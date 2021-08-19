Какие TWS-наушники лучше купить для Android

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Иван Кузнецов 0

Если операционка, то только Android, если смартфон, то только флагман, если наушники, то только TWS. Это мои правила жизни, которым я с некоторых пор стараюсь исправно следовать, и ещё ни разу об этом не пожалел. Но если первых двух аспектов конкретно вы можете не придерживаться, то, игнорируя третий, вы сильно теряете в удобстве использования. Другое дело, какие TWS-наушники выбрать. Ведь на рынке сегодня так много моделей от разных производителей, что просто глаза разбегаются. Я помогу вам ответить и на этот вопрос тоже.

TWS-наушники

Хорошие TWS-наушники необязательно должны стоить дорого

Так получилось, что у пользователей Android традиционно куда больше выбора, чем у их коллег с iOS. Просто производители здесь вынуждены конкурировать с утроенной силой, чтобы предложить потребителю что-то максимально крутое.

Чтобы обзавестись крутыми беспроводными наушниками, совершенно необязательно покупать AirPods. Тем более, что с Android они и так нормально не работают.

Поэтому здесь уже давно никто не пускает слюни по AirPods, которые с Android нормально и не работают. Ведь у нас есть куда более крутые и – что самое главное – не в пример более доступные альтернативы.

Беспроводные наушники с шумоподавлением

ComfoBuds Pro

1More ComfoBuds Pro — отличные наушники с шумоподавлением. Тем более за те деньги, что за них просят

Наушники 1More ComfoBuds Pro – это отличное решение для тех, кто ищет крутые TWS-наушники по невысокой цене. Предлагаю не рассусоливать, а сразу пройтись по ключевым преимуществам этих наушников:

  • Во-первых, это не AirPods. То есть они будут полноценно работать с любыми смартфонами как под управлением Android, так и с iPhone. Они даже выглядят самобытно, что только добавляет им очков, учитывая, что многие сегодня намеренно не покупают AirPods, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций.
  • Во-вторых, это очень продвинутые наушники. Они оснащаются драйвером размером 13,4 мм, поддержкой технологии активного шумоподавления, которая блокирует шумы громкостью до 40 дБ, а для соединения используют Bluetooth 5.0, что создаёт минимальную задержку при воспроизведении звука.
  • В-третьих, 1More ComfoBuds Pro живут от зарядки реально долго. Сами наушники способны проигрывать музыку в течение 5,28 часа от одной зарядки. А, если вам некогда их заряжать, воспользуйтесь технологией быстрой зарядки, которая обеспечивает 2 часа воспроизведения после 15 минут, проведённых у розетки.
  • В-четвёртых, 1More ComfuBuds Pro (синяя и белая версии) поддерживают эквалайзер, который позволяет настроить через фирменное приложение звучание наушников так, как вам нравится. А ещё вы можете настроить жесты управления, чтобы управлять наушниками так, как удобно именно вам. AirPods так не умеют.
Белые наушники

А так выглядит белая версия ComfoBuds Pro. Она поддерживает эквалайзер

Поскольку 1More ComfoBuds Pro – это наушники из топового сегмента, то и стоят они соответствующе, хоть и в пределах адекватного. Их обычная цена составляет 7500 рублей, но в рамках акции, которая действует с 18 по 22 августа вы можете урвать эти наушники всего за 5000 рублей.

Купить ComfoBuds Pro

Для этого нужно взять все купоны со страницы товара по этой ссылке, а также применить промокод 1MORE823. Важно: купоны нужно взять до оформления заказа, а промокод применяется уже на этапе оплаты. Так выгода будет максимальной.

Какие недорогие беспроводные наушники купить

Comfobuds 2

ComfoBuds 2 похожи на AirPods первого и второго поколений с амбушюрами

Для тех, кто ищет что-то подешевле, есть 1More ComfoBuds 2. Это супер-оптимальное решение, в котором есть все для удобного ношения и качественного звучания. Такие наушники подойдут в том числе тем, у кого обычные затычки вываливаются из ушей как у меня.

1More ComfoBuds 2 имеют примерно такой же форм-фактор, как AirPods первого и второго поколений, с той лишь разницей, что тут используются небольшие амбушюры. Они нужны для более плотной посадки и отсечения внешних шумов, поскольку активного шумодава тут нет.

наушники

Такие наушники должны хорошо сидеть в ушах

Зато есть много чего другого:

  • Защита от влаги и пота по стандарту IPX5;
  • Динамик 13,4 мм как у ComfoBuds Pro;
  • Автономность с учётом футляра – 24 часа;
  • Зарядка за 15 минут на 3 часа музыки;
  • Приложение для быстрого подключения и управления;
  • Датчики, распознающие посадку в ухе;
  • Bluetooth 5.2 (круче, чем у ComfoBuds Pro);
  • Шумоподавление на телефонных разговорах.
Comfobuds

ComfoBuds 2 оказались ничуть не хуже ComfoBuds Pro

По факту 1More планировали, что ComfoBuds 2 будут урезанной версией ComfoBuds Pro, но кое в чём они ошиблись. Ведь по факту это получились совершенно самобытные наушники, которые по большинству показателей не только не уступают старшей версии, а кое в чём её даже превосходят.

Бренд 1More получает финансирование от Xiaomi. Так что можете не сомневаться в надёжности и качестве его продукции. Фактически Xiaomi даёт 1More свою визу на торговлю наушниками, поэтому берите и не бойтесь.

Например, в младшей версии используется более продвинутый стандарт Bluetooth, обеспечивающий более низкую задержку и более высокое качество соединения. У ComfoBuds 2 выше автономность, а зарядка получается более быстрой, поскольку они 2 заряжаются за 15 минут на 3 часа проигрывания музыки, а не на 2 как ComfoBuds Pro.

Купить ComfoBuds 2

Наушники уже поступили в продажу на АлиЭкспресс, где их можно купить по самой низкой цене. Возьмите купоны продавца на странице товара по этой ссылке и на стадии оплаты примените промокод COMFOB2 (действует с 18 по 22 августа). Первые 1500 покупателей получат ценные призы от 1More и Xiaomi. Так что поторопитесь.

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