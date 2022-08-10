Не подключаются наушники к телефону. Собрали все способы решения

Наушники – верный спутник многих людей, позволяющий слушать музыку в отрыве от происходящего вокруг. Они подключаются к смартфону, после чего звук воспроизводится не через мультимедийный спикер, а через динамик гарнитуры. Причем наушники могут быть как проводными, так и беспроводными. Вне зависимости от того, какую модель использует человек, он может столкнуться с неполадками, когда телефон не видит наушники. Это довольно распространенная проблема, которая не позволяет насладиться музыкой и доставляет массу неудобств. Но мы нашли несколько способов ее решения, благодаря чему вы всегда сможете настроить подключение.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Почему наушники не подключаются

Говоря о причинах возникновения проблемы, мы должны разграничить проводные и беспроводные модели наушников, так как они по-разному подключаются к смартфону. В первом случае используется интерфейс mini jack (3,5 мм). Человеку достаточно вставить штекер в соответствующий разъем смартфона, после чего в строке состояния появляется значок гарнитуры, а звук начинает воспроизводиться через внешнее аудиоустройство. Если вы не видите иконку наушников, а музыка продолжает играть через мультимедийный динамик, то вы столкнулись с одной из следующих проблем:

штекер вставлен не до конца;

засорение разъема;

неисправность гарнитуры;

повреждение кабеля.

Таким образом, проблемы с обнаружением проводных наушников связаны с аппаратными факторами. Другое дело, когда мы говорим о Bluetooth-гарнитуре. Здесь на первый план выходят совершенно иные причины возникновения неполадок:

наушники подключены к другому устройству;

не нажата кнопка сопряжения;

беспроводному соединения мешают препятствия, будь то скопление людей или стены;

последствия неправильной перепрошивки гарнитуры.

В обоих случаях проблему удается решить без обращения в сервисный центр. Важно лишь четко следовать требованиям инструкции, и далее мы рассмотрим два разных алгоритма для проводных и беспроводных моделей соответственно.

Телефон не видит проводные наушники

Первое, что нужно сделать при возникновении проблемы с обнаружением проводных наушников, – подключить гарнитуру к другому устройству с аудиовыходом. Это может быть еще один смартфон, персональный компьютер, ноутбук или даже телевизор. Сначала мы должны понять, на чьей стороне возникают неполадки. Если наушники отображаются и отлично работают на другом устройстве, то ключ к решению проблемы стоит искать в телефоне. Напротив, если даже на альтернативной технике гарнитура не дает о себе знать, нужно осмотреть ее на предмет наличия повреждений.

Чаще всего проблема оказывается на стороне смартфона. И в этой ситуации помогает список из следующих рекомендаций:

Если вы пользуетесь телефоном в чехле, снимите его. Возможно, его толщина не позволяет вставить штекер до конца.

Осмотрите аудиоразъем смартфона. Со временем он засоряется, и пыль не позволяет сомкнуться контактам штекера и порта. Для очистки используйте сжатый воздух или, например, обмотанную скрепку (зубочистку).

Убедитесь, что штекер вставлен до конца. В случае правильного подключения он не должен выпирать из корпуса.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ НА САЙТЕ

Как правило, после очистки разъема телефон начинает видеть наушников. Но, хотя проблема носит аппаратный характер, она также может быть связана с конфликтом программного обеспечения. Самое простое, что можно сделать в такой ситуации, – перезагрузить смартфон. Крайней мерой является сброс параметров мобильного устройства до заводских настроек, но для проводных моделей он менее актуальный.

Телефон не видит беспроводные наушники

Поскольку беспроводные гарнитуры не используют физические разъемы для подключения блютуз-наушников к смартфону, проблема с обнаружением носит программный характер. Однако перед тем, как мы приступим к устранению неполадок, важно убедиться, что вы правильно сопрягаете внешнюю акустику с телефоном. Если наушники не отображаются в списке доступных Bluetooth-устройств, нажмите кнопку сопряжения, расположенную на кейсе наушников. Перед этим нужно открыть футляр.

Разумеется, параллельно стоит проверить заряд аккумулятора беспроводной гарнитуры, а также попробовать подключить ее к другому устройству. Кроме того, конфликт может возникнуть из-за того, что наушники уже подключены к еще одному гаджету. В этой ситуации их нужно принудительно отключить через настройки Bluetooth.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Наконец, проблема может быть связана с прошивкой беспроводной гарнитуры. Чтобы исправить ее, нужно сбросить наушники до заводских настроек. Обычно операция выполняется одновременным нажатием и удержанием в течение 5-10 секунд кнопок на корпусе гарнитуры до того момента, пока не замигают светодиоды. Подробная инструкция для каждой отдельно взятой модели приведена в инструкции к наушникам, а также на сайте производителя.