10 крутых чехлов для смартфонов Xiaomi

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Кирилл Пироженко 0

Можно сколько угодно ругать Айфоны за какие-то функции, цену и ограниченность iOS, но одного у смартфонов от Apple отнять нельзя: количество всевозможных аксессуаров и чехлов превышает все мыслимые пределы. Ни одна модель Андроид-смартфона не может похвастаться таким многообразием. Поэтому найти какой-то действительно крутой чехол для них становится нетривиальной задачей. Я с такой проблемой столкнулся, когда сам отказался от использования Айфона и перешел на смартфон от Xiaomi.

10 крутых чехлов для смартфонов Xiaomi. На Xiaomi тоже можно найти большое количество классных чехлов. Только это не так просто. Фото.

На Xiaomi тоже можно найти большое количество классных чехлов. Только это не так просто.

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Поэтому я представляю, с чем сталкиваются покупатели в попытке найти классный чехол. Чтобы этот процесс стал немного проще, мы решили подобрать специально для вас интересные кейсы, которые остается только заказать. Если вы находитесь в активном поиске чехла для своего Xiaomi, то эта подборка специально для вас.

Защитный чехол Xiaomi

Защитный чехол Xiaomi. Такой чехол реально защитит любой телефон. Фото.

Такой чехол реально защитит любой телефон.

Если вы работаете в сложных условиях, в которых есть угроза повредить телефон, то следует озаботиться покупкой чехла с максимальным уровнем защиты. Например, вот такого кейса с прочными стенками и шторкой для защиты камеры. Отдельно следует отметить кольцо, которое может выступать подставкой, и металлическую пластину для автомобильных держателей.

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При использовании этого чехла вам не придется ничего клеить на него или корпус смартфона. Достаточно просто приложить его к магнитному держателю, и смартфон надежно на нем зафиксируется. А большое количество цветов позволит подобрать вариант на свой вкус.

Цена: 160 рублей.

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Кожаный чехол для Xiaomi

Кожаный чехол для Xiaomi. Такой чехол чем-то напоминает кожаные чехлы от Apple. Фото.

Такой чехол чем-то напоминает кожаные чехлы от Apple.

Одни из самых стильных чехлов для смартфонов являются кожаные. Особенно если на них отсутствуют какие-то лишние надписи и вычурные элементы. Вот такой кейс для линейки Xiaomi 12 можно заказать практически на любой смартфон серии. Он не сильно увеличит размеры и при этом будет очень хорошо дополнять внешний вид устройства.

Цена: 520 рублей.

Купить кожаный чехол

Чехол с магнитом для Xiaomi

Чехол с магнитом для Xiaomi. В этом чехле кольцо-подставка спрятано интереснее. Фото.

В этом чехле кольцо-подставка спрятано интереснее.

Если самый первый чехол вам понравился, но нужной модели в списке нет, то можете посмотреть на такой вариант. Он немного отличается от представленного выше, но суть практически не меняется. Единственным заметным отличием является отсутствие шторки для камеры. А вот металлическая пластина для держателя и кольцо-подставка здесь на месте.

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Цена: 180 рублей.

Купить чехол с магнитом

Xiaomi — чехлы с рисунками

Xiaomi — чехлы с рисунками. Посмотрите, как дополняет чехол с рисунком дизайн смартфона. Фото.

Посмотрите, как дополняет чехол с рисунком дизайн смартфона.

Но самые красивые смартфоны Сяоми — 11 Lite нельзя заковывать в огромные защитные кейсы. Здесь нужно что-то такое, что дополнит и без того отличный внешний вид смартфон. В такой ситуации советую посмотреть вот такие полупрозрачные чехлы с рисунком. Если правильно подобрать его к цвету вашего телефона, мало того, что он будет идеально защищен, так еще и станет значительно красивее.

Цена: 210 рублей.

