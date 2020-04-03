Думаю вы заметили, что производители постепенно начали отказываться от смартфонов с картами памяти. Конечно, недорогие модели с небольшим объемом памяти продолжают комплектоваться соответствующим слотом, но у флагманов карты памяти встречаются все реже. Этому есть логическое объяснение и я расскажу о нем. А еще расскажу, почему я сам не покупаю смартфоны с картой памяти или просто не устанавливаю их. Уверен, что многие со мной согласятся, так как в личных беседах после того, как я приводил свои аргументы, со мной почти все соглашались. Конечно, у карт памяти есть свои плюсы, но как по мне, так минусов у них значительно больше. Так почему я не советую переплачивать за большую память?

Сколько памяти должно быть в телефоне

Когда мы выбираем смартфон, в первую очередь мы смотрим на его цену. Вбивая в Яндекс Маркете модель устройства, мы видим цену конкретной модели и понимаем, что она стоит столько-то. Дальше мы начинаем присматриваться к ней и замечаем, что можно доплатить несколько тысяч и получить побольше памяти. С одной стороны, привлекательно, а с другой — зачем это надо, если и минимального значение должно хватить. Тем более, можно вставить карту памяти до 512 ГБ и не знать горя.

Я уже давно перестал так делать. Я считаю, что надо брать как можно больше памяти. Наш Ваня Кузнецов со мной не согласен, но это даже хорошо. В споре рождается истина. Тем более, она всегда где-то посередине.

Прежде всего надо понимать, что когда вы покупаете смартфон и вам говорят, что в нем установлено 32 ГБ памяти, из них вам достанется максимум 20 ГБ. Около 10 ГБ будет занято системой. Приложения съедят еще 5-10 ГБ. В итоге, на контент вам останется максимум гигабайт десять. Это очень мало, особенно, если у вас хорошая камера и снимки занимают много места.

Операционная система и приложения сразу отберут у вашего смартфона не менее 10 ГБ.

Ко мне часто обращаются знакомые, у которых именно 32 ГБ памяти и они не понимают, куда делись гигабайты, если ”я редко фотографирую, а игр у меня нет”. Начинаешь смотреть и видишь, что в смартфоне действительно установлены только самые необходимые приложения, а фотографий оказывается больше, чем можно было подумать. В итоге, места нет.

От себя я рекомендую выбирать минимум 64 ГБ, ведь сейчас такая опция есть почти в каждом смартфоне, деже среди самых недорогих. Лично у меня сейчас 512 ГБ, а до этого было 256 ГБ. Конечно, я весь этот объем не использую, но когда в поездке я снимал видео в 4K, мне это очень пригодилось. Я не переживал, что место кончится и придется искать, что удалить.

Почему не работает карта памяти

Единственный плюс, который я вижу в использовании карты памяти для смартфона, это возможность менять ее на ходу. Например в отпуске. Можно снимать видео на нее, как только она закончится, вставить новую, а потом легко и быстро через картридер скинуть фото и видео на компьютер. Такая функция полезна. Именно поэтому я не против слота для карты в смартфоне. Я именно не хочу использовать съемную память в качестве основной.

У меня было такое, что карта памяти ломалась и переставала работать. Я не знаю, что с ней было, но в итоге я терял достаточно ценные фотографии. Справедливости ради, та карта была ”noname”, а купил я ее в сувенирном киоске на одном из горнолыжных курортов. Поэтому ее поломка неудивительна.

Причин отказа карты памяти может быть множество, от дефекта сборки до проблем с файловой системой и физических повреждений. Главное, что в итоге она не работает, а вы теряете данные. Я уже рассказывал, что делать, если карты не видится смартфоном. В некоторых случаях есть шансы ее оживить, но они не так велики.

Почему нельзя устанавливать приложения на карту памяти

Также я очень не советую устанавливать на карту памяти приложения. Обычно их не так жалко потерять, как фотографии и видео. В конце концов сейчас все данные обычно хранятся в облаке, поэтому потеряете вы только оболочку, которую можно легко скачать и снова в ней залогиниться.

Главной проблемой является то, что встроенная память даже недорогого смартфона быстрее, чем карта памяти. Это сказывается на скорости записи и считывания данных. Если копируя фотографии можно подождать десять минут вместо восьми, то приложения стабильно будут подтормаживать и дольше загружаться. Поэтому, даже если вы используете карту памяти, храните приложения на встроенной памяти, а карточку используйте для данных. Если вас все равно не переубедить, мы знаем, как перенести приложения на карту памяти.

Какую карту памяти выбрать для телефона

Если вы все же решили выбрать карту памяти для своего смартфона или хотите использовать ее как съемный диск для фото, видео и фильмов в дорогу, выбирайте хороший вариант.

Разница между чем-то непонятным и надежной картой памяти хорошего бренда будет очень небольшой. Добавив еще немного можно купить быструю карту того же именитого бренда. Принцип прост — в рамках одного объема чем дороже, тем лучше.

Не путайте встроенную память с оперативной. Сколько оперативной памяти у Galaxy S20 и зачем ему столько

Один раз заплатив на 500 рублей больше, можно получать удовольствие очень долго. Если вы хотите обсудить бренды и скорости карт памяти, давайте сделаем это в комментариях. Думаю, мы найдем, что друг другу рассказать.

В любом случае, карта памяти стоит денег. Если вы хотите купить смартфон и разница между двумя объемами памяти составляет не более двух тысяч рублей, даже не задумывайтесь, берите больший объем. Минимум половина разницы уйдет на покупку карты памяти. Если она сломается, придется покупать еще одну и никакого профита вы не получите. Если разница больше, то задуматься стоит, но не с точки зрения экономии на карте, а того, нужен ли вам такой объем.

Пишите в комментариях, как вы относитесь к картам памяти. А еще у нас есть Telegram-чат. Там тоже можно многое обсудить.

Единственный объем памяти, за который, как мне кажется, не надо переплачивать, это 512 ГБ. Даже 256 ГБ имеет смысл взять, но тут уже возможны варианты. Зато у вас будет запас

Для себя я определился. Только встроенная память, а карточки для того, чтобы что-то снять и сразу скинуть, но никак не для постоянного хранения. Советую вам делать так же, но каждый сам выбирает свой путь.