купить

Однако веселость веселостью, а некоторые пользователи предпочитают строгий внешний вид. Поэтому кожаный чехол никогда не будет лишним. Правда, даже такой чехол стоит искать с дополнительными функциями. Например, вот в этом варианте встроена металлическая пластина для использования с автомобильными держателями.

Цена: 220 рублей.

Купить кожаный чехол

Чехол с кармашком для карты

В отличие от пользователей Apple, которые в магазинах смартфоном платить могут, только если подложат под чехол карточку, Андроид-телефоны поддерживают NFC-платежи. Поэтому как такового смысла носить карточки вместе со смартфоном нет. Но кому-то удобно, когда все всегда с собой. И вот такой чехол с кармашком под банковские карты однозначно может прийтись ко двору.

Цена: 160 рублей.

Купить чехол с кармашком для карты

Купить чехол с принтом

Ну и завершить сегодняшнюю подборку хочется вот такими прикольными кейсами с разным рисунком на спинке. Сам чехол сделан из силикона с защитой камеры. При этом задняя спинка полупрозрачная, из-за чего желтизна ей не грозит. А в многообразии принтов, которые производитель предлагает на выбор, каждый найдет для себя что-нибудь интересное. Причем есть варианты как для девочек, так и для мальчиков.

Цена: 230 рублей.

Купить чехол с принтом