Купить чехол с рисунком

Чехол для камеры — Xiaomi

Чехол для камеры — Xiaomi. Камеру можно открывать в случае необходимости. Фото.

Камеру можно открывать в случае необходимости.

Для тех, кто просто ищет чехол с защитой камеры, но не хочет получить сильное увеличение размеров, предлагаю посмотреть на вот такой чехол, сделаный под карбон. Конечно же, никакого карбона тут нет, но смотрится достаточно неплохо. Я сам пользуюсь таким на своем Mi 10T Pro, правда, без шторки для камеры, и могу сказать, что кейс очень удобный. А здесь еще и будет защищен блок камер. В общем, отличная штука.

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Цена: 550 рублей.

Купить чехол со шторкой для камеры

Силиконовый чехол для Xiaomi

Силиконовый чехол для Xiaomi. Такие чехлы защищают смартфон по полной и при этом выглядят прикольно. Фото.

Такие чехлы защищают смартфон по полной и при этом выглядят прикольно.

Но нужно не забывать и про то, что не только мужчины пользуются смартфонами Xiaomi. Вот такой силиконовый чехол отлично подойдет для девушек. Мало того, что он мягкий и очень приятно лежит в руке, так еще и на него нанесен достаточно забавный рисунок. Если вам надоело быть серьезными, то этот кейс для вас.

Цена: 210 рублей.

Купить силиконовый чехол

Силиконовый чехол с рисунком — Xiaomi

Силиконовый чехол с рисунком — Xiaomi. Рисунков на выбор очень много. Фото.

Рисунков на выбор очень много.

Если же рисунок в прошлом варианте вам не понравился, то посмотрите на то, что можно подобрать вот здесь. В одно движение можно превратить смартфон в зебру, леопарда или просто разместить на нем какой-нибудь прикольный детский рисунок. Для тех, кому надоели скучные однотонные варианты, это однозначный маст хэв. Ну а то, что кейс силиконовый, добавит ему долговечности.

Цена: 120 рублей.

Купить силиконовый чехол с рисунком

Кожаный чехол Xiaomi — купить

Кожаный чехол Xiaomi — купить. Еще бы убрать надпись и вообще отличный кейс. Фото.

Еще бы убрать надпись и вообще отличный кейс.

Однако веселость веселостью, а некоторые пользователи предпочитают строгий внешний вид. Поэтому кожаный чехол никогда не будет лишним. Правда, даже такой чехол стоит искать с дополнительными функциями. Например, вот в этом варианте встроена металлическая пластина для использования с автомобильными держателями.

Цена: 220 рублей.

Купить кожаный чехол

Чехол с кармашком для карты

Чехол с кармашком для карты. Такой чехол со временем пожелтеет, но его можно очистить. Фото.

Такой чехол со временем пожелтеет, но его можно очистить.

В отличие от пользователей Apple, которые в магазинах смартфоном платить могут, только если подложат под чехол карточку, Андроид-телефоны поддерживают NFC-платежи. Поэтому как такового смысла носить карточки вместе со смартфоном нет. Но кому-то удобно, когда все всегда с собой. И вот такой чехол с кармашком под банковские карты однозначно может прийтись ко двору.

Цена: 160 рублей.

Купить чехол с кармашком для карты

Купить чехол с принтом

Купить чехол с принтом. Благодаря прочным боковым стенкам падения ему не страшны. Фото.

Благодаря прочным боковым стенкам падения ему не страшны.

Ну и завершить сегодняшнюю подборку хочется вот такими прикольными кейсами с разным рисунком на спинке. Сам чехол сделан из силикона с защитой камеры. При этом задняя спинка полупрозрачная, из-за чего желтизна ей не грозит. А в многообразии принтов, которые производитель предлагает на выбор, каждый найдет для себя что-нибудь интересное. Причем есть варианты как для девочек, так и для мальчиков.

Цена: 230 рублей.

Купить чехол с принтом

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