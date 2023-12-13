Можно ли управлять умной светодиодной лентой Сбера через Алису и что делать, если нет умных колонок

Умная RGB-подсветка — это красиво, технологично и просто удобно. Ее можно разместить где угодно: от цоколя кровати, чтобы создать эффект парения, до выступающей части кухонных шкафов, подсветив тем самым рабочую зону. Сценариев применения такой ленты можно придумать действительно много, а вкупе с обширным спектром пресетов и настроек она превращается из простого осветительного прибора в настоящее украшение любого интерьера. С этими мыслями я и заказал умную светодиодную ленту от Сбера, а теперь готов поделиться с вами, была та покупка правильной или нет.

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Стоит ли покупать светодиодную ленту Сбера

Сомнений в том, что мне нужна именно умная РГБ-лента, не было с самого начала. У меня дома уже давно обустроена смарт-система управления освещением, поэтому добавить к ней еще один осветительный прибор в принципе проблем бы не составило. Но я решил рискнуть и в дополнение к экосистеме Яндекс-Xiaomi купил нечто совершенно ей чуждое.

У меня было несколько причин поступить именно так:

Во-первых, после покупки ноутбука у меня скопилось довольно много бонусов СберСпасибо, которые нужно было куда-то потратить. К сожалению, светодиодные ленты от Xiaomi, Mijia и Yeelight, которые доступны на МегаМаркете, стоили ощутимо дороже: их цены стартовали от 4 тысяч рублей против 2 тысяч, которые я отдал за продукт Сбера.

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Во-вторых, светодиодная лента Sber технически очень продвинута и превосходит многих конкурентов. На каждый метр ее длины приходится 144 светодиода против 60 у Xiaomi. Это дает более яркий и насыщенный свет, которого в целом хватает, чтобы использовать подсветку в качестве единственного источника света на кухне в 12 кв.м.

В-третьих, мне просто хотелось попробовать что-то от Сбера. Все-таки компания проделала большой путь, переведя свои умные устройства на собственную платформу и фактически получив независимость от зарубежных. Да и, насколько я знал, сберовские гаджеты были совместимы с Алисой от Яндекса, поэтому проблем с тем, чтобы управлять ими, возникнуть было не должно. Но я ошибался.

Как управлять светодиодной лентой Сбера

Несмотря на то что светодиодная лента Sber подключается к интернету по Wi-Fi и не требует использования вспомогательных шлюзов, Оказалось, что после перехода на собственную платформу сберовские устройства с колонками Яндекса работать перестали. Во всяком случае, еще в прошлом году в приложении «Умный дом с Алисой» Сбер еще был, а потом оттуда просто пропал. Но додумался проверить я только по факту покупки ленты, поэтому пришлось выкручиваться.

Самый простой способ управлять RGB-лентой — при помощи контроллера, который идет в комплекте. Он позволяет переключать пресеты и в целом довольно удобен. Другое дело, что если вы хотите пользоваться подсветкой как умной, то без приложения Салют, через которое она настраивается, вам не обойтись. С ним вы сможете менять настройки и режимы по своему усмотрению, изменять яркость и температуру свечения, задавать время работы, устанавливать таймер и т.д.

Вообще, конечно, удобнее всего было бы управлять подсветкой с помощью умной колонки Сбера. Благо стоят они совсем недорого:

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У меня колонок Сбера нет, но зато есть умная ТВ-приставка SberBox, которая недавно очень здорово обновилась и получила новый интерфейс, а также научилась работать практически как умная колонка. Всего-то и нужно, что нажать на кнопку голосового управления и произнести в пульт команду для ленты, как она отреагирует на нее.

Удобно, что сам телевизор для этого можно не включать. Приставка остается активной и подключенной к интернету даже в тот момент, когда он неактивен. Это совершенно не мешает Салюту работать и воспринимать ваши команды. Поэтому вы можете попросить его сделать все то же самое, что умеет делать приложение от настройки яркости до изменения режима освещения и выбора пресета.

Как подключить подсветку Сбера к Алисе

А как же быть владельцам Яндекс Станций, у которых нет ни SberBox, ни желания покупать колонку Сбера? Выйти из ситуации можно при помощи умной розетки, которую нужно подключить к Алисе. Лучше всего брать розетку с Wi-Fi. Обратите внимание, это важно, потому что если купить решение с Zigbee, придется докупать еще и специальный шлюз, а это лишние траты, да и в принципе не очень удобно.

Технически вам подойдет вообще любая умная розетка, которая работает с Алисой. Обычно производители пишут об этом в описании товара или прямо в его названии, поэтому не ошибетесь. Но на всякий случай мы предложим вам 5 разных вариантов, которые точно подойдут:

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Подключить розетку к Алисе можно следующим образом:

Скачайте приложение Умный дом с Алисой и авторизуйтесь;

Нажмите «+» в углу и выберите «Устройство умного дома»;

Впишите в строке поиска название производителя (например, TP-Link);

Следуя инструкциям на экране, выполните связку учетных записей.

Все, теперь вы сможете контролировать розетку, подавая голосовые команды Алисе. Правда, без ограничений тоже не обошлось. Главное из них заключается в том, что вы не сможете управлять таким образом пресетами. Все, что будет вам доступно, — это лишь включение и выключение подсветки. Но поскольку лента не будет обесточиваться, то и установленный режим свечения не будет сбрасываться после каждого отключения.