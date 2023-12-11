Купил Smart TV приставку SberBox и не пожалел. Быстрый интерфейс, любые приложения, управление голосом

Около года назад я случайно стал обладателем SberBox — приставки со Smart TV. Не сказать, что она была мне сильно нужна, просто цена на нее оказалась слишком уж привлекательной, и я не удержался. Как оказалось, просить большие деньги там было не за что: неудобный интерфейс, переполненный сервисами Сбера и каким-то новостными блоками с ИИ-озвучкой и визуализацией, невозможность установить внешние приложения и общая медлительность прошивки заставили меня убрать «свисток» и забыть о нем на долгие месяцы. Но, купив умную светодиодную ленту от Sber Devices, я-таки достал Sberbox и понял, что приставка изменилась в самую лучшую сторону.

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Обновление ТВ-приставки SberBox

Прежде всего мне, как пользователю, который оценил исходную версию прошивки SberBox, в глаза бросился последний апгрейд. Теперь это не свалка из всего, что было, а очень минималистичный и удобный интерфейс. Основную часть экрана занимают карточки установленных приложений, которые можно тут же удалить или установить новые.

При пролистывании вниз открывается карусель с продвигаемыми фильмами и сериалами. Уж не знаю, платят ли Сберу за это или нет, но мне показалось, что это просто подборка всех самых новинок, которые вышли за последнее время на разных сервисах. Тут собраны последние проекты из Premier, Start, Okko, IVI и других стриминговых платформ.

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Слева появилось удобное меню с разделами:

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Настройки

Детская комната

Как устанавливать приложения на Сбербокс

Смотреть ТВ можно через приложение Смотрешка. Тогда вам будут доступны все федеральные каналы, некоторые региональные и несколько из тех, что входят в список кабельных. В общей сложности я насчитал около 25 каналов. Это немного, но зато все они будут бесплатно доступны вам без ограничений по времени просмотра. Отличное решение для тех, кто и так платит за кабельное телевидение.

Среди приложений для SberBox есть не только стриминговые платформы, но и игры. В основном это, конечно, разного рода казуалки и эмуляторы. Мне не очень понравилось, но я покупал приставку и не для игр. Приложений, доступных для установки по умолчанию, не так много. Но SberBox позволяет устанавливать APK.

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Удобно, что устанавливать софт можно прямо из сторонних источников. То есть по сути, мы имеем ту же методику, что применяется в AppGallery, когда в отсутствие нужного приложения в ассортименте своего каталога устройство предлагает обратиться к стороннему. Вам останется только верифицировать его происхождение, и, если вы доверяете приложению, то скачать его и установить на приставку.

Что умеет ТВ-приставка Сбербокс

Но ведь вы помните, зачем я вообще включил SberBox? Дело в том, что недавно я приобрел светодиодную ленту от бренда Sber, будучи уверенным, что смогу управлять ей через Яндекс Станцию. Но оказалось, что в результате перехода на собственную платформу умного дома сберовские устройства перестали работать с Алисой, и я был вынужден попробовать делать это через приставку.

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Оказалось, что с этим у SberBox все очень даже неплохо.

Во-первых, SberBox можно использовать как хаб для управления умным домом, который не требует включать телевизор. Я просто беру пульт, нажимаю на кнопку голосового управления и включаю и выключаю светодиодную ленту. Это куда удобнее, чем лезть в приложение Салют и делать все руками.

Во-вторых, в Салют интегрировали GigaChat. Казалось бы, зачем? Но в этом есть смысл. Прежде всего ассистент получил больше знаний. Он научился пересказывать книжки, составлять рецепты, придумывать много всякой всячины и даже рисовать. Просто скажите, что ему нужно нарисовать, и он сделает это в считанные секунды.

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В-третьих, Салют очень здорово ищет приложения. Он отлично распознает русские и английские слова в одном запросе. Просто включаете голосовое управление и говорите: «Установи [название нужного приложения]». После этого SberBox ищет нужную вам программу по всем источникам, а затем предлагает подходящий APK к установке.

В-четвертых, Салют легко и просто находит и любой другой контент, а не только приложения. Кажется, это называется сквозным поиском, когда запрос сверяется по нескольким базам данных. Если попросить ассистента включить «Простоквашино», он найдет его и на стриминговых платформах, где он представлен, и даже на тв-каналах, предложив несколько эфиров с мультфильмом на выбор.

Стоит ли покупать SberBox

Если говорить честно, то SberBox мне очень понравился. Несмотря на то что первоначально он казался мне мертворожденным, и я был уверен, что разработчики не смогут довести продукт до ума, все оказалось с точностью до наоборот. Медленный и неповоротливый, неинтуитивный и не самый практичный, SberBox со временем превратился в, пожалуй, одну из лучших приставок со Smart TV.

Мне нравится в нем все: логика управления, быстродействие, отсутствие ограничений на установку приложений, сквозной поиск, удобство при взаимодействии с умным домом и Салют, который день ото дня становится все лучше и лучше. Нет, я не идеализирую SberBox и все, что делает Сбер. Голосовой ассистент Салют по-прежнему имеет немало недостатков вроде проблем с пониманием контекста и неспособностью перематывать контент в стриминговых сервисах.

Купить SberBox

Тем не менее, я хорошо вижу, как сильно изменился этот продукт, и эти изменения определенно сделали его лучше. Да, SberBox — не самая дешевая смарт-тв приставка. На МегаМаркете его можно купить примерно за 4500 рублей. С другой стороны, у Xiaomi, Realme и даже Яндекса аналогичные продукты стоят, как правило, дороже, а предлагают зачастую либо примерно то же, либо куда более скудные возможности.