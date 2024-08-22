5 причин купить Xiaomi Mi Band 9 и забыть про дорогие смарт-часы навсегда

У Xiaomi, помимо смартфонов и планшетов, есть еще один гаджет, о котором знают все. Конечно же, речь о фитнес-браслете Mi Band, который не так давно вышел уже в 9-м поколении. Если раньше это была довольно странная вещица, сильно зависящая от смартфона, то к 2024 году она превратилась в самостоятельное устройство с мощной начинкой и высокой автономностью, которым можно пользоваться вдали от телефона. Если хотите купить новый Mi Band 9, то сейчас лучший момент — на распродаже АлиЭкспресс его отдают по лучшей цене!

Фитнес-браслет с большим экраном

Первая причина купить новый Mi Band 2024 года — это большой AMOLED-экран. Внешне устройство кажется довольно компактным, но при ближайшем рассмотрении вы увидите очень информативный дисплей на 1,62 дюйма, на котором безо всяких проблем помещаются все уведомления и надписи. Последнее — большая победа разработчиков, так как в старых версиях с отображением текста были сложности.

Кроме того, экран Mi Band 9 обладает высоким разрешением 192*490, что позволяет избежать зернистости. Вишенка на торте — поддержка Always On Display и частота обновления в 60 Гц, чем может похвастаться не каждое устройство в этом классе. Любители активного образа жизни также оценят яркость экрана в 1200 нит, благодаря которой с видимостью при ярком солнце не возникнет никаких проблем!

Характеристики Smart Band 9

Лучший фитнес-браслет для спорта

Чем хороша новая версия Xiaomi Smart Band — так это набором фитнес-функций. С ними у вас не возникнет никаких проблем, так как в нем предусмотрено свыше 150 тренировочных режимов для разных видов спорта. При этом измерениям датчиков Mi Band 9 можно доверять, так как они стали точнее в плане измерения пульса по сравнению с Mi Band 8 и более возрастными моделями.

Если вы не фанат спорта, то можете просто следить за своим самочувствием в режиме реального времени 24/7. Здесь есть пульсометр, измерение кислорода в крови и даже отслеживание уровня стресса на случай, если «закипели» на работе. Отметим и фирменный мониторинг сна в фитнес-браслетах Xiaomi, который дает исчерпывающую информацию прямо на экране. Кстати, удобно, что в отличие от некоторых премиальных смарт-часов, для просмотра данных не нужен смартфон!

Лучший фитнес-браслет

Фитнес-браслет Xiaomi с мощным аккумулятором

Фитнес-браслеты Xiaomi всегда отличались высокой автономностью — даже старые версии могли протянуть чуть ли не месяц без подзарядки! В Mi Band 9 установлена новая батарея на 233 мА*ч, благодаря которой можно рассчитывать на 21 день работы. При этом автономность Smart Band 9 с включенным Always On Display тоже поражает — целых 9 дней!

Добиться такого эффекта удалось за счет нового процессора и благодаря модулю Bluetooth 5.4, который расходует меньше энергии при синхронизации со смартфоном. При этом не секрет, что отключив ряд функций, время работы Mi Band 9 вырастет еще больше!

Новый Mi Band 9 дешево

Новые фишки Mi Band 9

Но, пожалуй, главное нововведение Xiaomi Smart Band 9 — это улучшенный вибромоторчик. Теперь он стал тактильно приятнее и не жужжит, как у дешевого Андроид-смартфона. Линейный вибромотор позволяет изменить интенсивность вибрации, сделав ее менее заметной. Всего в настройках представлено 20 режимов работы практически на все случаи жизни. Сможете установить понравившийся, чтобы не испытывать дискомфорта, если носите фитнес-браслет круглые сутки.

Кроме того, NFC-модуль в Mi Band теперь умеет открывать двери в домах и автомобилях. А еще на фитнес-браслете можно играть в 2048 и другие простенькие головоломки. Мелочь, а приятно, тем более, что в других устройствах этого класса таких фишек явно не найти.

Mi Band 9 со скидкой

Какой фитнес-браслет купить в 2024

Подкупает и то, что в Xiaomi Smart Band 9 установлено новое крепление для ремешков: оно надежное и явно вызывает больше доверия, чем то, что было раньше. Благодаря ему потерять «капсулу» от фитнес-браслета практически невозможно, а вдобавок производитель предусмотрел ряд необычных аксессуаров — от плетеных кожаных браслетов до специальных держателей на кроссовки, чтобы точнее считать сожженные калории на тренировках.

Так что по цене? В рамках распродажи АлиЭкспресс можно купить глобальную версию Mi Band 9 по специальной цене — за 3817 рублей! С учетом того, что еще недавно китайская версия стоила на порядок дороже, это предложение — просто сказка! А если применить купон на скидку продавца, то цена автоматически упадет и заветный фитнес-браслет Xiaomi обойдется вам менее чем в 3500 рублей. Можно сказать, даром, особенно, с учетом того, что это глобальный Xiaomi Smart Band 9, адаптированный для всех стран.

Купить Mi Band 9

Обратите внимание, что скидка на новый Mi Band временная и действует лишь до 25 августа. В конце концов, надо брать фитнес-браслет прямо сейчас и не ждать у моря погоды, так как акция может завершиться раньше, если товар раскупят!