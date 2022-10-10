Нужно ли клеить защитное стекло на камеру телефона

Смартфон представляет собой не только полезное, но и довольно хрупкое устройство. Пользователи защищают его как могут. На экран обязательно устанавливают дополнительное стекло, а сам гаджет облачают в чехол. А что с камерой? Хотя можно подобрать чехол, скрывающий даже выпирающий блок, она все равно остается в опасности. Стоит смартфону неудачно упасть, и стандартное стекло треснет, а вам для его замены придется обращаться в сервисный центр. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, многие используют защитное стекло для камеры. Рассказываем, где его купить, как наклеить, и повлияет ли этот аксессуар на качество фото.

Защитное стекло на камеру — где купить

В отличие от аналогов для экрана, стекло на камеру найти сложнее. Вы, скорее всего, не встретите его в первом попавшемся магазине электроники. Подобные аксессуары не пользуются большим спросом, а с учетом того, как много смартфонов представлено на рынке, закупать большое количество защитных стекол для камеры магазину было бы просто невыгодно. На помощь приходит старый добрый AliExpress, где подобных аксессуаров в избытке.

Купить защитное стекло на камеру

Стекла стоят порядка 100 рублей, но продаются сразу в нескольких экземплярах. Как правило, речь идет о 3-х штуках. Приходит аксессуар в обычном почтовом пакете, где скрывается кусок пенопласта, а внутри него — стекло на камеру и пара салфеток. В принципе, этот набор знаком каждому, кто покупал защитное стекло на экран.

Как наклеить защитное стекло на камеру

Наклеить стекло на камеру немного сложнее, чем его наэкранный аналог. Разница заключается в величине данного аксессуара. Он слишком маленький, поэтому нужно действовать максимально аккуратно. Я покупал такое стеклышко больше пары лет назад для своего смартфона Redmi Note 9 Pro и почти сразу же отказался от дополнительной защиты. Но дома осталось несколько таких стекол, так почему бы не вспомнить о том, как оно наклеивается?

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Сначала извлекаем салфетку из пакетика №1. Она влажная. Вытираем ей объектив камеры и переходим к пакетику №2, где лежит сухая салфетка, необходимая для того, чтобы на поверхности не осталось разводов.

Теперь обращаемся к самому стеклу. Обычно на пластину нанесена пленка, которая легко снимается при помощи хлястика, а под ней — тот самый аксессуар. Пластину нужно немного согнуть, чтобы извлечь стеклышко.

Далее постарайтесь аккуратно приложить его к камере. Если пропорции соблюдены, то оно ляжет идеально. Но в случае со стеклом для камеры ошибки возникают чаще. Вот и у меня не получилось установить аксессуар ровно. Зато объективы остались чистыми — значит, можем начать сравнение фото.

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Смартфон с хорошей камерой

Главной причиной, заставившей меня еще 2 года назад отказаться от защитного стекла на камеру Redmi, стало качество съемки. Причем пару лет назад мне удалось наклеить аксессуар намного ровнее. Не скажу, что все фотографии получались мыльными, но разница в цветопередаче была заметна. И через пару лет при одних и тех же условиях снимки, сделанные на камеру без стекла, выглядят лучше.

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Еще одно наблюдение — фокусировка камеры. Разумеется, на каждом смартфоне она автоматическая, однако после установки стекла данная функция начинает чаще ошибаться. На приведенных ниже примерах мог иметь место рандом , так как при съемке на любой современный девайс задействуется ИИ. Но, поверьте, с дополнительным аксессуаром ошибок всегда больше.

При этом, изучив несколько сравнений фото со стеклом и без, можно подумать, что никакой разницы не будет. Возможно, если купить хорошее стекло и сделать все идеально, вы тоже не заметите подвох, но у всех ли получается устанавливать защиту безошибочно? Вопрос риторический…

Как снять защитное стекло с камеры

Разочаровавшись в аксессуаре, вы тоже начнете искать ответ на вопрос, как снять защитное стекло с камеры. Из-за небольших размеров его бывает сложно демонтировать. Поддеть ногтем стеклышко с первого раза удается далеко не всегда. А если вы долго пользуетесь защитой, то она и вовсе может прилипнуть намертво. В качестве решения проблемы протрите объектив камеры и повторите операцию снова. А брать в руки лезвие не советую. Одно неловкое движение — и повреждена окажется отнюдь не камера.

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Нужно ли защитное стекло на камеру

Мне не довелось проверить свое защитное стекло на камеру телефона в боевых условиях, чтобы понять, защищает ли оно объектив. Поэтому остается только предположить, что раз экранные аналоги нередко спасают, то и подобный аксессуар в беде вас точно не оставит.

Будет ли камера в опасности, если не наклеить на нее стекло? За более чем 2 года эксплуатации я не заметил никаких царапин и уж тем более трещин на родном стекле. Конечно, все зависит от условий эксплуатации, но мой вердикт неутешителен. Наличие аксессуара сказывается на качестве фото, что вы обязательно заметите в процессе длительного использования смартфона с дополнительной защитой и без, а замена стекла для камеры может превратиться для вас в настоящий кошмар.